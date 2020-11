Twitch: Die 5 größten, weiblichen Streamer weltweit

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer ist Alinity? Die 32-jährige Natalia Mogollon streamt unter dem Namen Alinity für 1,3 Millionen Follower. Sie verbrachte die letzten 90 Tage die meiste Zeit in der Kategorie „Just Chatting“, zockte aber auch eine Menge Apex Legends und Fall Guys. Selbst in Genshin Impact investierte sie immerhin 17 Stunden.

So sieht es auf Twitch aus: Ein Blick in die Top-10 der größten Streamer der Welt (via Sullygnome) genügend, um zu sehen, dass vorwiegend Männer auf Twitch richtig groß sind.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. drei + 6 =

Insert

You are going to send email to