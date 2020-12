Twitch-Streamer öffnet vor 100.000 Leuten Pokémon-Karten, zieht den Jackpot

Schon seit einiger Zeit ist es zum Trend geworden, live im Stream auf Twitch alte Pokémon Booster-Packs zu öffnen. Das hat auch der Streamer Matthew „Mizkif“ Rinaudo getan und dabei eine Karte gezogen, die möglicherweise mehr als 125.000 Dollar Wert ist.

Was ist passiert? Mizkif hat sich eine alte Box mit Pokémon-Karten gekauft und diese live im Stream geöffnet. Die Box mit den Booster-Packs kostete 35.000 Dollar. Solche alten Boxen sind sehr selten und entsprechend teuer.

In knapp 3 Stunden und unter Beobachtung von in der Spitze mehr als 110.000 Zuschauern (via Sullygnome) öffnete der Streamer alle Boster-Packs. Das zog sich deshalb so in die Länge, weil jede Karte vorsichtig angefasst und sofort sicher eingepackt wurde, um den Wert zu erhalten.

Die meisten gefunden Karten hatten jedoch keinen hohen Wert. Erst im letzten Booster wartete dann eine richtig seltene Karte: Holo-Lugia.

Den Fund selbst und die Freude darüber kann man in diesem Clip sehen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Wie selten ist Holo-Lugia? Darüber wird sich derzeit noch gestritten. Eine Holo-Lugia mit der Bewertung PSA 10 wurde am 26. November für 129.000 Dollar verkauft (via PSA). Zuvor ging jedoch eine Karte im August für rund 12.600 Dollar bei einer Auktion weg. Insgesamt soll es weltweit 41 Karten geben, die in diesem guten Zustand sind und von PSA bewertet wurden.

In einem reddit-Thread gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wie viel die Karte einbringen wird:

Einige gehen davon aus, dass die gezogene Karte aufgrund des guten Zustands sogar für mehr als 125.000 Dollar verkauft werden könnte

Andere erwarten eher einen Preis im Bereich von 10.000 bis 25.000 Dollar

Zusätzlich hat Mizkif bereits ein Holo-Tornupto gezogen, das im Wert zwischen 5.000 und 50.000 Dollar liegen soll. Damit wird der Streamer seine Ausgaben von 35.000 Dollar wohl wieder reinbekommen.

Was ist PSA? PSA ist eine amerikanische Firma, die alte Objekte wie Sammelkarten oder Sport-Artikel bewertet und die Karten dann in eine Hartplastikhülle einkapselt. Sie gibt den Zustand der Karte auf einer Skala von 1 bis 10 an und veröffentlicht Statistiken, wie viele der jeweiligen Karten bei ihnen bewertet wurden.

Pokémon-Karten sind beliebt auf Twitch

Der Streamer Mizkif ist mit seiner Sammelleidenschaft auf Twitch nicht allein. In den letzten Monaten öffneten viele Streamer solche Boxen und entdeckten dabei Karten, die für bis zu 350.000 Dollar verkauft wurden, wie Dexerto berichtet.

Der Streamer Chance „Sodapoppin“ Morris, der vor allem durch Streams zu WoW bekannt wurde, wehrte sich zuletzt jedoch gegen diesen Trend. Er verbrannte live in einem Stream eine seltene Karte im Wert von etwa 10.000 Dollar:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Auch in dem reddit-Thread gibt es Kritik für die absurden Preise, die für diese alten Booster-Packs und Karten gezahlten werden. Karten, die 2018 und teilweise sogar 2020 noch für mehrere hundert oder tausend Euro verkauft wurden, stiegen in letzter Zeit an.

Allerdings ergibt sich der Preis durch das geringe Angebot und das derzeit wachsende Interesse. Das wurde auch durch Streams, wie den von Mizkif, befeuert.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass einige Nutzer in diesen Öffnungen eine Art von Glücksspiel mit „kinderfreundlichem Label“ sehen. Das kritisierte auch Sodapoppin.

Glücksspiel und Twitch ist immer wieder ein Thema. Auch der Moderator Jan Böhmermann kritisierte das bereits und nahm sich dafür den deutschen Streamer Jens „Knossi“ Knossalla vor.

Warum Twitch so wichtig fürs Gaming ist – Hört es im MeinMMO-Podcast Erfahrt hier, welchen Einfluss Streaming und Twitch auf’s Gaming, die Industrie und uns als Spieler nehmen. Zum Podcast auf Spotify

Absurd hohe Preise gibt es nicht nur beim alten Sammelkarten-Spiel zu Pokémon. Auch in dem beliebten neuen Spiel Genshin Impact kommt es immer wieder zu Schlagzeilen, bei denen Streamer viel Geld für Charaktere springen lassen.

So gab ein Spieler rund 12.500 Euro aus, nur um die Drop-Raten zu überprüfen:

Spieler überprüft Drop-Raten in Genshin Impact – Investiert Urgestein im Wert von 12.500 €