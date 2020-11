In Genshin Impact spielen die 5-Sterne-Charaktere eine wichtige Rolle. Um sie zu bekommen braucht es jedoch Glück und viel Urgestein. Ein Spieler hat versucht die Drop-Raten genau zu überprüfen und dafür Urgestein im Wert von 12.500 Euro investiert. Seine Ergebnisse spielen gerade eine wichtige Rolle und können euch sogar Urgestein sparen.

Was ist da passiert? Ein Spieler hat 6.000 Gebete in Folge geöffnet und seine Erlebnisse in einem Video auf der Plattform bilibili festgehalten. Die Öffnung dauerte 76 Minuten und fand bereits im September statt. Doch das Thema ist gerade präsenter denn je und damit gewann auch das Video an Popularität.

Der Spieler wollte laut Digitalstatement die Drop-Rate von 5-Sterne-Charakteren überprüfen. Die liegt laut Entwickler miHoYo bei 0,6 % und im Mittel bei 1,6%, wenn man den „Mitleidsbonus“ mit einbezieht. Dieser Bonus erhöht die Chance auf einen 5-Sterne-Charakter, je mehr Gebete man öffnet.

Doch die Aussage des Entwicklers genügte dem Spieler wohl nicht.

Wie teuer waren die Gebete? Für die 6.000 Gebete musste der Spieler 960.000 Urgestein ausgeben. Das beste Preis-Leistungs-Paket in Genshin Impact bietet 6.480 Schöpfungskristalle für 109,99 Euro, wobei ein Schöpfungskristall einem Urgestein entspricht. Dort kommen noch 1.600 Bonus-Kristalle obendrauf. Zusammen macht das 1,3 Cent pro Urgestein.

Für seine gesamten Öffnungen investierte der Spieler also Urgestein im Wert von 12.480 Euro. Das muss der Spieler nicht zwingend ausgegeben haben, denn es gibt auch Methoden, um Urgestein Ingame zu farmen.

Drop-Rate ist erst niedrig und wächst deutlich ab Gebet 76

Welcher Charaktere bekam der Nutzer am häufigsten? In seiner Öffnung bekam er am häufigsten die Charaktere Qiqi, Mona und Diluc, die allesamt zu den besten Charakteren in der Tier List zählen.

Er hat außerdem einige interessante Regelmäßigkeiten festgestellt:

Die Chance auf einen 5-Sterne-Charakter liegt bei den ersten Öffnungen wohl bei 0,6%, so wie es der Entwickler verspricht

Allerdings soll die Chance ab Gebet 75 deutlich ansteigen

Nach spätestens 90 Gebeten gibt es wie versprochen einen 5-Sterne-Charakter garantiert

Stimmen diese Erfahrungswerte? Das deckt sich in etwa mit dem, was auch andere Spieler im reddit aktuell diskutieren. Der Nutzer Bunloagus schrieb dort seine Erfahrungen beim Beobachten von „Walen“, also Spielern, die viel Geld ausgeben, nieder.

Dabei nimmt er auch Bezug auf das obige Video und fasst all seine Ergebnisse in einer Tabelle zusammen. Aus dieser Tabelle schließt er, dass

Die Chance bei 0,6% bleibt, bis zu Gebeten im Bereich 30 bis 50

Ab Gebet 75 gibt es dann einen deutlichen Anstieg der Chance

Kaum einer erreicht das Gebet 90, weil sie ihren Charakter schon vorher bekommen

Urgesteine geschickt sparen

Was kann man von der ganzen Aktion lernen? Wer Urgestein sparen möchte, sollte ab dem Gebet Nummer 75 nur noch einzelne Gebete kaufen. Da die Chance zu diesem Zeitpunkt drastisch ansteigen soll, lohnt sich der Kauf eines 10er-Paketes nicht.

Dazu veröffentlichte der reddit-Nutzer Akane_iro eine Grafik mit den Ergebnissen simulierter Öffnungen auf Basis der obigen Annahmen. Dabei wird deutlich sichtbar, dass die meisten Charaktere in den Wünschen 76, 77, 78, 79 und 80 gezogen werden würden. Das deckt sich mit den Erfahrungen von Bunloagus.

Eine Simulation auf Basis von Erfahrungswerten und dem, was miHoYo verrät, kommt zudem Schluss, dass die höchste Wahrscheinlichkeit einen 5-Sterne-Charakter zu ziehen bei Gebiet 76 liegt.

Ein ähnliches System soll es zudem bei den 4-Sterne-Charakteren geben. Dort soll die Chance ab dem 8. Gebet deutlich ansteigen. Welche 4-Sterne-Charaktere die besten sind, verraten wir euch hier.

Das Gacha-System und die Wale: Immer wieder berichten wir auf MeinMMO über Spieler, die viel Geld in das Gacha-System von Genshin Impact investieren. Das System verleitet dazu, echtes Geld auszugeben, um so an bessere Charaktere zu kommen.

Doch nicht alle sind am Ende mit ihrer Entscheidung Geld auszugeben glücklich.

Der Streamer Mtashed ist ein großer Destiny-Fan, hat aber auch Genshin Impact gespielt. In seinen Account hat er über 5.000$ gesteckt hat, doch inzwischen bereut er es, das Spiel und vor allem das Gacha-System so oft gezeigt zu haben.