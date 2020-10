Genshin Impact: Urgestein farmen und kaufen – Alle Methoden

Urgestein ist eine der wichtigsten Ressourcen in Genshin Impact. Das Farmen von Urgestein ist daher besonders wichtig. Wir zeigen euch unterschiedliche Wege, wie ihr an diese begehrte Ressource kommt.

Urgestein benutzen – Was bringt das? Das Urgestein benötigt man, um zu beten. Durch diese Gebete kann man neue Charaktere freischalten. Die Ressource ist also ein elementarer Bestandteil, um das Gacha-System in Genshin Impact zu nutzen. Durch das Urgestein kauft ihr nämlich Verwobenes Schicksal oder Vorbestimmtes Schicksal und damit dann wiederum die Gebete.

Alternativ zum Gebet könnt ihr mit dem Urgestein auch das Ursprüngliche Harz auffüllen. Dieses Harz gibt es ansonsten alle 8 Minuten. Wer da nicht warten kann, nutzt dafür eben Urgestein. Das Ursprüngliche Harz braucht ihr für zahlreiche Aktionen und Dungeon im Spiel – wie im Coop-Event im Oktober.

Das Urgestein kann man zum einen durch Aktionen im Spiel verdienen und zum anderen durch den Einsatz von Echtgeld bekommen. Damit ihr das meiste Urgestein ohne Echtgeld ergattern könnt, zeigen wir euch hier die besten Methoden, um an die begehrte Ressource zu kommen.

Urgestein könnt ihr gegen Schicksals-Items eintauschen, um zu beten.

Urgestein farmen – Alle Methoden

So kommt ihr täglich an Urgestein: Das Urgestein könnt ihr jeden Tag aufs Neue durch bestimmte Aktionen verdienen. Ab Abenteuerstufe 12 gibt es in Genshin Impact tägliche Missionen. Dort erhaltet ihr in der Regel 40 Urgestein, wenn ihr all diese Missionen abschließt.

Genshin Impact belohnt Spieler auch immer wieder, wenn sie sich einfach täglich einloggen. Dafür gibt es dann teilweise auch Urgestein. Solche Aktionen laufen allerdings nicht immer. Dennoch solltet ihr versuchen, jeden Tag zumindest kurz in Genshin Impact vorbeizuschauen, damit ihr diesen Bonus möglicherweise mitnehmen könnt.

Löst alle Quests: In Genshin Impact gibt es zahlreiche Haupt- und Nebenquests. Diese belohnen euch ab und an mit Urgestein. Ihr könnt die Belohnungen auch im Menü sehen. Wer also vor allem auf Urgestein aus ist, sollte bevorzugt die Quests angehen, die euch diese Ressource geben.

Generell löst man diese Aufgaben immer wieder im Laufe des Spiels. Ihr müsst sie also nicht zwingend angehen, um nur Urgestein zu erhalten.

Deckt Teleportpunkte auf: Überall auf der Map von Genshin Impact gibt es Teleportpunkte. Damit könnt ihr dann schnell über die Map reisen. Wenn ihr diese Punkte erstmalig aufdeckt, gibt es auch immer Urgestein als Belohnung. Hier fällt die Ausbeute zwar nicht groß aus, doch eine gewisse Menge Urgestein gibt es dennoch.

Auch ohne die Jagd auf Urgesteine solltet ihr diese Punkte aufdecken. Sie helfen euch im Laufe des Spiels immer wieder weiter, da ihr durch sie schnell von A nach B kommt. Das Urgestein ist also ein netter Nebenverdienst.

Öffnet Schatztruhen: Diese Aufgabe klingt einfach, doch auf der Map von Genshin Impact gibt es überall diese Truhen. Dort gibt es auch Urgestein als Belohnung. Oftmals fällt da die Ausbeute auch nicht groß aus, doch da es so viele Truhen auf der Map gibt, lohnt sich die Jagd danach durchaus.

Ihr könnt dafür auch auf die interaktive Karte von Geshin Impact zugreifen. Dort sind alle Spots für die Kisten eingezeichnet und ihr müsst sie nur noch ablaufen.

Errungenschaften bringen Urgestein: Die Errungenschaften könnt ihr euch im Menü anschauen. Ihr erledigt sie meist nebenbei und müsst nicht gezielt auf den Abschluss gehen. Wenn ihr eine Errungenschaft abschließt, gibt es allerdings auch Urgestein als Belohnung.

Bedenkt auch hier, dass die Menge an Urgestein sich in Grenzen hält. Die Errungenschaften solltet ihr also eher nebenbei abschließen.

Schließt die Exkursionen ab: Es gibt zahlreiche Kapitel der Exkursionen und für den Abschluss gibt es immer wieder eine kleine Summe an Urgestein. Ihr solltet die Exkursionen auch unabhängig von der Urgestein-Jagd abschließen, denn dort gibt es auch andere Belohnungen, die richtig stark sind.

Beten an den Statuen der Sieben: Wenn ihr diese Statuen anbetet, müsst ihr Anemoculus oder Geoculus investieren. Wenn ihr das gemacht habt, gibt es als Belohnung auch eine beachtliche Summe an Urgestein.

Ihr solltet also unsere Guides zu den Anemoculus und den Geoculus nutzen, um diese zu farmen und an den Statuen zu investieren.

Durch den Einsatz von Anemoculus und Geoculus gibt es Urgestein.

Nutzt den Gewundenen Abgrund: Der Gewundene Abgrund (engl. Spiral Abyss) ist eine große Einnahmequelle für das Urgestein. Den Gewundenen Abgrund schaltet ihr allerdings erst auf Abenteuerstufe 20 frei. Im Endgame dürfte das hier aber wohl der beste Ort sein, um Urgesteine zu farmen.

Es gibt dort insgesamt 12 Floors, die euch allesamt nach erfolgreichem Abschluss mit Urgestein belohnen. Dort gibt es pro Floor sogar teilweise 150 Urgestein.

Die Floors 9-12 sind besonders herausfordernd und nur für echte Veteranen geeignet. Wenn ihr die allerdings meistert, könnt ihr jede Woche wiederkommen und erneut euer Glück versuchen. So gibt es dort jede Woche neues Urgestein zu verdienen. Bedenkt aber, dass es auf den letzten Floor-Stufen weniger Urgestein gibt, als auf den ersten Stufen.

Urgestein kaufen – So funktioniert es

So geht der Kauf: Urgestein direkt kann man nicht kaufen. Es gibt stattdessen die Möglichkeit, im Händlermenü sogenannte Schöpfungskristalle zu kaufen. Diese Kristalle könnt ihr dann gegen Urgestein eintauschen.

Schöpfungskristalle könnt ihr gegen Urgestein eintauschen.

Wenn ihr also Urgestein kaufen möchtet, müsst ihr im Menü nach den Schöpfungskristallen suchen. 60 Schöpfungskristalle kosten beispielsweise 1,09 Euro. Wer es gleich groß mag, kann auch 6.480 Schöpfungskristalle für 109,99 Euro kaufen.

Der Tausch gegen Urgestein läuft dann 1 zu 1 ab. Für ein Schöpfungskristall gibt es ein Urgestein.

Urgestein durch monatliches Abo: Ihr könnt in Genshin Impact auch monatlich ein Abonnement abschließen. Dadurch erhaltet ihr auch Schöpfungskristalle und Urgestein. Das Abo „Mondsegen“ kostet pro Monat 5,49 Euro.

Am Ende muss aber jeder selbst entscheiden, ob er Geld ausgeben will, um an die Ressource zu kommen. Das dürfte der zwar vermutlich leichteste Weg sein, um an viel Urgestein zu kommen. Im Gegenzug gibt es aber auch eine Menge Wege, um das Urgestein auf kostenlosem Weg zu erhalten.

Der Kauf von Urgestein ist also durchaus lohnenswert, immerhin kriegt ihr dadurch immer wieder eine Chance auf starke Charaktere aus der Tier-List. Im Gegenzug könnt ihr aber auch Pech haben und keinen starken Charakter ziehen.

Ihr müsst euch also klarmachen, dass das Glück hier eine große Rolle spielt. Ihr könnt auch ohne Echtgeld und mit etwas Zeit und Glück starke Charaktere ziehen.

Wenn ihr noch ganz neu seid in Genshin Impact und noch Hilfe und Tipps für den Einstieg sucht, dann schaut doch hier vorbei:

