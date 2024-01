Genshin Impact: Nachtjade finden – alle Fundorte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ein identisches Angebot erwartet euch auch bei der Händlerin Quwei in Ormos, gelegen in der Sumeru Region. Hier könnt ihr ebenfalls 5 Nachtjade für jeweils 1000 Mora erwerben, und dieses Angebot wird alle 3 Tage aufgefrischt.

Kann man Nachtjade noch auf einen anderen Weg bekommen? Shitou, der Inhaber des Jademysteriums in Liyue, bietet 5 Nachtjade zum Preis von 1000 Mora pro Stück zum Verkauf an. Dieses Angebot wird alle 3 Tage erneuert.

Wie baut man Nachtjade am besten ab? Am einfachsten könnt ihr Nachtjade abbauen, indem ihr einen Charakter mit einem Zweihandschwert benutzt.

Großteils befindet sich Nachtjade auf dem Festland, das das Gebiet um das Wangshu Inn umgibt, einschließlich Mingyun Village, Wuwang Hill und in der Nähe des Jueyun Karst. Einzelne Nachtjade-Stellen sind auch in der Nähe des Chasms vorhanden, und im Chasm selbst gibt es einige Orte, an denen ihr Nachtjade finden könnt. Insgesamt sind auf der gesamten Karte 70 Nachtjade verstreut.

Wo findet man Nachtjade? Die Suche nach Nachtjade beschränkt sich auf die Liyue-Region in Genshin Impact, wo sie vorwiegend in Höhlen, Minen und bergigen Gebieten anzutreffen ist. Die Nachtjade selbst strahlt ein bläuliches Leuchten aus und ist von dunklem Gestein umgeben, wodurch sie leicht erkennbar ist.

In Genshin Impact ist Nachtjade unentbehrlich, um bestimmte Charaktere aufzurüsten und diverse Quests zu beenden. Dieser Guide zeigt euch die Standorte, an denen ihr Nachtjade finden könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to