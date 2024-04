Am Mittwoch startet Version 4.6 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 3 Minuten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was gibt es sonst noch in Version 4.6? Direkt nach der Aktualisierung auf die neue Version könnt ihr den neuen Legendenauftrag mit Arlecchino spielen.

Welche Aktionen gibt es im 1. Teil der Version 4.6? Nähere Informationen gibt es zu diesen Events, die bald in der neuen Version in Genshin Impact starten:

Welchen neuen Charakter gibt es in Version 4.6? Arlecchino, aka die „Bedienstete“ und Nummer Vier unter den elf Fatui, wird als spielbare Figur in der neuen Version erscheinen. Sie ist eine 5-Sterne-Figur, die mit einer Stangenwaffe und dem Element Pyro kämpft.

Am 24. April 2024 startet in Genshin Impact Version 4.6 „Zwei Welten in Flammen, die rote Nacht erlischt“ mit neuen Bannern und Charakteren. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur neuen Version zusammengefasst.

