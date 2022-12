Genshin Impact: Alle Infos zum neuen Charakter Scaramouche – Banner, Vision, Materialien

Mit der neuen Version 3.3 in Genshin Impact wird Scaramouche, auch Wanderer, ein spielbarer Charakter. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Figur, wie Banner-Zeitraum, Vision und den Materialien, die ihr zum Aufstieg benötigt.

Wer ist Scaramouche? Der Genshin Impact-Charakter ist unter verschiedenen Namen bekannt, wie Wanderer oder „Balladeer“. Er ist das sechste Mitglied der Antagonistengruppe „Fatui Harbingers“, von denen bereits „Childe“, auch „Tartaglia“ als spielbarer Charakter dem Rooster hinzugefügt wurde. Nun folgt der Wanderer im Update zu 3.3.

Der Synchronsprecher für Scaramouche ist im Englischen Patrick Pedraza und im Japanischen spricht ihn Tetsuya Kakihara. Geburtstag hat der Wanderer am 3. Januar.

Ab wann gibt es den Banner? Den Wanderer-Banner mit dem Titel „Aus der Glut wiedergeboren“ wird es direkt zum Start vom Update 3.3 geben. Nach der Aktualisierung auf die neue Version am 7. Dezember bis zum 27. Dezember 2022 wird der Banner erhältlich sein.

Mit dem Banner werdet ihr neben dem Wanderer auch die folgenden 4-Sterne-Figuren mit einer erhöhten Chance erhalten:

Faruzan (ebenfalls neu in Update 3.3)

Gorou

Yanfei

Hier seht ihr den Trailer zur Version 3.3 mit Scaramouche und Faruzan:

So kämpft der Wanderer

Welche Vision besitzt Scaramouche? Der 5-Sterne-Charakter wird vom Elementartyp Anemo (Wind) sein. Sein Sternenbild trägt den Namen „Peregrinus“. Er ist ein Main-DPS, der im Angriff und im Fernkampf besonders glänzt.

Der Wanderer kämpft mit dem Waffentyp Katalysator. Das meiste Potenzial holt ihr bei ihm mit der neuen Waffe „Tulaytullahs Erinnerung“ und dem Artefakt „Chronik des Wüstenpavillons“ heraus.

In der Figuren-Demo zu Scaramouche erhaltet ihr einen ersten Eindruck über seine Fähigkeiten:

Welche Fähigkeiten besitzt Scaramouche? Über folgende Talente verfügt der Wanderer:

Standardangriff: Yuuban Meigen Standardangriff: Mehrere Windklingen, mit denen ihr bis zu 3 Angriffe ausführt und Anemo-Schaden verursacht Heftiger Schlag: Verbraucht Ausdauer, bildet nach kurzer Aufladedauer ein Hochdruckfeld, das Anemo-Flächenschaden hervorruft

Hanega – Gesang des Windes: Ihr schwebt über den Boden, verursacht im Umfeld Anemo-Schaden und ihr erreicht den Zustand: „Haltung des eleganten Windes“

Kyougen – Fünf rituelle Stücke: Verursacht ein Vakuum und führt zu mehrfachen Anemo-Flächenschaden, beendet „Hanega – Gesang des Windes“

Jadeblume: Im Zustand „Haltung des eleganten Windes“ habt ihr beim Kontakt mit den Elementen Hydro, Pyro, Kryo und Elektro bis zu 2 unterschiedlichen Verstärkungseffekte

Hier findet ihr zwei Charakter-Trailer auf YouTube zu den Hintergründen von Scaramouche: mit den Titeln „The ‚Divine‘ Will“ und „Ashes“.

Was ist der Zustand „Haltung des eleganten Windes“? Der Wanderer schwebt in der Luft und kann sich fliegend fortbewegen. Währenddessen wird das sogenannte „Kuugoryoku“ verbraucht. „Rennt“ ihr im Schwebezustand, steigt der „Kuugoryoku“-Verbrauch und ihr bewegt euch auch in der Luft schneller voran.

Springt ihr im Schwebezustand, verbraucht ihr ebenfalls mehr Kuugoryoku und ihr gewinnt an Höhe. Ihr könnt die Schwebetaste auch gedrückt halten, um weiter in die Lüfte zu steigen; jedoch leert sich damit fortlaufend euer Kuugoryoku.

Sobald eurer Kuugoryoku vollständig aufgebraucht ist, endet euer Schwebezustand. Auch wenn ihr innerhalb von „Haltung des eleganten Windes“ erneut „Hanega – Gesang des Windes“ aktiviert, wird der Schwebezustand beendet.

Seine Standardangriffe und heftiger Schlag sind in „Haltung des eleganten Windes“ etwas abgewandelt und besitzen sowohl einen erhöhten Wirkungsbereich als auch einen höheren Schaden.

Welche Materialien benötigt Scaramouche? Ihr benötigt folgende Materialien für den Aufstieg des Wanderers:

Vayuda-Türkis-Splitter

Rukkhashava-Pilz

Alter Handschutz

Ewiges Uhrwerk

Für die Hochstufung von Talenten bei Scaramouche braucht ihr:

Alter Handschutz

Lehren der „Praxis“

Schelle der Leere

Hier findet ihr eine Übersicht, was euch neben Scaramouche noch in der neuen Version 3.3 in Genshin Impact erwartet.