In Genshin Impact erscheint im Dezember das neue Update 3.3. Das bringt etliche Neuerungen, darunter die Charaktere Wanderer und Faruzan, sowie ein brandneues Kartenspiel. Wir von MeinMMO fassen euch das Wichtigste zusammen.

Was sind die Highlights von 3.3? Das neue Update trägt den Namen „Aller Sinn klar, alles Sein leer“ und bringt einige Neuerungen, die in einem Livestream vorgestellt wurden, darunter:

Die Charaktere Wanderer (auch Scaramouche genannt) und Faruzan

Vier neue Banner

Die neuen Waffen Tulaytullahs Erinnerung und Toukabou Shigure

Die neuen Artefakte Chronik des Wüstenpavillons und Blumen des verlorenen Paradieses

Das neue Kartenspiel „Geniale Beschwörung“, das gegen NPCs und Freunde gespielt werden kann

Neue Quests zu Archon-Reihe

Gleich 5 neue Events

Wann erscheint Update 3.3? Der Release des Updates findet am 7. Dezember 2022 statt. Die Wartungsarbeiten dazu starten für gewöhnlich ab 0:00 Uhr deutscher Zeit. Die Wartung dauert in der Regel etwa 5 Stunden. Sollte sich diese Zeit verlängern, gibt es als Entschädigung 60 Urgestein pro Stunde.

Der Patch wird voraussichtlich sechs Wochen aktiv bleiben, bis dann Update 3.4 im Januar 2023 erscheint.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Update anschauen:

Zwei neue Charaktere in einem Banner

Was sind das für Charaktere? Wanderer und Faruzan sind beide Charaktere vom Element Anemo und sie kommen gemeinsam mit dem Wanderer-Banner direkt zum Start von Patch 3.3.

Wanderer selbst ist ein 5-Sterne-Charakter, Main-DPS und nutzt die Waffe Katalysator. Am besten funktioniert er mit der neuen Waffe Tulaytullahs Erinnerung und setzt bei den Artefakten auch auf die Chronik des Wüstenpavillons.

Er war in Patch 3.2 der Schurke, denn er wollte sich mit Hilfe der Weisen der Akademie von Sumera und der Gnosis von Raiden Shogun selbst zum Gott aufschwingen. Jetzt schleißt er sich uns an.

Faruzan ist eine Bogenschützin und derzeit ist nicht klar, ob sie 4 oder 5 Sterne haben wird. Sie setzt auf Elemental-Burst-Schaden und dementsprechend ist Elegy for the End die perfekte Waffe für sie.

Faruzan kommt ebenfalls aus der Akademie von Sumera und war dort eine Maschinistin, die einfach alles über ihren Fachbereich wusste und auch stets hilfsbereit anderen Auskunft gab.

Welche Banner gibt es noch? Rund um den Patch 3.3 wird es drei Reruns von alten Bannern der folgenden Charaktere geben:

Raiden

Itto

Ayato

Kartenspiel „Geniale Beschwörung“ als große Neuerung

Was ist das für ein Kartenspiel? Geniale Beschwörung ist ein neues Minispiel, das ihr gegen NPCs, aber auch gegen andere Spieler zocken könnt. Gespielt wird rundenbasiert und das Ziel ist, alle Charaktere des Gegners zu besiegen und dabei verschiedene Herausforderungen zu meistern. Für das Spiel gegen NPCs gibt es Fortschritte, gegen Freunde spielt ihr jedoch nur zum Spaß.

Es gibt zwei Kartentypen:

Charaktere

Aktion-Karten – wobei die Action-Karten nochmal in Ausrüstungs-, Event- und Support-Karten unterteilt werden

Jede Runde zieht ihr Karten aus eurem Deck, die ihr dann einsetzen könnt. Die Karten werden übrigens mit Elementarwürfeln ausgespielt. Zu Beginn jeder Runde würfelt ihr mit 8 achtseitigen Würfeln und bekommt dadurch Punkte der 7 Elemente des Spiels. Mit diesen Punkten könnt ihr dann Karten ausspielen.

Unklar ist derzeit, wie ihr an euer erstes Kartenset kommt. Allerdings sollt ihr durch das Spielen Erfahrungspunkte verdienen und so an neue Karten kommen und euer Deck damit umbauen können. Zudem gibt es einen Ingame-Shop, in dem ihr mit Lucky-Coins – einer speziellen Währung für das Kartenspiel – neue Karten einkaufen könnt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Kartenspiel anschauen:

Die Quests und Events von Patch 3.3

Was gibt es an neuen Quests? Mit Update 3.3 wird eine Fortsetzung von Kapitel 3 Akt 5 eingeführt. Ihr werdet sehr wahrscheinlich zuvor die Quests Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises absolviert haben müssen.

Wie steht es um neue Events? Mit dem neuen Patch erwarten euch gleich 5 neue Events:

Akitsu Kimodameshi ist ein neues Event in Inazuma

Across the Wilderness ist ein Event der Abenteurergilde, bei dem ihr Ballons sammeln müsst

Misty Dungeon: Realm of Sand ist ein Dungeon-Event

Windrace ist ein Hide-and-Seek-Event, das bereits stattgefunden hat und nun wiederholt wird

Ley Line Overflow bringt doppelte Belohnungen bei den Ley Line Outcrops

Was sagt ihr zu Patch 3.3, den neuen Charakteren und dem Kartenspiel? Sprechen euch die neuen Inhalte an oder hättet ihr euch anderen Content gewünscht?

Mit dem letzten Update und vor allem der neuen Heldin Nahida erlebte Genshin Impact einen kleinen Hype:

