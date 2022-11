Rekord-Launch bei Genshin Impact: Alle wollen die neue Heldin spielen – Was macht Nahida so beliebt?

In Genshin Impact feiert die neue Heldin Nahida einen erfolgreichen Launch und nimmt bereits am ersten Tag über 5 Millionen Dollar ein. Doch warum ist sie bei den Spielern so beliebt?

Wer ist die neue Heldin? Die neue Heldin in Genshin Impact heißt Nahida. Sie gehört dem Element „Dendro“ an und ist die Hülle des Archons „Niedere Herrin Kusanali“ – eine von sieben Gottheiten von Teyvat, die jeweils mit einem der Elemente verbunden sind.

Das Design von Nahida stellt ein junges Mädchen mit weißen Haaren und grünen Augen dar, das ein weißes Kleid mit grünen und goldenen Verzierungen trägt.

Nahida erschien mit dem Update 3.2 am 02. November in Genshin Impact und brach sofort den Rekord für den erfolgreichsten Launch eines Charakters.

Nahida-Banner bringt HoYoverse über 5.000.000 $

Was ist der Rekord? Nahida feierte einen Rekord-Launch und weist die größten Einnahmen 24 Stunden nach der Veröffentlichung eines Banners auf.

In Genshin Impact erhalten Spieler neue Charaktere, indem sie ein Banner ziehen. Bei der Ziehung ist etwas Glück gefragt, wodurch es zufällig ist, ob ihr einen neuen Charakter beim ersten oder erst beim 90. Versuch erhaltet.

Das Banner, in dem die Spieler von Genshin Impact Nahida freischalten, enthält zudem den erneut veröffentlichten Charakter Yoimiya – eine Kombination, die dem Entwicklerstudio HoYoverse bereits am ersten Tag nach der Veröffentlichung 5.268.000 US-Dollar einbrachte. Das ist ein neuer Spitzenwert.

Knapp dahinter liegt die wiederholte Veröffentlichung des Charakters Venti mit knapp 5,1 Millionen USD sowie das Banner von Ayato und dem Rerun von Venti mit 4.849.000 USD (via genshinlab.com).

Genshin Impact Einnahmen am ersten Tag eines Banners via genshinlab.com

Nahida überzeugt Spieler mit ihrem Gesamteindruck

Warum ist Nahida so beliebt? Insgesamt lässt sich kein einzelner, spezieller Grund für den Erfolg von Nahida ausmachen, wie an den Kommentaren der Spieler auf reddit zu erkennen ist.

Die Heldin überzeugt stattdessen durch das gesamte Design des Charakters – inklusive Hintergrundgeschichte, Fähigkeiten, ihrem Element und dem Dasein als Archon-Hülle.

Was sagen die Spieler zu Nahida? Wir haben einen Blick in den Subreddit von Genshin Impact geworfen und verschiedene Eindrücke gewonnen, die für die Beliebtheit von Nahida sprechen. So hat die Heldin beispielsweise einen Skill, der sich sehr gut zum Farmen von Items eignet (via reddit).

Der User LivingASlothsLife führte zudem „erstklassiges Marketing in Form von Teasern etc.“ sowie die Tatsache an, dass sie der Archon der neuen Region ist (via reddit). TheCharge408 ergänzte daraufhin, dass grundsätzlich jeder im Spiel entweder alle Archons will oder einen hochwertigen Dendro-Support-Charakter braucht (via reddit).

Der reddit-Nutzer evrien sagt zudem, dass Nahida in China durch das Design eines jungen Mädchens mit weißen Haaren sehr beliebt sei (via reddit) und fantafanta lobt die Charakterentwicklung der Heldin (via reddit).

Generell erweckt Nahida wohl einen guten Eindruck als neuer Archon. Während Genshin-Fan Taezn sie für sich bereits als Favorit der vier bekannten Archons ausmacht (via reddit), findet CTMacUser, dass sie sich zwar nicht wie ein „richtiger Archon“ anfühlt, aber im Vergleich zu den letzten dreien gut dasteht (via reddit).

Zusammengefasst loben Spieler neben ihrem Design und der Hintergrundstory auch die Fähigkeiten und die von HoYoverse veröffentlichen Charakter-Videos.

Falls ihr ebenfalls Nahida spielen wollt, aber noch kein Glück hattet, könnt ihr sicherlich noch etwas Urgestein gebrauchen. Da kommt es doch genau richtig, dass Genshin Impact davon aktuell etwas verschenkt.

