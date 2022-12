Genshin Impact hat eine große Zahl an Inhalten und Informationen, die etwas überwältigend sein können. Wir von MeinMMO erklären euch deshalb in diesem Guide, was hinter den Werten und ihren Abkürzungen steckt.

Was ist KT? KT ist die Abkürzung für „Kritische Trefferrate“ (CRIT Rate auf Englisch). Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr einen kritischen Treffer landen könnt. Standardmäßig haben die Charaktere einen Wert von 5 %, der jedoch deutlich erhöht werden kann.

Was bedeutet KSCH? KSCH ist die Abkürzung für „Kritischer Schaden“ (CRIT DMG auf Englisch) und beschreibt den Schadenswert, den ihr mit einem kritischen Treffer anrichtet. Standardmäßig verursacht ihr 50 % mehr Schaden. Auch dieser Wert kann deutlich erhöht werden.

Welcher Wert ist wichtiger? Beide Werte spielen beim Schaden eine wichtige Rolle, doch grundsätzlich solltet ihr den Kritischen Schaden stärker erhöhen als die Krit-Chance. Denn ab einer Chance von 50 % landet ihr mit jedem zweiten Treffer im Schnitt einen Krit, was sich durch höhere Chancen nur schwer steigern lässt. Da ist es dann wichtig, dass die kritischen Treffer einfach mehr Schaden zufügen.

Mit Patch 3.3 bekommt Genshin Impact ein neues Kartenspiel. Seht hier den Trailer dazu:

KT und KSCH erhöhen – So geht’s

Wer die Werte erhöhen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten dafür:

Ihr könnt Waffen mit den entsprechenden Werten ausrüsten und verbessern.

Ihr könnt Artefakte mit den Werten anlegen und verbessern.

Es gibt Buff-Food, das die Werte KT und KSCH temporär erhöht.

Manche Charaktere erhöhen zudem selbstständig ihre Werte, wenn sie eine neue Durchbruchsstufe erreichen. Diluc etwa bekommt dadurch KT.

Die weiteren Attribute aus Genshin Impact erklärt

Welche Werte gibt es noch? Neben den Werten, die eine Abkürzung im Spiel bekommen haben, gibt es noch einige weitere.

Max. LP etwa gibt die maximalen Lebenspunkte an, ANG den Angriffsschaden und VTD die Verteidigung. Elementarkunde wiederum erhöht die Wirkung von Elementarreaktionen, die wir hier genauer erklärt haben.

Auch die anderen Werte sind relativ selbsterklärend. Heilungsbonus erhöht die verursachte Heilung, der Passive Heilungsbonus die erhaltene Heilung. Die Aufladerate bezieht sich auf die Elementarenergie, die man aufnehmen kann, während das Schnelle Abklingen die Wiederaufladezeit reduziert.

