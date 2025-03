29-Jähriger ruiniert seine Beziehung für ein Anime-Mädchen in Genshin Impact

In neuem Spiel auf Steam habt ihr das Schicksal einer ganzen Stadt in der Hand, dabei seid ihr eigentlich das Monster

Das sind die Konsequenzen: Der 29-Jährige muss nun nicht nur den Spott des Internets über sich ergehen lassen, sondern ist auch seine Verlobte los, wie sie in einem Update unter großem Beifall der Community bestätigte (via Reddit ).

Erst, als die Frau droht, die Abbuchung anzufechten, was zu einer Sperrung des Genshin-Accounts führen könnte, ändert er seine Strategie und entschuldigt sich für sein Verhalten. Er bietet zudem an, sich das Geld bei einem Freund zu leihen und es seiner Partnerin zurückzuzahlen.

Der Mann zeigt sich jedoch uneinsichtig: Er sei 29 Jahre alt und könne selbst darüber entscheiden, was er kauft. Dafür brauche er nicht die Erlaubnis seiner Partnerin. Er geht so weit, seiner Partnerin vorzuwerfen, sie verhandle sich missbräuchlich und sei wohl eine Narzisstin.

So lief das ab: Aus den Screenshots geht hervor, dass der Verlobte 600 $ von einer Kreditkarte abgezwackt hat, um seltene Charaktere in Genshin Impact zu ziehen. Dabei hatte er es offenbar auf Furina abgesehen. Das Geld war aber für Notfall-Reparaturen am Auto des Paares gedacht.

