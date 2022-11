Genshin Impact: Aktueller Code im November 2022 schenkt euch 60 Primogems

Genshin Impact verschenkt immer wieder Codes an die Spieler, mit denen sie kostenlose Belohnungen erhalten können und auch im November 2022 könnt ihr wieder über geschenkte Inhalte freuen

Was ist das für ein Code? In Genshin Impact könnt ihr derzeit 60 Primogems erhalten, in dem ihr einen kostenlosen Code einlöst. Der Code wird von dem Entwicklerstudio HoYoverse zur Verfügung gestellt.

Wie lautet der Genshin Impact Code? Falls ihr den Code einfach kopieren wollt, um ihn auf der Internetseite von Genshin Impact einzugeben, fügen wir ihn euch hier ein.

NT8SU92DKFRZ

Alternativ könnt ihr auf den Link zur offiziellen Website des Spiels via genshin.hoyoverse.com klicken. Der Code sollte dann bereits eingegeben sein.

Code in Genshin Impact einlösen – So gehts:

Wie löse ich den Code ein? Ehe ihr den Code einlösen könnt, müsst ihr einige kurze Schritte ausführen.

Loggt euch mit einem HoYoverse-Konto ein, das mit Genshin Impact verknüpft ist

Wählt euren Server und euren „Genshin Impact“-Charakter aus

Jetzt könnt ihr den Genshin Impact Code eingeben und die kostenlosen Primogems erhalten

Alternativ könnt ihr den Code auch direkt im Spiel eingeben:

Pausiert das Spiel

Öffnet das Menü „Einstellungen“

Sucht unter „Kontoeinstellungen“ nach der Option „Code einlösen“

Gebt dort den folgenden Code ein: NT8SU92DKFRZ

In Genshin Impact sind die Codes in der Regel nur während des aktuellen Updates gültig. Ihr solltet mit dem einlösen also nicht warten.

