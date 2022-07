Ein Spieler fing zum Release mit Genshin Impact an und loggte sich seitdem jeden Tag ein. Vor Kurzem erreichte er den Höchstrang. Seine Erfahrungen teilt er mit der Community.

„Ich bin Shahar. Ich spiele und liebe Genshin Impact seit dem Release“, beginnt er seinen Post im offiziellen Forum sowie auf reddit. Er erzählt davon, wie er damals das Spiel mit seinen Freunden anfing, die aber nach und nach nicht mehr online gingen. Nur er blieb übrig und verpasste keinen einzigen Tag – Er loggte sich an 662 Tagen hintereinander ein.

Auch, wenn der Content trocken werde und er schlecht vorankomme, logge sich Shahar jeden Tag ein, um die Streak nicht zu unterbrechen.

Mittlerweile hat er AR60, also den höchsten Abenteuer Rang, erreicht. Hier findet ihr seinen reddit-Post.

Er gab kein Echtgeld für Genshin Impact aus

Was Shahars Geschichte noch besonderer macht, ist die Tatsache, dass er keinen Cent in Genshin Impact ausgab. „Ich geriet in Versuchung, Geld zu investieren, aber ich entschied mich dafür, meinen Status als Free2Play-Spieler zu behalten“, erklärt der Spieler.

Er fühle sich dadurch, als habe er eine spezielle Rolle und einen Titel – AR60 ohne Geld auszugeben, das schafft nicht jeder.

Dass die ersten Spieler überhaupt den Höchstrang erlangten, dauerte etwa ein Jahr. Das spricht schon dafür, wie hoch der Aufwand dafür ist, auch wenn man Geld reinsteckt.

Gibt es eine Belohnung für den höchsten Rang? Die gibt es, sie fällt allerdings vergleichsweise lächerlich aus. Für den ewigen Grind bis AR60 erhalten die Spieler ein paar Wünsche, Urgestein und Upgrade-Material für Waffen und Charaktere.

Wer also für das Erreichen von Rang 60 eine besondere Belohnung erwartet hat, wird enttäuscht.

Dennoch bedankt sich Shahar am Ende seines Posts bei den Entwicklern und der Community für die Zeit, die er hatte und weiterhin haben wird.

Was sagt ihr zu Shahars persönlicher Errungenschaft? Könntet ihr es durchziehen, euch 2 Jahre lang täglich einzuloggen, ohne einen Tag zu verpassen? Welchen Abenteuer Rang habt ihr in Genshin Impact bereits erreicht? Habt ihr Echtgeld investiert, oder spielt ihr ebenfalls Free2Play? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

