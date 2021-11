Spieler von Genshin Impact haben eine große Forderung an die Entwickler

Die Spieler von Genshin Impact wünschen sich nach über einem Jahr andere Belohnungen, wenn sie Events oder Quests erfolgreich abschließen. Gerade auf höheren Leveln seien die Geschenke alles andere als passend. MeinMMO zeigt euch die Forderungen der Community.

Seit dem Release von Genshin Impact gibt es zu jedem Patch mehrere größere Events, welche die Spieler motivieren sollen, sich weiterhin regelmäßig einzuloggen und zu zocken.

Zu solchen Events gehören natürlich immer Belohnungen, die zusätzliche Motivation für die Fans bergen sollten. Während manche Veranstaltungen eher kleiner gehalten werden und deswegen auch mindere Geschenke abwerfen, gibt es ebenfalls größere Events, die dementsprechend passende Belohnungen hergeben sollten.

Bereits in der Vergangenheit ist es Genshin Impact gelungen, Spieler mit ihren Geschenken der Events glücklich zu machen, wie zum Beispiel bei „Vermisste Schätze“, das ein Pet für die Absolventen bereithielt.

Der größte Teil der Belohnungen sehe jedoch immer gleich aus, so die Community:

Mora

Wenig Urgestein

Waffen-Erze

Wenig (und kleine) EP-Kärtchen

Das sei zu wenig für fortgeschrittene Spieler und sie wünschen sich ganz andere Items als Geschenk.

Spieler grinden in Genshin Impact etliche Stunden für maximalen Rang – Die Belohnung ist lachhaft

„Genshin Impact ist das merkwürdigste Gacha-Game, das ich je spielte“

reddit-User Lavenne verfasste aufgrund der unzureichenden Belohnungen einen Thread, indem er seinem Unmut kundtat (via reddit). Er schrieb darin, dass Mora, EP-Bücher und Waffen-Erze zwar süß seien, es jedoch auch mal Harz als Geschenk geben könne.

Bei kleineren Events könne es 2 Harz-Monde geben und größere Events könnten den Spielern 4 Harz-Monde schenken.

Lavennes reddit-Thread sammelte in kurzer Zeit über 8.000 Upvotes und 600 Kommentare, die noch mehr Vorschläge auf Lager hatten:

Ich stimme dir zu und würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass sie Wanderlust-Banner-Pulls und Prototype-Boxen zwischendurch als Belohnungen einstreuen sollten. Chev4r via reddit

Gerade diese Antwort erreichte viele Leute und Zustimmung. Die Leute meinen, dass Genshin Impact kaum Ziehungen für den Wanderlust-Banner verteile. Zudem halten sie es für angemessen, wenn in dem Banner, neben „nutzlosen“ 3-Sterne Waffen, auch andere Goodies enthalten wären: Mora, Resin oder andere Basis-Ressourcen.

Andere Spieler verlangen nach den EP-Tränken für Artefakte, die es bereits vereinzelt in Events als Geschenk gab. reddit-User Ghost_82x hält das für eine großartige Idee:

Der Fortschritt kommt, nach meiner Erfahrung, zu einem plötzlichen Halt, wenn man Abenteuerrang 55 erreicht. Die überwiegenden Gründe dafür sind: Harz, Mora, kaum Talent-Bücher und wenige Element-Kristalle für die Stufenerhöhung der Charaktere. Alles füttert sich irgendwie gegenseitig. Ich bin wahrscheinlich fertig mit dem Spiel, sobald ich Ebene 12–3 im gewundenen Abgrund abschließen konnte. via reddit

Die Community stimmt diesem Einwand ebenfalls zu und bekräftigt Ghosts Aussage. Sobald man das Talent eines Charakters aufleveln möchte, verwende man gleichzeitig Material für 4–5 andere Figuren. Der Drop und die Belohnungen aus Events sollen den derzeitigen Verbrauch von Ressourcen nicht wieder wettmachen können.

Manche Fans bringen an, dass die täglichen Quests mehr Harz und mindestens so viel Urgstein geben könnten, dass man mindestens eine Ziehung an einem Gacha-Banner machen könne.

reddit-User Odiril geht so weit und bezeichnet Genshin Impact als merkwürdigstes Gacha-Game, das er jemals spielte. Andere Gacha-Games würden täglich eine freie Ziehung an ihren Bannern gewähren. Zudem wandern beworbene, seltene Figuren bei anderen Spielen dieser Art in den Standardbanner. Dort könne man die Helden mit niedriger Wahrscheinlichkeit jederzeit ziehen (via reddit).

Viele weitere Kommentare unter dem Thread verlangen nach mehr Harz, Ressourcen und andere wichtige Goodies, die ein Spieler auf höherer Stufe nur noch selten bekommt, als Event-Belohnungen.

Was haltet ihr von den Vorschlägen der Community? Seid ihr der gleichen Meinung oder kommt ihr gut mit den gegebenen Mitteln klar? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

