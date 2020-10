Genshin Impact: FAQ zum Gacha-System – Wie Pay2Win ist es wirklich?

Ein wesentlicher Bestandteil des beliebten Koop-RPGs Genshin Impact ist das Gacha-System. Eine Art Glücksspiel, um weitere Charaktere oder Waffen zu bekommen. Wir von MeinMMO erklären euch, wie das Gacha funktioniert und wie viel Pay2Win wirklich dahintersteckt.

Was ist das Gacha-System? Das Wort Gacha kommt aus dem asiatischen Raum und bezeichnet die Glücksspiel-Automaten in den sehr lauten Spielhallen Japans. Der Begriff kommt dabei nicht von Gotcha, sondern von Gachapon (so heißen die Automaten).

Im Mobile-Gaming-Markt wurden vor einigen Jahren Ingame-Shops als Finanzierungsmöglichkeit in Free2Play-Games immer beliebter, man nannte sie Gacha-Games. In diesen Shops gebt ihr oftmals Echtgeld aus, um an zufällige Beute zu kommen. Ähnlich wie mit den umstrittenen Lootboxen in anderen Spielen. Dabei kann das Gefühl von Pay2Win entstehen. Auch Genshin Impact benutzt dieses System, um sich zu finanzieren.

Was ist Pay2Win? Jeder Spieler definiert Pay2Win anders. Grundsätzlich bedeutet es aber, für Ingame-Vorteile gegenüber anderen Spielern zu bezahlen. Beispielsweise durch den Kauf stärkerer Waffen und Rüstungen. Auch in unserer MeinMMO-Community wird Pay2Win viel diskutiert.

Bevor wir uns jedoch der Frage widmen, wie Pay2Win Genshin Impact wirklich ist, müsst ihr verstehen, wie das Gacha-System funktioniert.

Das müsst ihr zum Gacha-System in Genshin Impact wissen

Der Shop in Genshin Impact ist simpel aufgebaut und bietet nicht viele Möglichkeiten, Echtgeld auszugeben. Viele Items lassen sich mit Urgestein kaufen, die ihr auch im Spiel erhaltet. Um weitere Charaktere freizuschalten benötigt ihr aber auch Schicksale. Mit den Schicksalen könnt ihr im Gebet zufällige Charaktere und Waffen freischalten.

Urgestein, Schicksale, Gebete – wie bitte, was? Wir erklären dir die wichtigsten Begriffe aus dem Shop.

Das sind Schöpfungskristalle: Die Schöpfungskristalle sind die Premium-Währung im Spiel. Ihr könnt sie nur im Shop gegen Echtgeld kaufen und sie anschließend gegen weitere Produkte tauschen.

Die Schöpfungskristalle lassen sich im Shop in diversen Mengen kaufen

Das ist Urgestein: Urgestein ist ebenfalls eine Premium-Währung im Spiel, die ihr benötigt, um diverse Objekte wie Schicksale aus dem Shop zu erwerben. Urgesteine könnt ihr nicht direkt mit Echtgeld kaufen, sie aber im Shop mit Schöpfungskristallen eintauschen. Außerdem erhaltet ihr Urgestein auch für das Abschließen von Quests und Dungeons, das Finden von Truhen sowie Meistern von Herausforderungen.

Das sind die Schicksale und Gebete: Um weitere Charaktere und Waffen freizuschalten, benötigt ihr die Schicksale. Hier gibt es zwei unterschiedliche Typen:

Vorbestimmes Schicksal

Verwobenes Schicksal

Diese lassen sich beide im Shop gegen je 160 Urgestein oder 5 Sternenglanz kaufen. Eine begrenzte Anzahl der Schicksale lässt sich aber auch gegen Sternenstaub erwerben. Sternenglanz und Sternenstaub sind Shop-Währungen, die ihr lediglich durch Gebete erhaltet. Auch im Gnostiker-Erlebnispass gibt es ein paar Schicksale zum Einsammeln – dazu aber später mehr.

Die Schicksale könnt ihr dann entweder einzeln oder im 10er-Pack für Gebete ausgeben. Hier empfiehlt es sich, immer auf ein 10er-Pack zu sparen, da hier ein garantiertes 4-Sterne-Objekt dabei ist. Pro ausgegebenes Schicksal erhaltet ihr eine zufällige Belohnung.

Die verschiedenen Gebete benötigen unterschiedliche Schicksale. Aktuell gibt es zwei

Begehrt sind natürlich alle 5-Sterne-Objekte, egal ob Charaktere oder Waffen. Die haben jedoch eine geringe Chance von 0,6%. So kann es passieren, dass ihr direkt beim ersten Versuch an die besten Charaktere aus der Tier-List kommt, oder wie andere tausende von Dollar ausgibt, um euren Lieblings-Charakter zu erhalten. Spätestens beim 90. Gebet erhaltet ihr aber mit Sicherheit ein 5-Sterne-Objekt.

Wer 10 Schicksale ausgibt, erhält sicher ein 4-Sterne-Objekt

Das passiert, bei doppelten Charakteren: Kommt ihr in die Lage, einen Charakter in einem Gebet erneut zu ziehen, erhaltet ihr stattdessen Aufwertungsmaterial für die Sternenbilder des jeweiligen Charakters sowie Sternenglanz.

Das sind Sternenglanz und Sternenstaub: Im Shop könnt ihr diverse Materialien zum Aufwerten von Charakteren und Waffen oder gar Charaktere und 4-Sterne-Equipment mit Sternenglanz und Sternenstaub kaufen.

Beide Währungen erhaltet ihr jedoch nur durch die Gebete als eine Art Nebenprodukt. Es empfiehlt sich, vor allem den Sternenglanz zu sparen, bis ein gewünschter Charakter zum Kauf zur Verfügung steht. Monatlich wird hier das Sortiment aktualisiert.

Mit Sternenglanz könnt ihr auch Charaktere direkt kaufen

Das könnt ihr in Genshin Impact mit Echtgeld kaufen

Der eigentliche Shop bietet zum aktuellen Zeitpunkt, dem 16. Oktober 2020, nur zwei Objekte an, dir ihr mit Echtgeld kaufen könnt:

Schöpfungskristalle

Mondsegen

Über die Schöpfungskristalle haben wir bereits gesprochen. Mit ihnen könnt ihr vor allem wöchentlich Hilfsgüterpakete kaufen oder sie gegen Urgestein im Verhältnis von 1:1 umtauschen. Die Schöpfungskristalle könnt ihr im Paket für 1,09 € bis 109,99 € erwerben.

Die Hilfsgüter bieten nützliche Items zum schneller Leveln

Das ist der Mondsegen: Der Mondsegen wird im Shop ganz groß als empfohlen angepriesen und wer ohnehin Geld ausgeben möchte, bekommt hier einen guten Deal.

Beim Kauf zum Preis von 5,49 € erhaltet ihr direkt 300 Schöpfungskristalle im Wert von 5,49 € sowie 30 Tage lang je 90 Urgestein pro Tag. Das entspricht 2700 Urgestein, die, wenn ihr sie mit Schöpfungskristallen kaufen würdet, einen Gegenwert von etwa 40 € haben.

Der Mondsegen ist ein guter Deal

Der Mondsegen lässt sich außerdem mehrfach kaufen. Die 300 Schöpfungskristalle erhaltet ihr dann immer sofort, die Menge vom Urgestein jedoch bleibt bei 90 pro Tag. Mit jedem zusätzlichen Mondsegen verlängert sich lediglich die Laufzeit um weitere 30 Tage bis zu einem Maximum von 180 Tagen.

Das ist der einzige Nachteil: Um die 90 Urgestein zu empfangen, müsst ihr euch täglich ins Spiel einloggen. Tut ihr das nicht, verschwinden die 90 Urgestein für den jeweiligen Tag.

Durch den Gnostiker-Erlebnispass schaltet ihr zusätzliche Belohnungen frei

Der Erlebnispass von Genshin Impact

Eine weitere Möglichkeit, Echtgeld für Genshin Impact auszugeben, ist der Gnostiker-Erlebnispass. Mit dem Erreichen der Abenteuerstufe 20 schaltet ihr automatisch den Vagabunden-Erlebnispass frei, der wie ein typischer Battlepass funktioniert.

Durch das Meistern von täglichen, wöchentlichen und Saisonellen Herausforderungen, schreitet ihr im Erlebnispass voran und schaltet mit jedem Level Belohnungen frei.

Das ist der Gnostiker-Erlebnispass: Für 10,99 € könnt ihr euch den Zugang zum Gnostiker-Erlebnispass kaufen, durch den ihr weitere Belohnungen wie Schicksale pro Level freischaltet. Erreicht ihr Level 30 im Pass, könnt ihr euch zusätzlich eine 4-Sterne-Waffe als Belohnung aussuchen.

Diese Waffen stehen ab Level 30 zur Auswahl

Für 21,99 € könnt ihr mit dem Gnostiker-Erlebnisbündel auch direkt den Pass um 10 Stufen aufsteigen lassen. Neben einer Namenskarte bekommt ihr noch 5 mal „Zerbrechliches Harz“, welches ihr verwenden könnt, um euer „Ursprüngliches Harz“ aufzufrischen. Später erklären wir euch, was es damit auf sich hat.

Das Erlebnisbündel ist aber nicht wirklich nötig, der Pass lässt sich während einer Saison schnell leveln. Mit 150 Urgestein könnt ihr euch außerdem immer ein ganzes Level dazukaufen.

Wie Pay2Win ist Genshin Impact wirklich und ist der Shop fair?

Jetzt, wo ihr wisst, was der Shop alles zu bieten hat, können wir uns der Frage um Pay2Win widmen und wie fair der Shop eigentlich ist.

Ist es Pay2Win? Da es sich bei Genshin Impact um ein Koop-RPG mit starkem Fokus auf PVE handelt, kann von Pay2Win im eigentlichen Sinne keine Rede sein. Das Spiel lässt sich, ohne Echtgeld zu investieren, in seinem aktuellen Status „durchspielen“.

Ein anderer Begriff passt hier jedoch besser: P2PF (Pay to progress faster), also durch Echtgeld-Käufe schneller voranzukommen. Wer bezahlt, kommt schneller an bessere Ausrüstung und Charaktere und kommt so leichter im Spiel voran.

Das Problem mit dem Grind: Ab ca. Abenteuerstufe 22 wird man für weitere Quest in der Storyline Erfahrungspunkte grinden müssen. Das geht am schnellsten durch das Bestreiten von Dungeons, Bossen oder dem Ablaufen von Elementanhäufungen. Diese Aktivitäten lassen sich täglich jedoch nur begrenzt ausführen, denn sie benötigen eine weitere Ressource: Ursprüngliches Harz.

Das ist Ursprüngliches Harz: Ursprüngliches Harz ist eine weitere Ressource in Genshin Impact und ermöglicht euch das Einsammeln von Belohnungen für diverse Aktivitäten. Dazu gehören

Elementanhäufungen

Dungeons

Elite-Bosse

Eventaufgaben

Ihr besitzt einen Harz-Vorrat von 120 und benötigt je nach Aktion 20-60 Harz. Ist es aufgebraucht, müsst ihr eine Zeit warten, denn alle 8 Minuten füllt sich ein Punkt Ursprüngliches Harz wieder auf. Alternativ könnt ihr euren Vorrat mit „Zerbrechliches Harz“ auffüllen.

Zerbrechliches Harz gibt es zwar häufig, aber irgendwann ist der Vorrat leer

Diese Items könnt ihr im Laufe des Spiels durch Quests erlangen. Habt ihr jedoch keine Items zum Auffüllen und möchtet nicht lange warten, könnt ihr Urgestein gegen Harz tauschen.

Wer also schnell vorankommen möchte, wird ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel dazu verführt, Urgestein auszugeben. Wenn der eigene Vorrat aufgebraucht ist, wird die Kreditkarte gezückt und Schöpfungskristalle gekauft, um sie in Urgestein zu tauschen. Das ist ein typischer Vorgang in Gacha-Games und soll Spieler dazu verleiten, Echtgeld auszugeben.

Ist der Shop fair? Generell ist der Shop in Genshin Impact fair gestaltet. Alle Inhalte lassen sich ohne Echtgeld erleben, auch das Gacha-System. Urgestein erhält man im Spiel und kann diese gegen Schicksale oder andere Items im Shop eintauschen.

Die zu kaufenden Schöpfungskristalle sind zwar etwas teuer, aber die restlichen Möglichkeiten, Echtgeld auszugeben, sind ihr Geld wert. Der Mondsegen ist ein guter Deal und ähnelt einem Abonnement, das 30 Tage lang anhält. Der Gnostiker-Erlebnispass bietet für 10,99 € einige Belohnungen, die es dem Spieler erleichtern, die einzelnen Charaktere aufzustufen ohne endlos grinden zu müssen.

Egal ob ihr also Echtgeld ausgibt oder Genshin Impact völlig kostenlos erlebt, die Inhalte sind dieselben. Unsere Umfrage hat aber ergeben, dass viele von euch echt viel Geld ausgeben.