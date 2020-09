Also haut raus: Was ist für euch „win“ in Multiplayer-Games und MMORPGs? Ab wann wird ein Spiel für euch zu Pay2Win? Wie stark stört es euch, wenn Spiele Gegenstände anbieten, die für echtes Geld Vorteile versprechen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Bei manchen Spielen ist es der Fall, dass die Entwickler pro Tag oder pro Woche eine bestimmte Obergrenze an möglichen Aktionen oder Loot-Drops aufstellen. Wenn die User mehr spielen oder mehr Loot erhalten wollen, können sie sich in den Shops zusätzliche „Versuche“ kaufen, anstatt zu warten, bis die Einschränkungen des Spiels nicht mehr gelten.

Die Arten der Cosmetics sind an das jeweilige Spiel angepasst. In den meisten Fällen können die Käufer ihre Sachen dauerhaft behalten. Manchmal sind die Cosmetics aber auch zeitlich begrenzt und halten zum Beispiel nur einen Monat lang.

Beispiele für Monetarisierung der Inhalte innerhalb von MMOs und Multiplayer-Games sind zahlreich. In sehr vielen Fällen sind die Microtransactions keine Pflicht und man kann in den Spielen vorankommen, ohne auch nur einen Cent ausgegeben zu haben.

Pay2Win ist also ein „Feature“, das bei vielen Gamern verpönt ist. Bei der genauen Definition von Pay2Win scheiden sich aber oft die Geister in der Gaming-Community.

