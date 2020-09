Der Battle-Pass der Season 4 in Fortnite ist voll mit coolen Superhelden-Skins aus dem Marvel Universum. Doch es bleibt nicht nur bei diesen Skins, denn ihr könnt euch verschiedene Stil-Varianten im Folien-Look für sie freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr sie bekommt.

Was sind das für Skins? Im Battle-Pass der Season 4 gibt es insgesamt 7 Superhelden, die ihr euch freischalten könnt und dazu noch Wolverine als „geheimen Skin“. Wer aber seine Skins individueller gestalten möchte, kann sie mit einem „Folien-Effekt“ ausstatten. Darunter gibt es die Varianten: silber, gold oder holo.

Gold-Varianten für Battle-Pass-Skins ist nicht neu in Fortnite, so konnte man diese schon in Season 2 – Kapitel 2 freischalten. Mit dabei war das Fortnite-Maskottchen Schali, die Banane.

Stilvarianten freischalten – So geht’s

Das müsst ihr machen: Wie schon in Season 2 – Kapitel 2 müsst ihr auch in dieser Season wieder ganz viel spielen, Challenges erledigen und viele EP sammeln, um die speziellen Stil-Varianten freizuschalten. Ihr schaltet diese nämlich auf bestimmten Levels frei.

Zuerst muss aber jeder Spieler Level 100 erreicht haben, um überhaupt in die Nähe der Varianten zu kommen. In unserem Tipp-Guide zeigen wir euch, wie ihr schneller auf Stufe 100 kommt.

Stilvariante – Silber

Eine der Stil-Varianten gibt euch einen silbernen Look, welcher sich entweder auf den ganzen Skin auswirkt oder nur seine jeweilige Ausrüstung/Kleidung betrifft. Sie werden auf diesen Levels freigeschaltet:

Silber Variante für Thor: Level 105

Silber Variante für She-Hulk: Level 110

Silber Variante für Groot: Level 115

Silber Variante für Storm: Level 120

Silber Variante für Doctor Doom: Level 125

Silber Variante für Mystique: Level 130

Silber Variante für Iron Man: Level 135

Silber Variante für Wolverine: Level 140

Der Dataminer FireMonkey hat die Stil-Varianten der Skins im Spiel gefunden und die Bilder auf Twitter geteilt. So sehen die Superhelden in der silbernen Variante aus:

Thor

She-Hulk

Groot

Storm

Doctor Doom

Mystique

Iron Man

Wolverine

Stilvariante – Gold

Die nächste Stil-Stufe, die ihr freischalten könnt, ist die goldene Variante. Sie erfordert aber auch ein höheres Level und wird deshalb auch viel später freigeschaltet, wenn man überhaupt dazu kommt. Auf diesen Leveln bekommt ihr sie:

Goldene Variante für Thor: Level 145

Goldene Variante für She-Hulk: Level 150

Goldene Variante für Groot: Level 155

Goldene Variante für Storm: Level 160

Goldene Variante für Doctor Doom: Level 165

Goldene Variante für Mystique: Level 170

Goldene Variante für Iron Man: Level 175

Goldene Variante für Wolverine: Level 180

So sehen die Superhelden in der goldenen Variante aus:

Ein bisschen erinnern diese an die Battle-Pass-Skins aus Season 2 und ihre Gold-Varianten, die man ebenfalls mit leveln freischalten konnte. Ob Wolverine auch so schwierig zum Freischalten wird, wie die goldene Banane aus Season 2? Spieler hatten sich damals nämlich schon beschwert, dass es viel zu schwierig sei.

Stilvariante – Holo

Nun kommen wir zur letzten Variante, die ihr euch freischalten könnt. Für diese werden Spieler wohl lange und intensiv spielen müssen, um den Skin zu bekommen. Doch je schwieriger das Outfit zu kriegen ist, desto seltener wird er. Auf diesen Leveln gibt es die Skins:

Holo Variante für Thor: Level 185

Holo Variante für She-Hulk: Level 190

Holo Variante für Groot: Level 195

Holo Variante für Storm: Level 200

Holo Variante für Doctor Doom: Level 205

Holo Variante für Mystique: Level 210

Holo Variante für Iron Man: Level 215

Holo Variante für Wolverine: Level 220

So sehen die Skins in der Holo-Variante aus:

Wer sich also der Herausforderung stellen will, hat noch einiges zu tun, nachdem er Level 100 erreicht hat. Einfach wird das sicher nicht, aber wer weiß, vielleicht hat man dann ja einen der seltensten Skins in Fortnite.