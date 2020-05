Wenn ihr diesem Skin in Fortnite begegnet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da ein Spieler dahintersteckt, der viel Fortnite spielt. Genau dies sorgt jetzt für Ärger bei den Fortnite-Spielern, denn sie finden die Freischaltung zu hart.

Was ist das für ein Skin? In Fortnite Season 2 Kapitel 2 kann man sich für die Battle-Pass-Skins eine Gold-Variante freischalten. Diese sind aber erst verfügbar, wenn man ein gewisses Level in Fortnite erreicht hat. Bei diesem besonderen Skin handelt es sich um die vergoldete Variante von Agent Peely.

Diesen gibt es nämlich als letztes, wenn man Level 350 erreicht hat. Das dies lange dauert, sollte jedem Spieler klar sein. Doch nun hat ein Spieler die genauen Zahlen dazu berechnet.

Die goldene Banane gibt es erst ab Level 350

Spieler berechnet, wie schwierig es wirklich ist

Was braucht es für die Freischaltung des Skins? Ein Spieler hat nun berechnet, wie viele Erfahrungspunkte es braucht, um den goldenen Agent Peely freizuschalten. Dabei zeigt er, wie viel Stunden pro Tag man spielen müsste, damit man die Freischaltung innerhalb einer zeitlich begrenzten Season schafft.

In seiner Berechnung geht der Spieler zMuska davon aus, das man bei Level 1 gestartet hat und sich keine einzige Stufe aus dem Battle-Pass erkauft. Er erstellte eine Übersicht dazu und postete diese auf reddit.

Das kam bei den Berechnungen raus:

Es braucht insgesamt 29.5 Millionen Erfahrungspunkte für die goldene Banane

15.9 Millionen EP muss man sich separat in Matches verdienen (keine Challenges, Medaillenstempelkarten und Tagesmissionen)

Man müsste 19 Stunden pro Tag spielen, wenn man Team-Matches spielt, die man gewinnt

6 Stunden pro Tag wären es bei Team-Matches, in denen man sich aufs Looten konzentriert

3 Stunden pro Tag, wenn man Gruppenkeile-Matches spielt

Da die Runden „gut“ oder erfolgreich verlaufen müssen, rechnet man mit einer längeren Match-Zeit, die sich dann auf die Menge an Spiel-Stunden auswirkt. Außerdem werden hier nur die Stunden berechnet, in denen man sich in einem Match befindet. Hier zählen Ladezeiten also nicht dazu.

Ein Spieler hat es jedoch geschafft, schon bis Level 530 aufzusteigen und man geht davon aus, dass er das höchste Level in Fortnite hat.

17-jähriger Deutscher soll höchstes Level in Fortnite haben – So spielt er

Spieler finden die Herausforderung absurd

Wie reagieren Spieler auf diese Berechnungen? Unter dem reddit-Post von zMuska beschweren sich die Spieler über das EP-System der Season 2. Ihnen scheint es nicht zu gefallen, dass man so viel Zeit investieren muss, um einen Skin freizuschalten. Das sagen sie:

„Auch wenn es nicht unmöglich ist, ist es trotzdem nicht ok. Das ermutigt Spieler eine ungesunde Menge zu spielen. Und wofür? Einen Skin, den sie sowieso dann nicht mehr benutzen werden.“

„Zusammengefasst … du kannst ihn nicht freischalten, außer du hast dir den ganzen Battle-Pass zu Beginn erkauft oder kein Leben hast.“

„Das ist absurd.“

„Ich habe nie realisiert, dass das (EP-)System so schlecht ist.“

Es ist nicht einfach den goldenen Agenten Peely zu bekommen und vermutlich werden es auch einige von uns nicht schaffen. Doch für alle Spieler, die kurz davor stehen, gibt es eine gute Chance ihn jetzt noch freizuschalten. Epic hat nämlich das Ende von Season 2 um eine weitere Woche verlängert.