17-jähriger Deutscher soll höchstes Level in Fortnite haben – So spielt er

Ein 17-jähriger Spieler soll das höchste Level in Fortnite und sogar den goldenen Agenten Peely schon lange freigeschaltet haben. Wir zeigen euch, wer das ist und wie er das geschafft hat.

Um welchen Spieler geht es? Hier handelt sich um den deutschen YouTuber Talocan, der 17 Jahre alt ist. Er soll das höchste Level der Welt in Fortnite haben.

Es scheint fast unglaublich, aber der junge YouTuber hat es schon bis Level 520 geschafft. Die meisten anderen kämpfen schon damit, überhaupt Stufe 350 zu erreichen, um den goldenen „Agent Peely“-Skin freizuschalten.

Ob der Spieler wirklich das höchste Level in Fortnite hat, ist leider nicht bestätigt, aber eine extreme Leistung ist das sicherlich.

Wie hat er das geschafft?

Wer Fortnite in dieser Season 2 gespielt hat, weiß, wie anstrengend es sein kann, überhaupt Level aufzusteigen. Man muss wirklich täglich spielen und alle Missionen erledigen, die man abgreifen kann.

Doch Talocan hat es geschafft und das sogar bis Level 520. Seine Methode bleibt aber dabei immer gleich.

So ist er vorgegangen: Der YouTuber spielt laut eigener Aussage 16 Stunden am Tag. Der Modus, den er dafür auswählt, ist: Gruppenkeile. In Gruppenkeile landet er immer an einem bestimmten Ort, lootet dort alle Truhen und Munitionskisten, bis er von der ersten Sturmzone eliminiert wird.

In diesem Video sieht man, wie der YouTuber Level 520 erreicht

In einem Interview mit dem YouTuber Cinema of Gaming hat der Fortnite-Spieler ein paar Hintergrund-Informationen zu ihm angegeben (via Twitter):

Er geht noch zur Schule, die gerade aber wegen der Pandemie geschlossen ist

Er schläft 7 Stunden am Tag

Hat sich nur 3 Stufen aus dem Battle-Pass gekauft

Sein Ziel ist es, Level 600 zu erreichen

Er besitzt alle Fortnite-Banner, die man durch das Erreichen von Level 100 bekommt

Talocan scheint also ein Spieler zu sein, der viel Zeit in Fortnite investiert und täglich spielt, um so viele Level wie möglich zu erreichen. Besorgte Spieler kommentieren unter seinem YouTube-Video, er solle auf seine Gesundheit achten und sich nicht von Zahlen in einem virtuellen Spiel kaputt machen lassen, worauf Talocan antwortet, er würde auf sich Acht geben.

Wenn ihr in Fortnite auch so viele Level aufsteigen oder mindestens die Gold-Varianten für die Battle-Pass-Skins freischalten möchtet, solltet ihr in unserem Level-Guide vorbeischauen, wo ihr ein paar Tipps findet, wie ihr schneller Level aufsteigen könnt.