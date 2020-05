Wenn ihr den Skin in Fortnite seht, wisst ihr: Der spielt echt viel zu viel

Wenn ihr diesem Skin in Fortnite begegnet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da ein Spieler dahintersteckt, der viel Fortnite spielt. Der Skin ist nämlich gar nicht einfach zu bekommen.

Was ist das für ein Skin? In Fortnite Season 2 Kapitel 2 kann man sich für die Battle-Pass-Skins eine Gold-Variante freischalten. Diese sind aber erst verfügbar, wenn man ein gewisses Level in Fortnite erreicht hat. Bei diesem besonderen Skin handelt es sich um die vergoldete Variante von Agent Peely.

Er ist der schwierigste Skin, den man sich als letztes freischalten kann. Bis dahin ist es aber ein weiter, schwieriger Weg.

So sieht Agent Schali in Gold aus:

Wie bekommt man den Skin?

Was muss man machen? Als Erstes muss man den Battle-Pass der Season 2 gekauft haben, um Agent Schali überhaupt freischalten zu können. Den goldenen Agenten Schali kann man sich aber erst auf Level 300 freischalten. Danach folgt noch ein weiterer Weg, denn den ganzen Peely in Gold gibt es erst auf Stufe 350.

Für Spieler heißt das: Sie müssen sehr viel spielen und alle Challenges erledigen, wenn sie den seltenen Skin haben möchten. Eine Level-Stufe erfordert nämlich 80.000 Erfahrungspunkte.

Hier seht ihr, ab wann die goldenen Skins freigeschaltet werden

Die vergoldete Variante gibt es nicht gleich auf Stufe 300, sondern der Agent wird nach und nach vergoldeter, je mehr Level ihr aufsteigt. Die Vergoldung beginnt dann bei seinem „Kopf“.

Also erst, wenn ihr eine komplett vergoldete Banane im Spiel antrefft, wisst ihr, da steckt ein richtiger „Grinder“ dahinter. Der goldene Agent Schali wird sicher einer der seltensten Skins in Fortnite.

Wie schafft man das am besten?

Wie kann man leichter Level aufsteigen? Es gibt ein paar Tricks, wie man besser in Fortnite leveln kann. Wenn man sich also diesen Skin freischalten möchte, sollte man:

Gruppenkeile spielen, um dort Erfahrungspunkte zu sammeln

Alle XP-Münzen auf der Fortnite-Map sammeln

Tägliche Medaillen-Stempelkarten ausfüllen

Viele Truhen und Munitionskisten öffnen

So viele Eliminierungen, wie möglich zu erzielen

In unserem Level-Guide haben wir euch einige Tricks und Tipps zusammengestellt, damit ihr schneller in Fortnite leveln könnt. Wenn ihr also auch ein stolzer Besitzer dieses Skins sein möchtet, solltet ihr die Tipps nutzen, um das Beste aus euren Matches zu holen.