Fortnite hat John Wick, weil der Chef es unbedingt wollte: „Ich saß lange auf der Couch von Keanu Reeves“

Die vielen lizenzierten Skins sind eins der beliebtesten Features von Fortnite. Dass es die im Spiel überhaupt gibt, haben wir Donald Mustard zu verdanken: Der ehemalige Lead Creator des Games besuchte für John Wick zum Beispiel sogar Keanu Reeves Zuhause.

Wer ist Donald Mustard? Donald Mustard ist der ehemalige Lead Creator von Fortnite. Er startete seine Karriere in der Gaming-Branche bei Crystal Dynamics. Das erste eigene Spiel veröffentlichte er 2005: Advent Rising. Richtig Fahrt nahm seine Karriere mit dem Release des Shooters Undertow auf. 2010 designte er für Apple iPhones das Spiel Infinity Blade.

Seit 2016 arbeitete er als Chief Creative Officer bei Epic Games. Dort war er maßgeblich für die Entstehung des Fortnite-Battle-Royale-Modus verantwortlich und betreute dessen Entwicklung bis zu seinem Ausscheiden bei Epic im Jahr 2023.

In einem Interview mit den Kollegen von Gamefile sprach er nun über seinen Werdegang in der Gaming-Branche. Unter anderem gab er dabei an, dass er selbst für die vielen verschiedenen lizenzierten Skins verantwortlich ist. Für John Wick, Batman und Co. besuchte er die Lizenzgeber teilweise persönlich.

Coole Skins für Fortnite: Ich saß lange auf der Couch von Keanu Reeves

Wie kam er an John Wick? Mustard sprach in dem Interview darüber, dass sich seine Fortnite-Insel wie der Garten aus Kindheitstagen anfühlen sollte: Es sollte ein Ort werden, an dem Barbie und Batman in einer Welt existieren und miteinander interagieren können – wie damals, als er als Kind gespielt hat.

Batman stand unter anderem ganz oben auf Mustards Wunschliste, direkt neben John Wick. Der Hauptcharakter der mittlerweile vier Action-Movies wird von Keanu Reeves verkörpert. Genau diesen musste Mustard überzeugen, die Lizenz für eine Fortnite-Skin abzusegnen.

Ich saß lange auf der Couch von Keanu Reeves und war so: Deswegen solltest du der Erste [lizenzierte Skin in Fortnite] sein. Donald Mustard im Interview mit Gamefile, 22.04.2024

Zeitgleich lief auch ein Pitch an DC Comics, um den beliebten Helden Batman für Fortnite zu lizenzieren. Nach eigener Aussage machte er mit DC gute Fortschritte und dachte sich, wenn er Batman und John Wick haben könnte, hätte er es geschafft.

Keanu Reeves sagte der Lizenzierung schlussendlich zu. So wurde John Wick der erste dauerhaft erhältliche Skin in Fortnite mit dem Event Wicks Kopfgeld . Der Batman-Event startete vier Monate später.

Nintendo wollte Konsolen-Exklusivität; Marvel sagte Nein

Welche anderen Skins wollte er noch? Tatsächlich hoffte Donald Mustard auf weitere Skins, die er nur teilweise für Fortnite gewinnen konnte:

Der erste Crossover-Charakter war der Bösewicht Thanos aus Avengers: Infinity War. Diese Kooperation kam zustande, da die Regisseure des Films, Joe und Anthony Russo, große Fortnite-Fans sind. Als Mustard jedoch mit seiner Anfrage für eine dauerhafte Kooperation und lizenzierte Skins bei Marvel anfragte, lehnte der Comic- und Film-Riese ab.

Ursprünglich war der Creative Lead auch mit Nintendo im Gespräch. Es ging unter anderem um eine Skin von Samus Aran, der Heldin der Metroid-Spielereihe. Nintendo hatte jedoch Bedenken, da sie ihre Charaktere ungern auf Nicht-Nintendo-Plattformen verfügbar machen. Die Kooperation kam entsprechend nicht zustande.

An anderer Stelle konnte Mustard jedoch Siege verzeichnen: Er sicherte sich Kratos aus God of War und Master Chief aus der Halo-Reihe für Skins.