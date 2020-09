Am 28. September startet das Koop-RPG Genshin Impact als Free2Play-Spiel mit einem sogenannten Gacha-System. Handelt es sich dabei um Pay2Win?

Was ist Genshin Impact? Das Free2Play-Koop-RPG erscheint am 28. September für PC, PS4 und Android- sowie iOS-Geräte. Die Version für Nintendo Switch kommt später in den Handel.

Ihr erlebt ein Abenteuer in einer bunten Anime-Fantasywelt und schließt euch ab Level 16 mit bis zu 3 anderen Spielern zusammen. Gemeinsam erledigt ihr Quests, erkundet Dungeons und nehmt es mit Bossgegnern auf. So verbessert ihr euren Helden. Aufgrund seines Aussehens wurde es schon als Zelda-Klon bezeichnet.

Aus den Lootboxen in Genshin Impact zieht ihr neue Charaktere.

So funktioniert das Gacha-System von Genshin Impact

Wie finanziert sich das RPG? Es gibt einen Item-Shop mit kosmetischen Gegenständen und ein sogenanntes Gacha-System. Dieses funktioniert ähnlich wie ein Lootbox-System.

Was genau bringt das Gacha-System? In den Lootboxen findet ihr neue Helden und Waffen. Helden bringen Abwechslung ins Spiel, da alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Waffen sind natürlich für die Kämpfe wichtig.

Wie funktioniert das Gacha-System? Ihr müsst euch zunächst die Premium-Währung Primogems kaufen. Diese setzt ihr dann ein, um eine Lootbox mit zufälligen Items zu erwerben. Was sich in dieser Box befindet, wisst ihr vorher natürlich nicht.

Was kosten Primogems? In der Beta konnten für 99 Cent 60 Primogems gekauft werden. Für 14,99 Dollar gab es 980 Gems plus 110 extra und für 99,99 Dollar kauften Spieler 6480 Primogems plus 1600 extra.

Ob diese Preise bei Release von Genshin Impact bestehen bleiben oder angepasst werden, ist noch nicht klar. Auch die Euro-Preise sind bisher nicht bekannt.

Was kostet ein sogenannter Gacha-Pull? Einmal am Gacha-Automaten zu ziehen, um eine Lootbox zu bekommen, kostete in der Beta des Koop-RPGs 160 Primogems.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So funktioniert das Gacha-System von Genshin Impact.

Ein umstrittenes System

Wie stehen die Chancen, Waffen und Helden zu finden? Dies waren die Chancen während der Beta.

Die Chance, einen 5-Sterne Charakter zu ziehen, lag bei 0,3%.

Die Chance, eine 5-Sterne-Waffe zu bekommen, lag bei 0,6%.

Es gab eine 5,1%ige Chance, Waffen und Charaktere mit 4-Sternen zu erhalten.

Gibt es weitere Möglichkeiten, an die Charaktere und Items zu kommen? Es soll in Genshin Impact immer wieder Events geben, welche euch Helden und Waffen als Belohnungen bieten. Wie oft diese Events stattfinden, ist unklar.

Ihr könnt aber auch einen Monthly Pass für 4,99 Dollar kaufen, der auch einmalig 300 Primogems und jeden Tag 90 weitere Gems einbringt.

Was sagen Beta-Tester zum Gacha-System? Die Meinungen etwa auf reddit sind etwas gespalten. Es heißt, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, das System zu benutzen. Mit den kostenlos erhältlichen Charakteren und Items lässt sich Genshin Impact problemlos spielen.

Die zusätzlichen Charaktere bringen aber Abwechslung mit sich, da sie sich anders spielen. Es könnte auf Dauer etwas langweilig werden, immer die gleichen kostenlosen Helden zu steuern. Wem das egal ist, der braucht sich um zusätzliche Charaktere keine Gedanken zu machen.

Die Chancen im Gacha-System finden manche momentan zu gering. Man muss unter Umständen sehr viel Geld ausgeben, um endlich den gewünschten Charakter zu erhalten.

Es kann aber sein, dass sich dies alles noch einpendelt, wenn Genshin Impact am 28. September erscheint. Wie das System dann von der breiten Masse an Spielern aufgenommen wird und ob die Entwickler noch Anpassungen an Preisen und Chancen vornehmen, werden wir dann sehen.

Ist es Pay2Win? Da Beta-Tester meinen, dass es im Grunde gar nicht nötig ist, das Gacha-System zu nutzen, um Genshin Impact durchspielen zu können und, weil es sich um ein PvE-Spiel handelt, ist es – so, wie es momentan aussieht – eigentlich kein Pay2Win. Aber auch das wird sich bei Release erst richtig klären.

Was haltet ihr vom Gacha System von Genshin Impact? Ist es für euch Pay2Win?

Ihr wollt euch noch andere Anime-Onlinespiele ansehen? Dann lest euch unseren Artikel durch, der euch eine Auswahl an Anime-MMORPGs vorstellt.