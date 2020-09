Das neue Koop-Spiel Genshin Impact kommt bald – Für wen lohnt sich das „Zelda-RPG“?

Genshin Impact erinnert optisch an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und wirbt auch mit einer offenen Welt und vielen Nebenaufgaben. Jedoch könnt ihr im Koop auf Erkundungstour gehen und sogar gemeinsam Dungeons erledigen. Wir von MeinMMO verraten euch, was genau hinter dem Spiel steckt.

Was ist das für ein Spiel? Genshin Impact ist ein Free-to-Play Action-Rollenspiel mit einer offenen Welt und der Möglichkeit, komplett allein oder mit bis zu 3 weiteren Freunden eure Abenteuer zu erleben.

Der Fokus des Spiels liegt auf der Story, dem stetigen Leveln und dem Sammeln neuer Ausrüstung. Außerdem bietet euch das Spiel 4 tägliche Quests und Weltbosse zum Vermöbeln an, was schon stark an ein MMORPG erinnert.

Das Rollenspiel erscheint für PC, PS4, Android und iOS am 28. September und bietet Crossplay zwischen allen Geräten. Es wird eine deutsche Lokalisierung bekommen, auch wenn der Sound nur auf Englisch zur Verfügung steht.

Eine weitere Besonderheit ist, dass rund 500 Entwickler an der Umsetzung beteiligt gewesen sein sollen.

Ein Gameplay-Loop, der an ein MMORPG erinnert

Wie spielt sich Genshin Impact? Zum Start des Spiels habt ihr die Wahl aus über 20 verschiedenen Charakteren, deren Aussehen, Waffe und das Element vorgegeben ist. Die Elemente (Anemo, Pyro, Cryo, Hydro, Electro, Geo) nehmen dabei Einfluss auf das Kampfsystem und die Combos im Spiel.

Mit eurem Charakter betretet ihr dann die Spielwelt, in der ihr zuerst einige Quests und Aufgaben für die Story erledigen müsst. Mit der Zeit levelt ihr euren Charakter (die maximale Stufe ist 80) und sammelt neue Ausrüstung.

Ein kleiner Wermutstropfen für Story-Fans ist jedoch, dass manche Kapitel erst mit dem richtigen Level freigeschaltet werden. Dafür ist es teilweise erforderlich, Nebenquests zu machen oder sogar zu grinden.

Worum geht es in der Story? Ihr schlüpft in Genshin Impact in die Rolle eines Helden, der die Welt retten soll. Ihr bekommt dabei eine Elfe mit dem Namen Paimon zur Seite gestellt, die euch erstmal alles Wichtige erklärt und auch in der Story begleitet. Zu viele Spoiler möchten wir an dieser Stelle aber nicht geben.

Genshin Impact bietet viele spielbare Charaktere, zwischen denen ihr frei hin und her wechseln könnt. Xiangling (hier im Bild) ist einer davon.

Was bietet das Spiel? In Genshin Impact könnt ihr neben der Story und den Nebenquests auch allerhand weitere Dinge erleben:

Es gibt 4 Berufe – Forging, Cooking, Alchemy und Processing

Es gibt Weltbosse, die ihr allein oder mit euren Freunden besiegen könnt.

Es gibt verschiedene Dungeons, die ein bestimmtes Level voraussetzen und euch mit verschiedenstem Loot belohnen, darunter Crafting-Materialien.

Es gibt den Abyss-Tower, eine Solo-Instanz mit mehreren Leveln, die schwerer werden, je höher ihr kommt.

Die offene Welt enthält allerlei Rätsel, Nebenquests und versteckte Truhen.

Der Grind nach Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle, ist jedoch auch mit Zufall verbunden, wie beispielsweise in Black Desert.

Das Spiel überzeugt außerdem mit verschiedensten Fortbewegungsmöglichkeiten: Ihr könnt von Stadt zu Stadt teleportieren und euch in der offenen Welt mit Gehen, Kletten, Schwimmen und Gleiten fortbewegen. Das kommt bei vielen gut an.

Der YouTuber Jay RPG sagte in seinem Video zu Genshin Impact, dass ihn das Spiel stark an ein MMORPG erinnert, nur ohne die anderen Spieler. Wer also gerne Solo in MMORPGs unterwegs ist, sollte sich Genshin Impact unbedingt anschauen.

Wie schaltet man den Koop frei? Leider könnt ihr in dem RPG nicht direkt im Koop starten. Zuerst müsst ihr dafür Level 16 erreichen. Danach könnt ihr jedoch Weltbosse und Dungeons gemeinsam mit Freunden erledigen. Die Story könnt ihr jedoch nicht im Koop spielen.

Ein Spiel für PC und Mobile, das sich wie ein PC-Spiel anfühlt

Wie ist das Kampfsystem? Genshin Impact setzt auf eine Mischung aus Action und Tab-Targeting. Für manche Fertigkeiten müsst ihr genau zielen, der Auto-Angriff aber wählt automatisch das anvisierte Target aus.

Das RPG bietet euch pro Charakter 4 Fertigkeiten:

Einen Auto-Angriff

Einen aufladbaren Angriff

Einen Elementar-Angriff

Eine Art Ultimate

Obwohl die Zahl der Fertigkeiten überschaubar ist, soll sich Genshin Impact schnell und dynamisch spielen – anders als Zelda, womit es oft verglichen wird. Außerdem gibt es ein Kombo-System, bei dem andere Spieler von eurem Elementar-Angriff profitieren können.

Wer zudem gerne unterschiedliche Charaktere spielt, bekommt hier die Chance dazu: Ihr könnt ein Team aus 4 erstellten Charakteren bilden, zwischen denen ihr direkt im Spiel und ohne Ladescreen wechseln könnt, was Abwechslung ins Gameplay bringt und manchmal auch nötig ist, weil manche Gegner andere Schwachstellen bei den Elementen haben.

Schwierig ist anfangs nur die Ausdauer-Leiste, die für Schwimmen und Klettern gebraucht wird. Die fällt zu Beginn eher klein aus.

Beim Kampf mit dem Bogen müsst ihr mit eurer Auflade-Attacke genau zielen.

Trotz Crossplay fühlt es sich selten nach Mobile an: Obwohl Genshin Impact für PC, PS4 und Mobile erscheint, fühlt es sich wie ein vollwertiges PC-Spiel an. Es sieht grafisch wunderschön aus und bietet spannende Kämpfe.

Selbst bei der Finanzierung setzt das RPG eher auf ein Modell, wie man es von Free-to-Play-Spielen auf dem PC kennt:

Ihr könnt alle Spiel-Inhalte kostenlos erleben

Der Shop bietet euch vor allem kosmetische Inhalte und keine spielerischen Vorteile.

Zu Beginn stehen euch jedoch einige Charaktere nicht zur Verfügung. Die müsst ihr euch über Lootboxen freischalten, die ihr euch erspielen, aber auch erkaufen könnt. Diese Boxen enthalten neben den Charakteren auch Items. Es kann also mitunter lange dauern, bis ihr an euren Wunsch-Charakter kommt.

Ein MMORPG für Spieler, die lieber allein unterwegs sind

Pro Wunderschöne Anime-Spielwelt mit versteckten Inhalten, die man entdecken kann

Actionreiches Kampfsystem mit viel Dynamik

Vielfältige Aufgaben

Ein Crafting-System

Erinnert dank Dungeons und täglichen Quests an ein MMORPG

Ist komplett kostenlos spielbar Contra Koop erst ab Stufe 16

Teilweise sehr grindlastig

Sehr einfache Story

Ausrüstung ist vom Glück abhängig

Einige Charaktere stecken hinter Lootboxen

Genshin Impact ist ein schönes RPG, das man allein oder mit Freunden erleben kann. Es bietet vielfältige Aufgaben und Inhalte, die stark an ein MMORPG erinnern. Die machen vor allem deshalb Spaß, weil die Fortbewegung und das Kampfsystem gut gelungen sind. Wie in einem MMORPG auch, müsst ihr jedoch an einigen Stellen grinden – leider auch für den Fortschritt der Story. Um an die beste Ausrüstung zu kommen, benötigt ihr zudem Glück. Trotzdem klingt Genshin Impact nach einem Spiel, das sich allgemein RPG-Fans unbedingt anschauen sollten. Auch Fans von MMORPGs werden angesprochen, auch wenn die Multiplayer-Inhalte erst mit Level 16 freigeschaltet werden. Da das Spiel kostenlos ist, lohnt sich das Ausprobieren allemal. Alexander Leitsch Experte für MMORPGs bei Mein-MMO

