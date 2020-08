Mit Genshin Impact erwartet uns ein neues Koop-RPG, das den Eindruck eines Multiplayer-Zelda macht. Schon Ende September stürzt ihr euch auf PC und mobilen Geräten in das Abenteuer.

Wann genau erscheint Genshin Impact? Das Koop-RPG hat seinen Releasetermin auf den 28. September festgelegt. Dieser Termin gilt allerdings nur für die PC-Version und die Fassung für iOS- und Android-Geräte.

Genshin Impact wurde allerdings auch für PS4 angekündigt. Wann der Release auf Konsole ist, wurde noch nicht genannt.

Gilt dieser Releasetermin auch für uns? Das Entwicklerstudio erklärte, dass es sich um einen globalen Launch handelt. Das heißt, Genshin Impact startet international am gleichen Tag.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Genshin Impact erinnert an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und erscheint schon bald.

Ein Koop-RPG wie Zelda

Was ist das Besondere? Genshin Impact bietet Crossplay. Das heißt, egal, ob ihr auf PC oder einem mobilen Gerät spielt, ihr könnt gemeinsam in der Welt agieren. Das soll dann sogar für die PS4-Version gelten, sobald diese startet.

Was genau hat Genshin Impact zu bieten? Das Rollenspiel stammt vom chinesischen Konzern miHoYo, wird von rund 500 Personen entwickelt und erinnert grafisch an einen spielbaren Anime. Vom Gameplay her erweckt der Titel aber den Eindruck eines The Legend of Zelda: Breath of the Wild – allerdings mit Koop-Modus.

Die weitläufigen Landschaften, das Erkunden der Ozeane und das Design der Monster könnten direkt aus einem aktuellen Zelda-Spiel stammen.

Das hat sogar schon zu Kritik geführt. Denn Zelda-Fans behaupteten, dass Genshin Impact nur eine „Kopie“ der bekannten Nintendo-Spiele-Reihe sei.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So sieht das Koop-RPG Genshin Impact in Aktion aus.

Was erwartet euch im Spiel? Eine Beta des RPGs ist bereits seit einiger Zeit auf der PS4 spielbar. Erwartet kein MMO. Stattdessen spielt sich Genshin Impact der Meinung von Testern zufolge wie ein Single-Player-RPG, das ihr eben kooperativ spielen könnt. Ihr müsst sogar eine Zeit lang alleine spielen, bevor ihr ab Level 16 bis zu drei Mitspieler einladen könnt, um euch den schwierigeren Quests und Herausforderungen zu stellen.

Die Entwickler erklärten, dass später auch PvP möglich sein soll.

Genshin Impact entlässt euch in eine riesige Welt, in der ihr euch in actionreichen Kämpfen Monstern stellt. Darüber hinaus absolviert ihr Quests, welche euch durch die Story führen. Besonders spannend ist, dass ihr zwischen den Charakteren, die ihr in der Gruppe habt, wechseln könnt – zumindest, wenn ihr alleine spielt oder nicht jeder Charakter einem Mitspieler zugeteilt ist. Diese Wechsel sind wichtig und ihr müsst sie in den Kämpfen taktisch einsetzen, da jeder Held über andere Fähigkeiten verfügt.

Wie sich dies spielt, könnt ihr dann am 28. September auf PC und mobilen Geräten selbst sehen.

Falls ihr noch andere Anime-Onlinespiele erleben wollt, dann lest euch unseren Artikel durch, der euch eine Auswahl an Anime-MMORPGs vorstellt.