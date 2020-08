Beim „State of Play“-Livestream hat Sony einige Gameplay-Videos für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Angebot: Sie zeigten Gameplay zum neuen Multiplayer-ARPG Genshin Impact. Das zeigt sich im neuen Trailer mit hübscher Grafik und Zelda-Flair.

Das zeigt Sony: Im neuen Gameplay-Trailer zu Genshin Impact zeigt Sony einige der Inhalte des neuen Koop-Spiels. Dabei sind etliche offenbar magische Fähigkeiten zu sehen. Ein Charakter friert etwa einen Fluss ein, um ihn zu überqueren.

Ein anderer beschwört einen magischen Vogel, für den Kampf oder die Erkundung, und ein weiterer scheint eine Art dunkle Magie zu wirken.

Zudem sind Szenen aus einem Kampf gegen einen riesigen Wolf zu sehen, anscheinend ein starker Boss. Hier kämpfen die Spieler gemeinsam, um den Sieg zu erringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt: YouTube Inhalt

Das ganze Spiel erinnert dabei stark an Zelda: Breath of the Wild, den neusten Ableger der berühmten und beliebten Reihe – nur mit einem Multiplayer-Aspekt. Besonders die Optik und das Design der Bosse und der Umgebung erinnern stark an die Abenteuer von Link.

Ein MMO wird es allerdings vermutlich nicht sein. Genshin Impact ist vermutlich auf das Spiel in Gruppen und Koop-Gameplay ausgelegt.

Was ist Genshin Impact? Genshin Impact ist ein neues Koop-Action-RPG, hinter dem eine Armee von Entwicklern steht. Entwickelt wird es vom chinesischen Konzern miHoYo.

Dabei wurde das Spiel bereits früh mit der Zelda-Reihe und insbesondere Breath of the Wild verglichen. Einer der früheren Gameplay-Trailer hat bereits dafür gesorgt, dass viele Fans von Zelda Genshin Impact mit dem Spiel verglichen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt: YouTube Inhalt

Bereits zu seiner Ankündigung 2019 gab es allerdings einigen Ärger mit dem Spiel. Einige Fans der Zelda-Reihe sahen offenbar zu viele Ähnlichkeiten mit dem neusten Teil Breath of the Wild. Ein Fan zerstörte aus Protest sogar eine PS4 auf der Messe, um seinen Unmut über diese „Kopie“ zum Ausdruck zu bringen.

Wann kann ich es spielen? Die finale geschlossene Beta soll noch im dritten Quartal 2020 auf der PS4 starten.