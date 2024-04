Genshin Impact 4.6: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was wird es sonst noch in Version 4.6 geben? Arlecchino wird nicht nur als neue spielbare Figur ins Game kommen, sondern auch als neuer wöchentlicher Boss. Dazu könnt ihr ihre und Cynos neue Story-Quests ab der kommenden Version spielen.

Welche Banner wird es in Version 4.6 geben? Wie gewohnt werden die Banner-Phasen in 2 Abschnitte geteilt.

Die neue Version 4.6 trägt das Motto „Two Worlds Aflame, the Crimson Night Fades“. Auf Deutsch heißt sie „Zwei Welten in Flammen, die rote Nacht erlischt“. Ab dem 24. April 2024 wird sie in Genshin Impact verfügbar sein.

Heute am 12. April 2024 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Das Spezial-Programm zu Version 4.6 in Genshin Impact fand heute, am 12. April 2024 als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, auf die sie bald ziehen können.

