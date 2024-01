Ein Konzert zu Genshin Impact hat mir bewusst gemacht, was für ein Meisterwerk das Spiel ist

Die Konzertreihe „Genshin Concert Tour: Melodies of an Endless“ machte am 20. Januar 2024 Halt in Düsseldorf. Als großer Fan der Musik aus den HoYoverse-Spielen konnte sich MeinMMO-Redakteurin Marie Friske die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen und war live dabei.

Am 20. Januar 2024 fand das große Event der Genshin Concert Tour: Melodies of an Endless Journey in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf statt.

Da musste ich als riesiger Genshin-Fan unbedingt hin. Also packte ich mir zwei Freunde ein und pilgerte mit zahlreichen anderen Gamern zur riesigen Konzerthalle.

Wenn ihr selbst ein bisschen in die Genshin-Musik reinhören wollt, gibt es hier auf YouTube einen offiziellen Mitschnitt des Konzerts in Shanghai:

Gleichzeitig auch ein Community-Event

Vor Ort angekommen, erblickte ich mehrere Figuren aus meinem heißgeliebten Spiel. Denn unter den Besuchern tummelten sich auch einige Cosplayer, die in liebevoll gestalteten Kostümen auf das Event kamen.

Auch allgemein fühlte sich die Zeit vor Beginn des Konzerts wie ein kleines Community-Treffen an. Schnell kam ich mit Gleichgesinnten ins Gespräch und man half sich gegenseitig aus, wenn man einmal im Gewusel die Orientierung verlor.

Denn leider ging es rund um das Konzert etwas chaotisch zu und teilweise schienen die Organisatoren ein bisschen überfordert, was den enormen Andrang auf das Merchandise und die Ausgabe der besonderen Tickets sowie die In-Game-Benefits anging, die man vor Ort bekommen konnte.

So wollten sich etwa zahlreiche Fans das Konzert-Merch holen, doch statt einer geordneten Schlange mit Absperrband drängte sich ein großer Menschenpulk vor dem kleinen Merch-Stand und obwohl ich eine halbe Stunde anstand, musste ich mit leeren Händen aufgeben, da das Konzert losging – genauso wie viele andere.

Gerade die Kombination aus Bild und Ton lässt mich in die Musik eintauchen

Angekommen auf dem Sitzplatz blicke ich dann auf eine riesige Leinwand, vor der das Orchester platziert ist. Auf der werden parallel zu den Stücken nicht nur die Musiker in Nahaufnahmen gezeigt, sondern auch passende Szenen aus dem Spiel eingeblendet. Dadurch kann ich die Lieder auch ohne Programmzettel schnell einordnen und mich noch besser in die fantastische Welt hineinversetzen.

Den Abend hindurch werden dann unterschiedliche Musikstücke aus Genshin Impact, nach Regionen sortiert, gespielt.

Meine absoluten Favoriten des Konzerts waren dabei aber ganz klar die Liyue-Stücke: allen voran „Rex Incognito“ und die Bossmusik von Childe, die live noch einmal so viel kraftvoller als in den Aufnahmen sind und mich beinahe vom Konzertstuhl gehauen haben. Gebannt sitze ich während der Lieder da, vergesse alles um mich herum und werde einfach nur von der Musik mitgerissen.

Damit war ich nicht allein. Kaum erklangen die ersten Töne von Zhonglis Trailermusik, ging ein begeisterter Jubel durch die Menge und schallender Applaus erfüllte den Saal, nachdem das Orchester die letzten Noten gespielt hatte.

Hier seht ihr den Zhongli-Trailer, in dem Rex Incognito zu hören ist

Genshin Impact – Rundum ein künstlerisches Meisterwerk

HoYoverse kann nicht nur verdammt gut Spiele machen, sondern auch wunderbare Musik erschaffen. Ob in Honkai: Star Rail, Honkai Impact 3rd oder Genshin Impact: Die verschiedenen, vielfältigen Melodien sind einfach großartig und stecken voller Emotionen.

Seien es berührende Lieder, wie Fragile Fantasy, die einem das Herz dahinschmelzen lassen oder kraftvoll-epische Songs wie die Dvalin-Bossmusik. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind musikalische Meisterwerke, die die Seele berühren – vor allem, wenn das Fanherz eh schon für das Spiel schlägt.

Als ich in der Nacht das Erlebte noch einmal Revue passieren lasse, merke ich, dass ich in den letzten paar Stunden Genshin Impact noch mehr schätzen und lieben gelernt habe.

Mir hat das Konzert vor Augen geführt, dass das Spiel nicht nur im Design und Storytelling begeistert, sondern auch schon der Soundtrack an sich ein wahres Juwel ist, das Genshin Impact in all seinen Facetten zu einem künstlerischen Meisterwerk macht.

