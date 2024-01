In Genshin Impact bekommt ihr bald einen kostenlosen Charakter – So holt ihr ihn euch

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie lange ist das Event in Genshin Impact verfügbar? Die Aktion „Drachenpracht in der Frühlingsbrise“ vom 5. Februar 2024, 10 Uhr bis zum 26. Februar 2024 um 3:59 Uhr gehen.

Heute startete Version 4.4 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 3 Minuten

Eine Figur in Honkai: Star Rail will euch per SMS zum Gacha ermutigen – „Glaube an dich“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to