Genshin Impact 4.4: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Das Spezial-Programm zu Version 4.4 in Genshin Impact fand heute, am 19. Januar 2024, als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, auf die sie bald ziehen können.

Am 19. Januar 2024 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Die neue Version 4.4 trägt das Motto „Vibrant Harriers Aloft in Spring Breeze“. Auf Deutsch heißt sie „Drachenpracht in der Frühlingsbrise“. Ab dem 31. Januar 2024 wird sie in Genshin Impact verfügbar sein.

In der neuen Version 4.4 erwarten die Spieler:

2 neue spielbare Charaktere

3 Rerun-Banner

neues Gebiet in Liyue

neuer Boss

3 neue Outfits

Laternenritual

und mehr

Hier seht ihr den Trailer zur neuen Version 4.4 in Genshin Impact:

Das sind die neuen Banner in Version 4.4 mit Xianyun/Cloud Retainer und Gaming

Wer sind die neuen Charaktere? Xianyun aka Cloud Retainer ist eine Adeptin, die Spieler bereits in Liyue als sprechenden Vogel kennenlernten. Nun wird ihre menschlichere Form als 5-Sterne-Figur spielbar. Sie gehört dem Element Anemo an und kämpft mit einem Katalysator.

Gaming ist ein Wushou-Tänzer, der mit einem Zweihänder und dem Element Pyro kämpft. Er ist ein 4-Sterne-Charakter.

Welche Banner wird es in Version 4.4 geben? Wie gewohnt werden die Banner in 2 Phasen erscheinen.

In der ersten Phase laufen die Banner dieser 5-Sterne-Charaktere:

Xianyun (Anemo und Katalysator)

Nahida (Dendro und Katalysator)

Über die Banner der 1. Phase könnt ihr auch die neue Figur Gaming (Pyro und Zweihänder) als 4-Sterne-Charakter bekommen.

In der zweiten Phase folgen diese beiden Spezialbanner:

Xiao (Anemo und Stangenwaffe)

Yae Miko (Elektro und Katalysator)

Im Rahmen des Livestreams wurden wieder 3 neue Promo-Codes veröffentlicht – diese sind jedoch nicht lange gültig: Genshin Impact: 3 neue Promo-Codes schenken euch 300 Urgestein – Aber nur für kurze Zeit

Was wird es sonst noch in Version 4.4 geben? Neben den Figuren beschert euch Version 4.4 ein neues Gebiet in Liyue. Es trägt den Namen Chenyu-Tal und stellt eine vernebelte Berglandschaft mit Wasserfällen dar. Mit dem Solitary Suanni erwartet euch zudem ein neuer katzenähnlich Boss.

Das alljährliche Laternenritual wird in Version 4.4 stattfinden. In diversen Events könnt ihr euch Belohnungen, wie Urgestein, erspielen. Außerdem dürft ihr euch wieder einen 4-Sterne-Charakter aus Liyue aussuchen, den ihr kostenlos bekommt. Dabei steht auch die neue Figur Gaming zur Auswahl.

3 Figuren erhalten zudem alternative Outfits: Ganyu, Shenhe und Xingqiu. Letzteres könnt ihr euch ebenfalls im Rahmen des Laternenrituals erspielen. Obendrein beschert euch das Event auch verwobenes Schicksal.

Hier findet ihr noch eine Übersicht, mit allen Promo-Codes, die ihr aktuell einlösen könnt.