Genshin Impact: Wie komme ich nach Inazuma?

Wie kommt man in Genshin Impact nach Inazuma? Hier findet ihr einen Guide, wie ihr in das nächste Gebiet nach Liyue kommt und die einzelnen Bereiche Tatarasuna, Narukami, und Tsurumi freischaltet.

Bei Inazuma handelt es sich um eine Inselgruppe, die nur erreichbar ist, wenn ihr eine weite Distanz über das Meer hinter euch bringt. Schwimmen ist hier keine Option.

Stattdessen müsst ihr eine bestimmte Quest erledigen, um das nächste Gebiet nach Liyue freizuschalten. Welche Quest das ist und wie ihr die einzelnen Regionen von Inazuma erreicht, lest ihr hier.

So kommt ihr nach Inazuma

Um nach Inazuma zu kommen, müsst ihr euch durch die Archonten-Quest spielen. “Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie” Kapitel 2, 1. Akt bringt euch dann auf die Inselgruppe.

Hierbei müsst ihr zunächst Katheryne nach einem Weg nach Inazuma fragen und dann zum Schiff Alcor von Beidou reisen. Nachdem ihr mit ihr gesprochen habt, geht es auf große Seefahrt und ihr gelangt nach Ritou, wo ihr von Thoma empfangen werdet.

Was sind die Voraussetzungen der Inazuma Quest? Um nach Inazuma zu gelangen, müsst ihr Abenteuerstufe 30 erreicht und die vorherigen Archon-Quests abgeschlossen haben.

So kommt ihr in die einzelnen Gebiete von Inazuma

Wie komme ich nach Tatarasuna? Tatarasuna ist ein Gebiet in Kannazuka, das durch eine Elektro-Barriere abgesperrt ist. Um diese zu entfernen, müsst ihr den Weltauftrag “Tatara-Geschichten” annehmen. Ihr sprecht zunächst mit Toranosuke und Miyuki im Kujou Encampment.

Tatarasuna seht ihr in der Mitte

Anschließend werdet ihr zu Xavier weitergeleitet, der euch zuerst auf Erkundungstour schickt. Danach zerstört ihr im Rahmen der Quest die Elektro-Wände mithilfe von Kanonen.

Wie kommt man nach Narukami? Narukami befindet sich oben rechts in der Inselgruppe von Inazuma. Kommt ihr im Rahmen der Archonten-Quest mit dem Schiff in Ritou an, könnt ihr euch zunächst noch nicht frei über die Insel bewegen. Denn ihr werdet von Soldaten abgefangen, solltet ihr die Anfangsstadt verlassen wollen.

Narukami seht ihr oben rechts in der Karte

In der Quest-Reihe “Die Flucht von Ritou” müsst ihr zunächst Hiiragi Chisato dabei helfen, einen Brief zuzustellen und könnt dafür Ritou verlassen. Erledigt danach den Weltauftrag “Chisatos Brief”, um eine permanente Reiseerlaubnis für Inazuma zu bekommen.

Wie kommt man nach Tsurumi? Um nach Tsurumi zu gelangen, erledigt ihr zunächst den Weltauftrag “Sturmjäger von Seirai”, damit die Quest-Reihe rund um die Insel startet.

Ihr seht das Gebiet in eurer Map und könnt per Boot hinfahren. Jedoch ist der Bereich zu Beginn in einen mysteriösen Nebel gehüllt. Dieser verhindert, dass man sich über die Insel bewegen kann.

Unten in der Map befindet sich Tsurumi

Um den Nebel zu lichten, müsst ihr die Quest-Reihe “Ein ganz besonderer Autor” spielen. Ihr startet bei Katheryne und sprecht danach mit dem NPC Sumida. Im Anschluss geht es mit einem Boot nach Tsurumi.

Dort lauft ihr durch ein Tor und der Nebel verschwindet vor euch, sodass ihr weiter ins Innere der Insel gehen und die Questreihe fortsetzen könnt.

Eine genaue Anleitung, wie ihr den gesamten Nebel auf der Insel Tsurumi lichten könnt, findet ihr in dieser ausführlichen Anleitung:

