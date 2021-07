Genshin Impact: Spieler will sich besonders cool ins neue Gebiet tricksen, doch scheitert fies

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Zuletzt kündigten die Entwickler eine Kooperation mit Sony an, die Horizon: Zero Dawn Charakter Aloy nach Genshin Impact bringt.

Was haltet ihr von dem Versuch oder habt ihr es sogar selbst versucht? Auf was freut ihr euch in Inazuma am meisten?

Die Leute fordern mittlerweile scherzhaft vom Entwickler, die Reise per Eis-Brücke zu ermöglichen, einfach “für das Meme”. Wir persönlich gehen davon aus, dass das technisch nicht so einfach möglich sein wird, da es vermutlich um zwei unterschiedliche Instanzen handelt. Aber cool fänden wir es immerhin.

Was sagt die Community dazu? Das Video hat mittlerweile zahlreiche Nachahmer gefunden, die selbst ihr Glück versuchen wollen. Sie versuchen dabei eine Stelle zu finden, die Entwickler mihoyo vergessen hat, und an der man sich irgendwie durchmogeln könne.

Wie hat er das gemacht? Der Spieler nutzte Kryo-Charaktere und deren Eis-Fähigkeiten um das Wasser vor ihm zu gefrieren. Trifft Kryo in Genshin Impact auf Wasser, friert das Wasser kurzzeitig ein und man kann darauf laufen. Mit ein wenig Übung kann man also theoretisch vollständig über das Wasser laufen.

