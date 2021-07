Voraussichtlich im Juli erscheint der neue Patch 2.0 in Genshin Impact. Eine offizielle Ankündigung der Features steht jedoch noch aus. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was bisher über Update 2.0 bekannt oder in Leaks aufgetaucht ist.

Was ist bisher über das Update bekannt? Der Patch 2.0 wurde endlich in einem Livestream und in mehreren Blogposts vorgestellt. Die Highlights sind:

Die neue Region Inazuma

Kapitel 2 Akt 1 und 2 der Story

3 neue Charaktere

Ein neues Set von herstellbaren Waffen und 2 neue Waffen-Banner

Ein neues Artefakt aus der Inazuma-Region

Ein Farming-System für das Housing

Neue Events kommen, die euch über Wochen beschäftigen sollen

Wann erscheint das Update? Im Blogpost zur Version auf der PlayStation heißt es, dass Patch 2.0 am 21. Juli erscheinen soll.

In einem Trailer könnt ihr euch bereits einen Überblick über das kommende Update verschaffen:

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 15. Juni und wurde zuletzt am 10. Juli aktualisiert. Inzwischen ist bekannt, dass das Update nicht Patch 1.7, sondern 2.0 heißen wird. Auch viele Infos zum Update haben wir ergänzt.

Inazuma kommt endlich

Was ist das für ein Gebiet? Inazuma erinnert stilistisch stark an das antike Japan. Die Nation wird vom Shogun Raiden, dem Elektro-Archon, regiert. Er ist auf der Suche nach der Ewigkeit und im Laufe der Geschichte soll erklärt werden, warum er die Ewigkeit finden will.

Das Gebiet von Inazuma besteht aus sechs großen Inselgebieten und einer Reihe kleinerer, über den Ozean verstreuter Inseln, jede mit einzigartigen Landschaften und einer eigenen Geschichte. Mit Patch 2.0 sollen 3 der 6 Hauptsinseln veröffentlicht werden.

Was erwartet die Spieler in Inazuma? Viele Gefahren, zumindest behauptet das der NPC Atsuko im Spiel. Der Beschreibt den Shogun Raiden auch als “räuberischen Samurai”, der seine Grenzen stark kontrolliert.

Laut dem neusten Blogpost sollt ihr vor allem auf viele Elektro-Feinde, aber auch friedliche Kreaturen in Inazuma treffen. Einige dieser Kreaturen haben wir in einer Galerie gesammelt:

3 neue Charaktere in Patch 2.0

Was wissen wir bisher über die neuen Charaktere? Mit Patch 2.0 werden drei neue Charaktere ins Spiel gebracht:

Ayaka

Sayu

Yoimiya

Laut einem Leak von Lumie, einer bekannten Quelle für Insider-Infos zu Genshin Impact, soll Ayaka bereits mit dem Banner am 21. Juli erscheinen und das nächste Banner am 10. August soll Sayu und Yoimiya bringen (via Twitter).

Das kann Ayaka:

Ayaka nutzt als Element Cryo

Sie wird ein 5-Sterne-Charakter

Als Waffe greift sie auf ein Schwert zurück

Laut ihrem Leak könnte Ayaka einer der stärksten Charaktere überhaupt werden

Das kann Sayu:

Sayu ist ein Ninja

Sie wird ein 4-Sterne-Charakter

Ihr Element ist Anemo

Als Waffe nutzt sie ein Zweihandschwert (“Claymore”)

Das kann Yoimiya:

Yoimiya nutzt einen Bogen

Ihr Element ist Pyro

Sie steht auf Feuerwerk

Die verschiedenen Charaktere spielen in Genshin Impact eine wichtige Rolle. Wir haben sie zur Wahl gestellt und ihr habt entschieden, welche Charaktere eure liebsten sind.

Neue Waffen und Artefakte

Welche neuen Waffen bringt Patch 2.0? Mit dem neuen Update werden insgesamt 7 neue Waffen ins Spiel gebracht:

Was ändert sich an den Waffen-Bannern? Neben den neuen Waffen wurde auch ein neuer Mechanismus “Göttlicher Kurs” vorgestellt. So könnt ihr zukünftig aktiv den “Kurs” zu einer bestimmten 5-Sterne-Waffe legen, die ihr unbedingt bekommen möchtet.

Bekommt ihr dann “versehentlich die falsche Waffe”, erhaltet ihr einen Schicksalspunkt. Habt ihr genügend Schicksalspunkte gesammelt, könnt ihr diese dann gegen eure Wunsch-Waffe eintauschen. Solltet ihr aber eure Wunsch-Waffe ändern, verliert ihr automatisch alle Schicksalspunkte.

Mehr dazu erfahrt ihr in einem Blogpost der Entwickler (via Genshin Impact).

Welche neuen Artefakte kommen mit Patch 2.0? Das neue Update bringt gleich zwei neue Artefakte:

Der eigene Garten im Housing

Was gibt es neues beim Housing? Für Fans des neuen Housing-Systems, das mit Patch 1.5 eingeführt wurde, wird das Gardening eingeführt. Ihr könnt euch Samen kaufen und sie auf Feldern in eurem Housing-Gebiet anbauen. Nach einer gewissen Zeit werdet ihr dann in der Lage sein, die Saat zu ernten.

Vorschaubild zum Garten-System.

Neue Events in Patch 2.0

Welche Events kommen mit Patch 2.0?

Mit Thunder Sojourn kommt ein Event, über das ihr euch den Charakter Beidou erspielen könnt

Über Lost Riches werdet ihr euch einen Seelie Begleiter erspielen können

Zudem wurden drei weitere Events mit den Namen Stage of Wonders, Phantom Flow und Ley Line Overflow angekündigt

Was sagt ihr zum neuen Patch 2.0? Seid ihr mit den Ankündigungen zufrieden oder fehlen euch Inhalte? Und worauf freut ihr euch besonders bei dem Patch?