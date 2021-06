Ihr habt gewählt: Das sind eure 10 Lieblings-Charaktere in Genshin Impact

Vor kurzem hat MeinMMO eine Umfrage zu Genshin Impact gestartet. Wir wollten von euch wissen: Welcher Charakter ist euer Favorit? Wir stellen euch hier die Top 10 der Charaktere vor, die ihr gewählt habt.

Wie entstand das Ranking? In Genshin Impact spielen die Charaktere eine sehr große Rolle. Ihr interagiert mit ihnen in der Story und könnt sie obendrein durch das Gacha-System des Spiels freischalten. Vergangene Woche haben wir daher unsere Umfrage gestartet, wer von den aktuell insgesamt 33 Charakteren aus Genshin Impact euer Favorit ist.

So wurde abgestimmt: Insgesamt hatte jeder von euch vier Stimmen, da es sich um sehr viele Charaktere handelt, die sich alle im Aussehen und ihren Eigenschaften stark unterscheiden. Dabei konntet ihr aber nur einmal abstimmen und die Wahl nicht rückgängig machen.

Insgesamt nahmen 1571 Leser an der Umfrage teil (Stand: 3. Juni, 13:15). Dabei wurden 4.536 Stimmen an die 33 Charaktere vergeben. Die Gesamtmenge der Prozent bei der Umfrage geht also über 100 % hinaus.

Wir stellen euch hier die Ergebnisse unserer Umfrage vor und zeigen euch die 33 Charaktere im Ranking von MeinMMO.

Platz 33-11

11. Jean – 3,09 %

12. Razor – 3,00 %

13. Klee – 2,76 %

14. Mona – 2,73 %

15. Bennett – 2,62 %

16. Kaeya – 2,51 %

17. Noelle – 2,43 %

18. Albedo – 2,29 %

19. Yanfei – 2,27 %

20. Beidou – 2,27 %

21. Rosaria – 2,25 %

22. Qiqi – 1,96 %

23. Ningguang – 1,74 %

24. Reisende – 1,72 %

25. Chongyun – 1,39 %

26. Sucrose – 1,28 %

27. Diona – 1,26 %

28. Xingqui – 1,26 %

29. Xiangling – 1,23 %

30. Barbara – 1,21 %

31. Amber – 1,06 %

32. Lisa – 1,01 %

33. Xinyan – 0,82 %

Platz 10 – Venti

Was ist das für ein Charakter? Venti ist ein frecher und sorgloser Barde aus Mondstadt und begegnet den Spielern bereits sehr früh in der Story. Er ist ein musikalisches Talent, hat sogar dreimal den Titel des beliebtesten Barden gewonnen und hat eine Vorliebe für Wein.

Venti ist ein besonders mächtiger 5-Sterne-Charakter und nutzt als seine Waffe den Bogen und das Element Anemo.

In der Genshin-Impact-Community ist er schnell zu einem sehr beliebten Charakter geworden, was einerseits an seiner Persönlichkeit lag, andererseits aber an seinen extrem starken Fähigkeiten. Viele haben getrauert, als er aus dem Gacha-Pool entfernt wurde.

Wie viele Stimmen bekam Venti? In der Umfrage erhielt er 140 Stimmen (3,09 %).

Platz 9 – Fischl

Was ist das für ein Charakter? Fischl ist eine Ermittlerin der Abenteurergilde von Mondstadt, begleitet von dem Nacht-Raben Oz. Sie behauptet, aus einer Welt jenseits von Teyvat zu stammen. Sie ist eine wagemutige Abenteurerin mit scheinbar abwegigen Theorien, die sich zufällig als wahr herausstellen.

Fischl ist besessen von Fantasiegeschichten und spielt die Rolle einer wohlwollenden Prinzessin. Wer sie nicht kennt, ist oft von ihrer seltsamen Ausdrucksweise so verwirrt, dass ihr Rabe Oz sogar übersetzen muss.

Fischl ist zwar “nur” ein 4-Sterne-Charakter, aber dennoch ein starker Support, der mit anderen Charakteren gute elementare Kombos ermöglicht. Gleichzeitig kann sie aber auch guten eigenen Schaden fahren und gehört an die Spitze der besten 4-Sterne Charaktere in unserer Liste.

Im Kampf kann sie ihren Raben beschwören, der wie Fischl selbst Elektroschaden verursacht. Der Rabe bleibt außerdem mehrere Sekunden beschworen, auch wenn ihr zu einem anderen Charakter wechselt.

Wie viele Stimmen bekam Fischl? Im Ranking erhielt Fischl 173 Stimmen (3,81 %).

Platz 8 – Tartaglia

Was ist das für ein Charakter? Tartaglia, auch bekannt als “Childe”, ist das jüngste Mitglied der 11 von Fatui. Er ist immer auf der Suche nach Gefahr und neuen Herausforderungen. Er gilt als unberechenbar und man weiß nie sicher, auf wessen Seite er steht.

Tartaglia ist ein sehr vielseitiger Charakter, der sowohl im Fernkampf mit dem Bogen, als auch im Nahkampf und mit seiner Elementfähigkeit gut austeilen kann. Dank dieser kann er seine Spezialfähigkeit sehr schnell einsetzen.

Wie viele Stimmen bekam Tartaglia? Tartaglia erhielt 180 Stimmen (3,97 %).

Platz 7 – Hu Tao

Was ist das für ein Charakter? Schon bei ihrer Ankündigung verzückte sie die Fans mit ihrer niedlichen Art. Hu Tao ist die 77. Meisterin des Wangsheng-Bestattungsinstituts und spielt anderen gerne Streiche. Sie tut ihr Bestes, um die letzten Riten eines Menschen fehlerfrei durchzuführen und das Gleichgewicht von Yin und Yang in der Welt zu bewahren.

Abgesehen davon ist sie auch eine talentierte Dichterin und viele ihrer “Meisterwerke” wurden durch Mundpropaganda in der Bevölkerung von Liyue herumgereicht. Im Spiel selbst ist sie nicht nur süß, sondern obendrein auch ziemlich mächtig. Hu Tao ist eine flinke Speerkämpferin, deren Gameplay eng an ihre HP und ihr Element Pyro gebunden ist.

Dank ihrer passiven Fähigkeit haben die HP von Hu Tao eine direkte Auswirkung auf ihre Angriffskraft. Liegt ihr HP-Wert bei 50 % oder weniger, erhalten ihre Pyro-Fähigkeiten einen Schadensbonus von 25 %.

Wie viele Stimmen bekam Hu Tao? Hu Tao sicherte sich 208 Stimmen (4,59 %).

Platz 6 – Eula

Was ist das für ein Charakter? Eula stammt aus Mondstadt, ist aber dort nur selten zu finden. Sie ist als Kapitänin einer Aufklärungseinheit der Ritter von Favonius ständig unterwegs.

Ihre Vorfahren waren Teil des Aldesclans Lawrence, die die Bürger von Mondstadt lange Zeit ausgebeutet und unterdrückt haben. Deswegen hat sie keinen guten Stand bei den Einwohnern. Jean nimmt sie aber in Schutz und ist von Eula überzeugt.

Eula ist vor allem ein physischer DPS-Charakter. Zwar verursachen durch ihre Fähigkeiten Cryo-Schaden, dennoch solltet ihr bei ihr auf physischen Schaden setzen. Eula zeichnet sich vor allem durch ihre Buffs, Debuffs und ihre ultimative Fähigkeit aus.

Sie ist einer der neuesten Charaktere und erst seit kurzer Zeit im Spiel verfügbar. Wir haben uns für euch angeschaut, was Eula kann und für wen sie sich lohnt.

Wie viele Stimmen bekam Eula? Eula erhielt 232 Stimmen (5,11 %).

Die Top 5 stellen wir euch auf der zweiten Seite des Artikels vor.