Die besten 4-Sterne-Charaktere in Genshin Impact

In Genshin Impact spielt die Stärke der verschiedenen Charaktere eine große Rolle. Die Charaktere mit den höchsten Sternen gibt es jedoch nur über ein Gacha-System. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Artikel, welches die besten 4-Sterne-Charaktere sind.

Warum gerade 4-Sterne-Charaktere? In Genshin Impact könnt ihr euch 4- und 5-Sterne-Charaktere nur über ein Gacha-System verdienen, den sogenannten Gebeten. Diese Charaktere machen aber gleichzeitig die besten im Spiel aus, wie sowohl Tier List für alle Charaktere, als auch unser MeinMMO-Community-Ranking zeigen.

Die Chance in einem Gebet einen Charakter mit 4 Sternen zu ziehen liegt bei 5,1% – im Durchschnitt also alle 20 Gebete.

Die Chance auf einen Charakter mit 5 Sternen liegt nur bei 0,6% – im Durchschnitt also alle 167 Gebete.

Das führt dazu, dass ihr deutlich häufiger an einen 4-Sterne-Charakter kommen werdet und spielt gleichzeitig der Reroll-Taktik in die Hände. Bei den Rerolls erstellt ihr euch so lange neue Accounts, bis ihr direkt mit einem guten Charakter startet. Das wird meist ein 4-Sterne-Charakter sein.

Dieses Ranking zeigt euch also die 5 besten 4-Sterne-Charaktere. Dazu haben wir uns an unserer eigenen Tier List, aber auch an Listen von Forbes, Game8 und einem Video vom YouTuber Tectone orientiert.

Platz 5 – Chongyun – A-Tier

Wer ist Chongyun? Chongyun kommt aus Liyue und wurde dort in eine renommierte Familie von Exorzisten geboren. Er selbst ist ebenfalls einer und macht es sich zur Aufgabe, böse Geister und Dämonen zu jagen.

Als Waffe nutzt Chongyun ein Claymore und als Element Kryo.

Warum gehört er auf Platz 5? Chongyun hat als Kryo-Charakter die Möglichkeit Wasser zu gefrieren und so natürliche Barrieren zu überwinden. Seine Fähigkeit sorgt zudem für eine verzögerte AoE-Kryo-Explosion, die ihr nutzen könnt, um Combos zu kreieren. Zudem werden danach kühle Winde erzeugt, die alle Nahkampf-Angriffe in Kryo-Angriffe verwandeln, was vor allem in einem reinen Nahkampf-Team stark ist.

Platz 4 – Barbara – A-Tier

Wer ist Barbara? Barbara ist Diakonin der Favoniuskirche und ein in Mondstadt angesehener und beliebter Charakter. Das liegt sowohl an ihrer netten Art als auch ihren besonderen Kenntnissen in der Heilkunst.

Als Waffe verwendet Barbara dabei einen Catalyst und im Element setzt sie auf Hydro.

Warum gehört sie auf Platz 4? Barbara hat eine starke Fähigkeit, mit der sie alle Charaktere der Gruppe heilen kann. Dieser AoE-Effekt kann einen Kampf komplett wenden, vor allem wenn ihr im Gewundenen Abgrund gegen schwere Bosse kämpft.

Barbaras Heilung skalliert dabei mit ihren maximalen HP. Verstärkt sie also in dem Bereich, um bessere Heilung zu bekommen.

Platz 3 – Xiangling – A-Tier

Wer ist Xiangling? Xiangling ist Chefköchin im Wanmin-Restaurant und gleichzeitig Kellnerin. Sie kocht mit großer Leidenschaft und zeichnet sich durch ihre typischen scharfen und pikanten Gerichte aus.

Xiangling wird mit einem Element-Build gespielt, um ihre Pyro-Kräfte voll auszunutzen. Als Waffe wiederum verwendet sie einen Polearm.

Warum gehört sie auf Platz 3? Xiangling hat als ultimative Fähigkeiten einen Feuertornado um sich herum, der auch bestehen bleibt, wenn man den Charakter wechselt. Das ermöglicht viele Combos mit anderen Charakteren.

Zudem bietet Xiangling einen guten DPS, auch ohne auf die Combos zu setzen. Das macht sie zu einem würdigen Platz 3.

Platz 2 – Razor – A/S-Tier

Wer ist Razor? Razor ist ein junger Mann mit Claymore und dem Element Elektro. Er wurde als Waise von Wölfen aufgezogen und hat deshalb animalische Instinkte.

Warum gehört er auf Platz 2? Razor ist der mit Abstand beste 4-Sterne-DPS im Spiel. Generell können ihm höchstens 1 oder 2 Charaktere mit 5 Sternen das Wasser reichen. Besonders stark macht auch ihn seine Ultimate, mit der er einen Spektral-Wolf beschwört, der mit ihm zusammen Schaden verursacht.

Zudem lässt sich die Fertigkeit so schnell wieder aufladen, dass sie gleich mehrfach in einem Kampf gegen schwierige Bosse verwendet werden kann.

Platz 1 – Fischl – S-Tier

Wer ist Fischl? Fischl ist ein mysteriöses Mädchen und sie reist zusammen mit ihrem Raben namens Oz durch die Welt. Sie nutzt als Waffe den Bogen und hat dabei starke Elektro-Angriffe. Darum ist es sinnvoll Fischl so zu spielen, dass man ihren Elementar-Schaden verstärkt.

Warum gehört sie auf Platz 1? Fischl ist ein vielseitiger Charakter, der viel Schaden verursachen kann und gleichzeitig Combos mit anderen Charakteren und Elementen ermöglicht.

Ihre normale Fertigkeit beschwört den Raben Oz, der auf dem Feld bleibt, auch wenn ihr Fischl austauscht. In ihrer ultimativen Fertigkeit verursacht Fischl zudem viel Elektro-Schaden auf mehrere Ziele.

Insgesamt ist Fischl deshalb ein starker Charakter und gehört zu Recht ins S-Tier.

Ein weiterer starker und beliebter Charakter ist Venti. Der jedoch wurde erstmal aus den Wünschen entfernt. Das führte zu Trauer bei den Spielern.