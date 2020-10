In Genshin Impact stehen euch etliche verschiedene Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr die Welt erkunden und Feinde bezwingen könnt. Wir von MeinMMO wollten von euch wissen, welche die besten Charaktere sind und ihr habt ein Ranking aufgestellt.

Wie entstand das Ranking? In einer Umfrage haben wir unsere Leser dazu aufgefordert, die 6 beliebtesten Charaktere aus Genshin Impact auszuwählen. Dabei konntet ihr frei entscheiden, warum ihr die jeweiligen Charaktere nach vorn setzt.

Dabei können die Tier List mit den stärksten Charakteren, aber auch andere Aspekte wie Lieblingswaffen, Voice-Lines oder das Aussehen eine Rolle gespielt haben.

Insgesamt haben 1.194 Personen teilgenommen und es wurden 3.231 Stimmen verteilt. Wir haben eure Abstimmung genommen und daraus ein Ranking der beliebtesten Charaktere erstellt.

Sucrose, der unbeliebteste Charakter in unserem Ranking.

Übrigens haben wir euch auch gefragt, ob ihr schon Geld in Genshin Impact ausgegeben habt. Viele von euch waren eher sparsam, aber einige haben schon mehr als 100 Euro ausgegeben.

Platz 24 bis 11

Auf den unteren Plätzen landen vor allem Charaktere, die auch in der Tier List nicht so gut weggekommen sind. Lediglich Xiao stammt aus dem A-Tier und landete in eurem Ranking recht weit unten:

Sucrose – 0,46%

Bennett – 0,84%

Xingqui – 0,90%

Klee – 0,99%

Aether – 1,18%

Ningguang – 1,39%

Xiao – 1,73%

Lumine – 1,76%

Beidou – 1,89%

Kaeya – 2,88%

Chongyun – 3,03%

Mona – 3,16%

Lisa – 3,22%

Jean – 3,47%

Platz 10 bis 6

Auf Platz 10 steht Noelle, ein 4-Sterne-Charakter. Sie erreichte 3,47% der Stimmen in der Umfrage. Noelle gehört zum Element Geo und trägt als Waffe ein Claymore.

Platz 9 geht an Amber und das dürfte zumindest aus Sicht der Tier List eine Überraschung sein. Dort landet die Pyro-Bogenschützin allein auf dem letzten Platz. Doch Amber erfreut sich bei euch großer Beliebtheit, was an ihrer direkten, nicht immer ritterlichen Art liegen könnte. Aber möglicherweise auch daran, dass ihr sie direkt zum Start bekommt.

In der Umfrage kam sie auf 3,78% der Stimmen.

Amber, nicht übermäßig stark, aber bei euch sehr beliebt.

Platz 8 geht an Qiqi, einen starken 4-Sterne-Charakter mit dem Element Cryo und dem Schwert als Waffe. Qiqi bekam 4,46% der Stimmen. Obwohl er sich im S-Tier befindet, hat er es nicht unter die besten 5 in eurem Voting geschafft.

Keqing landete mit 5,45% aller Stimmen auf Platz 7 unseres Rankings. Keqing ist dabei dem Element Electro zugeordnet und nutzt als Waffe ein Schwert. Sie ist ein kompromissloser Charakter, der tut, was getan werden muss. Das scheint bei euch gut anzukommen.

Auf Platz 6 landet Razor, ein junger Mann mit Claymore und dem Element Elektro. Mit 6,72% verpasste er nur knapp die Top 5 im Ranking.

Die Top 5 stellen wir euch auf Seite 2 des Artikels genauer vor.