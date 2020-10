Das Koop-RPG Genshin Impact bietet eine große Auswahl an bunten Charakteren mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten. Welche davon sind eure Favoriten?

Das ist das Charakter-System in Genshin Impact: In dem chinesischen Koop-RPG Genshin Impact könnt ihr im Verlauf des Spiels und durch die so genannte Gacha-Mechanik verschiedene Charaktere erhalten.

Jeder Charakter verfügt über mehrere Gameplay-Aspekte, die ihn oder sie auszeichnen. Dazu gehören zum Beispiel:

Die Waffe (Schwert, Bogen, Speer, etc)

Die Rolle in der Gruppe (DD, Support, Heiler)

Das Element (Cryo, Geo, Pyro, Hydro, etc.)

Insgesamt könnt ihr, abgesehen von den beiden Hauptcharakteren Lumine und Aether, bis zu 23 unterschiedliche Charaktere aufsammeln. Davon können aber nur 4 gleichzeitig in eurer Gruppe sein.

Es kann manchmal also gar nicht so einfach sein, zu entscheiden, wen der vielen spielbaren Charaktere man in seine aktive Gruppe aufnimmt. Wir wollen daher zusammen mit euch eine Ranking-Liste der beliebtesten Genshin-Charaktere erstellen, die ihr immer in eurer Gruppe dabei habt.

Also schießt los: Welche Charaktere aus Genshin Impact sind eure Lieblinge? Wie sieht eure Gruppenzusammensetzung aus? Ist sie immer gleich oder wechselt ihr durch? Richtet ihr euch dabei nach der Tier List oder nehmt ihr einfach Charaktere, die ihr besonders cool findet? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Mehr zu der Tier List von Genshin könnt ihr übrigens in unserem Artikel dazu nachlesen:

Tier List zu Genshin Impact – Die besten Charaktere

Wie kann ich wählen? Abstimmen könnt ihr in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel. Da die Menge der spielbaren Charaktere in Genshin groß ist, kann jeder Teilnehmer bis zu 6 verschiedene Charaktere auswählen, die er besonders gerne spielt.

Sobald ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie nicht mehr ändern.

Die Umfrage endet am 9. Oktober.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Welche Charaktere in Genshin Impact sind eure Favoriten? Diluc

Fischl

Qiqi

Venti

Xiao

Barbara

Keqing

Chongyun

Xiangling

Aether

Lumine

Mona

Razor

Jean

Kaeya

Xingqui

Sucrose

Klee

Ningguang

Beidou

Noelle

Bennett

Lisa

Amber

Es wurde übrigens schon ein neuer Charakter zu Genshin Impact angekündigt und über weitere 4 gibt es Leaks und Gerüchte.