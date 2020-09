Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was können die Hauptcharaktere? An sich ist es komplett euch überlassen, welchen der beiden Zwillinge ihr wählt. Lumine und Aether haben die gleiche Story sowie dieselben Fähigkeiten. Beide kämpfen mit einem Schwert und Elementarangriffen, auch ihre Werte sind zu Beginn die gleichen:

Hier fällt die persönliche Präferenz der Spieler wohl recht eindeutig auf die weibliche Heldin. Dabei zählt eher der persönliche Geschmack. Welchen Zwilling ihr wählt, ist nämlich gar nicht so wichtig. Wir von MeinMMO verraten euch, was wir alles über die Geschwister wissen.

Das neue Game ist in der Community beliebt . Und viele der Spieler entscheiden sich dabei für die Protagonistin Lumine. Das zeigt auch eine Umfrage auf reddit vom User Shironeko_25, an der 781 Spieler teilgenommen haben:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 1 = eins

Insert

You are going to send email to