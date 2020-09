Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie kommt das Spiel an? Genshin Impact ist erst heute, den 28. September gestartet. Entsprechend sammeln sich nun erst nach und nach die Meinungen an. Allerdings gibt es auf Social-Media-Plattformen schon interessante Diskussionen, welche die Ersteindrücke der Spieler widerspiegeln.

Was ist Genshin Impact? Das Anime-Rollenspiel versetzt euch in eine bunte Welt, in der ihr entweder alleine oder ab Level 16 mit bis zu drei Freunden Abenteuer erleben könnt. Ihr erledigt Quests, erkundet Dungeons und bekämpft jede Menge Feinde, darunter sogar mächtige Bossgegner.

Am heutigen 28. September ging das Koop-RPG Genshin Impact für PC, PS4 und mobile Geräte an den Start. Die ersten Spieler zeigen sich ziemlich begeistert.

