Genshin Impact erscheint morgen, am 28. September, auf PC, PS4, Switch, iOS und Android. Wir von MeinMMO verraten euch vorab 6 Dinge, die ihr vor dem Start des Spiels wissen solltet.

Was ist das für ein Spiel? Genshin Impact ist ein kostenloses Koop-RPG, das vom chinesischen Studio miHoYo entwickelt wurde. Optisch erinnert es stark an Zelda: Breath of the Wild, wobei es doch deutliche Unterschiede gibt und das nicht nur durch den Koop-Modus.

Deshalb stellen wir euch in diesem Artikel 6 Dinge vor, die ihr unbedingt wissen solltet, bevor ihr Genshin Impact spielen wollt. Alles rund um den Release und Preload findet ihr hier.

Das neue Koop-Spiel Genshin Impact kommt bald – Für wen lohnt sich das „Zelda-RPG“?

Ist Genshin Impact ein reiner Zelda-Klon?

Nein, auch wenn beide Spiele viele Ähnlichkeiten haben. Zelda und Genshin Impact setzen beide:

auf einen ähnlichen Art-Style

eine offene Welt und viele Nebenaufgaben darin

Dungeons und Rätsel, die es zu lösen gilt

verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten wie Schwimmen oder Klettern

Ein deutlicher Unterschied ist jedoch das Charakter-System. So könnt ihr in Genshin Impact nicht nur eine Person spielen, wie es mit Link der Fall ist, sondern habt mehr als 20 verschiedene Figuren zur Auswahl.

Eine weitere Neuerung ist der Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam mit bis zu 3 weiteren Spielern Weltbosse besiegen, Dungeons abschließen oder Rätsel lösen könnt. Das macht sich besonders im Kampfsystem bemerkbar, wo Genshin Impact Wert auf actionreiche Spielweise und Kombos mit anderen Spielern legt.

Zudem lässt sich Genshin Impact auf mehreren Plattformen spielen und bietet Crossplay zwischen diesen.

Das Kampfsystem ist sehr actionreich

Genshin Impact setzt auf eine Mischung aus Action und Tab-Targeting. Für manche Fertigkeiten müsst ihr genau zielen, der Auto-Angriff aber wählt automatisch das anvisierte Target aus.

Das RPG bietet euch pro Charakter 4 Fertigkeiten:

Einen Auto-Angriff

Einen aufladbaren Angriff

Einen Elementar-Angriff

Eine Art Ultimate

Obwohl die Zahl der Fertigkeiten überschaubar ist, soll sich Genshin Impact schnell und dynamisch spielen – anders als Zelda.

Ihr spielt direkt mehrere Charaktere

In Genshin Impact stehen euch mehr als 20 verschiedene Charaktere zur Auswahl. Aus diesen könnt ihr euch ein Team von 4 verschiedenen Helden zusammenstellen, zwischen denen ihr frei und ohne Ladebildschirm wechseln könnt.

Das müsst ihr auch, den Gegner haben unterschiedliche Schwächen und sind beispielsweise anfälliger für Feuer- oder Wasser-Schaden. Insgesamt gibt es 6 Elemente:

Anemo

Pyro

Cryo

Hydro

Electro

Geo

Daraus ergibt sich eine sehr interessante Dynamik und ein ständiger Wechsel zwischen den Charakteren. Das Max-Level ist übrigens Stufe 80.

In Genshin Impact gibt es viele Charaktere. Ihr stellt aus diesen ein 4er-Team zusammen.

Warum ist es kein wirklicher Ersatz für MMORPG?

Genshin Impact bietet viele Inhalte, die an ein MMORPG erinnern, darunter tägliche Quests und ein Handwerkssystem mit 4 verschiedenen Berufen. Trotzdem ist es nicht mit MMORPGs vergleichbar und das nicht nur, weil man maximal zu viert unterwegs ist.

Denn um überhaupt den Koop freizuschalten, müsst ihr zuerst mit eurem Charakter Stufe 16 erreichen. Zudem soll der Schwierigkeitsgrad selten wirklich fordernd sein.

Der größte Knackpunkt ist jedoch, dass laut Berichten im reddit die Spieler, die ihrem Freund im Koop aushelfen, deutlich weniger Beute bekommen. Sie sollen Monster nicht Looten und Truhen nicht öffnen können. Lediglich das Sammeln von Ressourcen funktioniert auch im Spiel der Freunde.

Wer jedoch gerne allein in MMORPGs unterwegs ist, könnte Spaß an Genshin Impact haben. Für die anderen haben wir hier die besten Solo-MMORPGs für euch gesammelt:

So funktioniert die Ausrüstung im Spiel

In Genshin Impact könnt ihr euren Charakter mit Tränken, Artefakten und Waffen ausstatten. Die Waffen sind das Herzstück der Ausrüstung. Es gibt 5 verschiedene Waffen-Typen:

Schwert

Bogen

Stangenwaffen

Zweihandschwert

Catalysts – Magische Waffen

Jeder Charakter kann jedoch nur eine Waffe tragen. Zudem gibt es jede Waffe in verschieden starken Versionen, von 1 bis 5 Sterne. Jede Waffe kann in jeder Stufe zudem bis zu 6 Mal aufgewertet werden, was sie stärker macht. Ab der Stufe 3 gibt es neben den normalen Attributen einer Waffe auch noch einen passiven Effekt, der sehr unterschiedlich sein kann.

Waffen der ersten 3 Stufen könnt ihr in der offenen Welt sammeln.

Waffen der Stufe 4 gibt es über das Handwerk oder über Wishes, ein Gacha-System.

5-Sterne-Waffen, die besten, die ihr im Spiel bekommen könnt, gibt es nur über die Wishes.

Das wichtigste an eurer Ausrüstung ist die Waffe.

Zudem könnt ihr bis zu 5 Artefakte ausrüsten. Die bringen ebenfalls Attribute mit sich und gehören zu bestimmten Typen. Die wiederum bringen Set-Boni mit sich, was für zusätzliche Effekte sorgt.

Eine genaue Übersicht über die Artefakte und Boni könnt ihr im Wiki zu Genshin Impact bekommen.

Ist Genshin Impact Pay2Win?

Das Koop-RPG lässt sich kostenlos spielen, setzt im Gegenzug aber auf einen Item-Shop mit kosmetischen Gegenständen und einem Gacha-System, das an Lootboxen erinnert. Über diese Lootboxen lassen sich die stärksten Waffen und neue Charaktere freischalten.

Zwar kann man sich die Premium-Währung auch erspielen, doch trotzdem kann es ein Vorteil sein viel Geld zu investieren. Ein positiver Aspekt ist jedoch, dass die Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg genau angegeben sind. Außerdem gibt es kein PvP, was den Reiz von starker Ausrüstung deutlich reduziert.

Trotzdem wird sich erst nach dem Release zeigen, ob das Gacha-System tatsächlich Pay2Win ist. Genaue Details zu dem System und den Preisen findet ihr in diesem Artikel.