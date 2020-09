Schon bald startet das Koop-RPG Genshin Impact auf PC, PS4, Switch sowie auf mobilen Geräten. Wir erklären euch alles, was ihr zum Release wissen müsst.

Was ist Genshin Impact? Das Free2Play-Action-RPG lässt euch gemeinsam mit bis zu 3 Freunden Abenteuer in einer bunten Anime-Fantasywelt erleben. Neben einer Story stehen die Verbesserung des Helden und das Sammeln von Loot im Mittelpunkt. Ihr wählt aus 20 Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus, die ihr alle levelt.

Aufgrund der Grafik, der Freiheiten beim Erkunden und der Open World wurde das RPG bereits mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen. Allerdings erwartet euch doch eher ein Spiel, das dank täglicher Quests und Weltenbosse mehr an ein MMORPG erinnert.

Alles, was ihr zum Start des Koop-RPGs wissen müsst

Wann ist Release? Das Koop-RPG startet am 28. September um 4:00 Uhr auf PC, PS4 sowie auf iOS- und Android-Geräten.

Die Version für Nintendo Switch hat momentan noch keinen Releasetermin.

Gibt es einen Preload? Ihr könnt euch das Spiel vorab für PC sowie Mobile herunterladen.

PC: Der Preload startet am 26. September um 4:00 Uhr morgens über die offizielle Website.

Der Preload startet am 26. September um 4:00 Uhr morgens über die offizielle Website. Mobile: Der Preload beginnt am 27. September um 8:00 Uhr. Ihr könnt euch auf der Website des Apple App Stores und über den Google Play Store voranmelden.

Für die PS4 könnt ihr euch auf der Website des Spiels vorregistrieren.

Welche Boni gibt es für eine Vorregistrierung? Es gibt einige Items, die ihr erhaltet. Außerdem findet ein Pre-Registration-Event statt.

Es gibt das Acquaint-Fate-Item, mit dem ihr neue Charaktere und Waffen erhaltet.

Bei dem Event könnt ihr euch einige Items aussuchen, die ihr gerne hättet – darunter Flügel für euren Helden.

In welchen Sprachen startet das RPG? Ihr könnt Genshim Impact zum Release in den Sprachen Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Thailändisch, Indonesisch und Vietnamesisch spielen.

In Genshin Impact erlebt ihr die Abenteuer auch kooperativ mit Freunden.

So spielt ihr kooperativ: Zunächst seid ihr in Genshin Impact alleine unterwegs. Erreicht ihr Level 16, dann ist es möglich, euch mit anderen Spielern zu verbinden. Dann macht ihr zu viert Jagd auf Bosse und erkundet gemeinsam die Welt.

Wie sieht es mit Mikrotransaktionen aus? Genshin Impact ist ein Free2Play-Spiel. Das heißt, ihr ladet es kostenlos herunter und spielt auch gratis. Im Ingame Shop kauft ihr kosmetische Items, um eure Helden zu individualisieren.

Es gibt aber auch Lootboxen, über die ihr an neue Charaktere und Items kommt.

Gibt es Crossplay? Euer Fortschritt wird zwischen den Plattformen PC, und Mobile geteilt. Für PS4 müsst ihr euch allerdings einen neuen, eigenständigen Account anlegen. Jedoch ist es möglich, dass PC- und Mobile-Spieler mit PS4-Besitzern zusammenspielen.

Freut ihr euch auf Genshin Impact? Was erwartet ihr vom Koop-RPG? Wollt ihr euch noch andere Online-Rollenspiele ansehen, dann schaut euch die MeinMMO-Liste der 15 besten MMOs und MMORPGs an.