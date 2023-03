24-Jähriger erzählt, dass er nie wieder sein Lieblings-Game spielen kann – Und die Ex-Freundin ist schuld

Die Seite Kotaku beschreibt ein interessantes Phänomen: Sie haben eine Reihe von Gamern zwischen 20 und 40 gesprochen, die alle etwas gemeinsam haben: Sie können bestimmte Games nicht mehr spielen, weil sie mit ihnen zu viele Erinnerungen an frühere Partner verbinden. So erzählt ein 24-Jähriger, er ist jetzt nicht nur Single, sondern kann auch nie wieder Genshin Impact genießen.

Warum meidet der Spieler nun Genshin Impact? Die US-Seite Kotaku hat mit verschiedenen Gamern gesprochen: Sie erzählen ihre Geschichte von Spielen, in die sie einst gerne eintauchten, aber die sie nach gescheiterten Beziehungen heute nicht mehr anfassen können.

Ein 24-Jähriger sagt, er war lange mit seiner späteren Freundin nur befreundet. Sie kamen einander jedoch während der Pandemie näher, als beide Genshin Impact spielten.

Wir begannen gemeinsam zu spielen, machten Fotos im Spiel, gingen auf Ingame-Dates. Am Ende haben wir beschlossen, es miteinander zu versuchen.

Ein Feuerwerk im Spiel, aber die Beziehung geht zu Ende

Der junge Mann sagt: Die Beziehung lief aber nicht gut und im Februar schaute man sich gemeinsam in Feuerwerk in Genshin Impact an, weil es dort ein spezielles Event gab. Das sei das letzte Mal gewesen, dass man miteinander spielte. Am nächsten Tag sei die Beziehung zu Ende gewesen.

„Ich begann Genshin Impact zu meiden, fing sogar an, es zu hassen. Ich hab neulich wieder versucht das Spiel zu spielen, aber die Erinnerungen an meine Ex-Freundin sind noch da. Ich hab mich dazu entschieden, das Spiel wieder zu deinstallieren.“

Was für Geschichten gibt es noch`? Kotaku hat einige Männer mit gebrochenem Herzen gesprochen:

Ein 30-Jähriger wurde von seiner Freundin in die hohe Kunst der japanischen Rollenspiel-Reihe Persona eingeführt. Doch als er gerade mit dem dritten Palast in Persona 5 fertig war, ging die Beziehung in die Brüche. Er hat das Spiel seitdem nie wieder angefasst.

Ein 40-Jähriger machte eine Scheidung durch, als er gerade Horizon: Zero Dawn spielte. 14 Stunden hatte er gespielt, als seine Ehe auseinanderbrach. Daran erinnert sich der Mann noch heute. Er sagte, er schlief auf dem Boden, als er seinen Kindern erzählte musste, dass er ausziehen würde. Jedes Mal, wenn er heute die Welt von Aloy betrete, spüre er wieder diesen Schmerz – selbst nach vielen Jahren.

Ein 31-Jähriger sagt, seine damalige Freundin habe ihm mal gesagt, sie mochte als Kind die „Harvest Moon“-Spiele, also zeigte er ihr Stardew Valley. Er kaufte sich das Spiel auf gleich drei Plattformen. Der 31-Jährige sagt, nach einer üblen Trennung habe er das Spiel jetzt für Switch, PC und Ps4 und habe es nie wieder angerührt.

Gibt’s auch Frauen, denen es so geht? Ja, Kotaku zitiert eine 33-jährige. Sie sagt:

Ich werde nie wieder League of Legends spielen. Mein Ex-Freund spielte es ständig und er hat die Frau, mit der er mich betrog, in dem Spiel kennengelernt.

Das Titelbild ist ein Symbolbild: Foto von Hutomo Abrianto auf Unsplash