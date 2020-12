Mein Fazit aus diesem Erlebnis: In GTA Online trifft man oft auf die nervigsten Spielertypen, die das Spiel zu bieten hat . Doch nach dieser Erfahrung wurde mir klar, dass es nicht immer so sein muss. Es war eine schöne Abwechslung mal ein „Date“ zu haben, anstatt Nachrichten zu bekommen, „ich solle doch Nudes senden“. Auch wenn dieses Erlebnis für mich nicht mit romantischen Gefühlen verbunden war, bin ich doch dankbar dafür und werde mich gerne daran zurückerinnern.

Danach flogen wir zurück zu seinem Hangar (der übrigens auch randvoll war) am Flughafen und stiegen aus dem Jet. Da kam dann eine Nachricht von ihm: „Das war wirklich wunderschön!“ Ich stimmte ihm zu und bedankte mich für den Ausflug, immerhin wurde ich noch nie so schön durch Los Santos geführt.

So endete der gemeinsame Ausflug: Das große Finale des „Dates“ machte der Flug im Jet, bei dem wir dem Sonnenuntergang entgegenflogen. Ich genoss den Ausblick so sehr, dass ich sogar vergessen hatte, ein paar Screenshots zu machen.

Nach einer erfrischenden Fahrt kamen wir bei seiner Basis an. Ich sollte wohl eintreten, dachte ich mir. Unten angekommen blieb mir fast die Luft weg: Er hatte so viele Fahrzeuge, Panzer und Helikopter. Die ganze Basis war mit teuren Dingen gefüllt. Stolz präsentierte er mir alles und führte mich herum.

Was ist passiert? Eigentlich hatte ich mich wie immer in GTA Online eingeloggt, um wieder bei ein paar Heists zu helfen. Eine meiner Lieblings-Beschäftigungen ist es nämlich, Anfängern im Spiel zu helfen . Doch als eine Einladung zu einer Yacht von einem Spieler auftauchte, entschied ich mich spontan, dieser zu folgen.

In GTA Online hat man einige Begegnungen, die man manchmal nicht erwarten würde. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp hatte auch ein Erlebnis, bei dem sie plötzlich von einem Spieler zu einem Date in Los Santos entführt wurde.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × acht = 72

Insert

You are going to send email to