Tipps und Tricks für GTA 5 Online im Jahr 2020 findet ihr hier. Wir zeigen euch eure ersten Schritte zu Geld, Autos und Immobilien. Für Anfänger und Neu-Einsteiger interessant.

Mit diesen Tipps und Tricks zu Grand Theft Auto V Online helfen wir Anfängern, in der Online-Welt loszulegen. Denn mit GTA Online anzufangen lohnt sich auch 2020 noch. Um folgende Themen geht’s:

Was sollte man als Erstes machen?

Geld verdienen – Die ersten Dollars und das regelmäßige Einkommen

Welches Fahr- und Flugzeug sollte man in GTA 5 Online unbedingt besitzen?

Wo kann man Geld sparen – Was sind unnötige Ausgaben?

Nacheinander gehen wir die Tipps und Tricks durch und bereiten euch aufs Online-Abenteuer vor. Nachdem ihr diese Tipps gelesen und verstanden habt, steht euren ersten Millionen nichts mehr im Weg.

Was soll ich am Anfang tun? Erste Schritte

Nachdem euch das Tutorial einen Einblick in die Welt von GTA 5 Online offenbart hat, stehen euch jetzt einige Möglichkeiten offen. Schnappt euch einen NPC-Wagen und fahrt erstmal durch die City, die ihr zum großen Teil schon aus der Singleplayer-Kampagne kennen dürftet.

Wer will, kann die Einladungen zu Missionen, Rennen oder anderen Aktivitäten annehmen, die er auf seinem Handy findet.

Stuntrennen oder Überfälle mit dem Motorrad? In GTA Online habt ihr viel zu tun

Anfangs empfiehlt es sich, einmal in die verschiedenen Aktivitäten von GTA Online reinzuschnuppern und damit herauszufinden, was einem Spaß macht. Geht dafür ins Pausenmenü -> Jobs -> Jobs spielen und blättert durch die riesige Liste. Dabei verdient ihr schon euer erstes Geld. Und das könnt ihr leicht vermehren.

Das erste Geld verdienen – Wie?

Seid ihr ganz frisch in der Online-Welt von GTA 5 gestartet, dann herrscht erstmal Ebbe auf den Konto. Doch macht euch nichts draus, denn das Verdienen der ersten paar Flocken geht leicht von der Hand.

Autos zu Simeon bringen: Bald, nach eurem Einloggen, erhaltet ihr ingame per SMS eine Nachricht von Simeon. Der will, dass ihr bestimmte Autos von NPCs für ihn klaut und zu seinem Lager fahrt. Das bringt euch mal eben ein paar tausend Kröten. Bringt das Auto am besten ohne Kratzer zu ihm.

Fahrzeug erfolgreich bei Simeon abgeliefert, knapp 10.000 GTA$ erhalten

Läden überfallen: Habt ihr euch die erste Waffe gesichert, und sei es nur eine Pistole, könnt ihr die kleinen Läden wie Tankstellen ausrauben. Begebt euch an die Kasse und zielt mit der Wumme auf den Verkäufer. Der rückt dann Geld raus. Aber Achtung, die Polizei könnte Wind davon bekommen und euch anschließend verfolgen.

Die Läden erkennt ihr an diesem Symbol auf der Minimap:

Spontan-Events: In den verschiedenen Online-Sessions starten immer wieder Spontan-Events. Ihr erkennt sie daran, dass plötzlich eine Ankündigung auf dem Bildschirm erscheint. Bei diesen Events sollt ihr mit Motorrädern besonders weite Wheelies oder Stoppies machen, mit Flugzeugen oder Helikoptern durch die meisten Checkpoints fliegen oder ein Objekt möglichst lange in eurem Besitz halten.

Schafft ihr das, winken schnell ein paar Tausender, die auf euer Konto flattern. In unserem Geld-Guide zu GTA Online bieten wir euch noch weitere spannende Wege, schnell viel Geld zu verdienen.

Wie füllt man Panzerung, Munition und Lebenspunkte auf?

Unten, unter eurer Minimap, erkennt ihr die Anzeige für Lebenspunkte und Panzerung. Grün sind Lebenspunkte, blau die Panzerung. Sobald eure Panzerung aufgebraucht ist, werden euch Lebenspunkte abgezogen. Sinken die auf 0, seid ihr tot und respawnt in der Nähe.

Beide Balken könnt ihr, unabhängig voneinander, füllen.

Lebenspunkte sichert ihr euch mit Snacks, die ihr an Automaten oder in Einkaufsläden kaufen könnt. Über das Interaktionsmenü -> Inventar -> Snacks könnt ihr euren Vorrat aufrufen und auf der Stelle speisen.

Panzerung kauft ihr in den AmmuNation-Läden, bei den Waffenhändlern. Gleich nach dem Eingang an der linken Wand findet ihr die Auswahl.

Über das Interaktionsmenü -> Inventar -> Panzerung füllt ihr diese wieder auf. Je höher euer Level ist, desto schwerere Körperpanzerung könnt ihr tragen und desto mehr könnt ihr mitschleppen.

Munition ist bei den AmmuNation-Läden erhältlich, kann aber auch während einer Lobby von einer Mission gekauft werden oder über das Interaktionsmenü bestellt werden.

Die Anzeige für Rüstungen im Inventar, Lebenspunkte und Rüstung an der Minimap und die Munitionsanzeige oben rechts in GTA Online

Andere Spieler angreifen, aber wo?

Klar, ist es verlockend, gleich auf andere Spieler in einer Online-Session loszugehen. Nach einem langen Ladebildschirm habt ihr vermutlich Frust angesammelt, der erstmal abgebaut werden muss. Doch schießt nicht gleich auf andere Spieler, wenn ihr Frischlinge seid. Die Chancen, dass eure vermeintlichen Opfer ein höheres Level erreicht haben und deutlich stärkere Waffen besitzen, sind hoch.

Stattdessen bieten sich PvP-Modi an, in denen ihr zumindest Waffentechnisch aufs gleiche Level gehoben werdet, indem ihr die Wummen als Loot aufsammelt.

Geht dazu ins Pausenmenü, klickt auf „Online“ und anschließend auf einen Modus eurer Wahl wie Deathmatch, Versus oder Überlebenskämpfe. Wählt nun einen aus der Liste aus oder lasst euch einer zufälligen Lobby zuteilen und legt los.

Wo gibt’s kostenlose / günstige Autos?

Ohne Fortbewegungsmittel habt ihr es in der riesigen Online-Welt von GTA 5 nicht leicht, wenn ihr schnell von A nach B kommen wollt. Fahr- und Flugzeuge sind essentiell.

Der Elegy RH8

Kostenloses Auto: Gute Nachricht: Alle Spieler, die sich im Social-Club von Rockstar Games registriert haben, erhalten den Elegy RH 8 kostenlos. Für den Anfang ist das ein solides Auto, das optisch an die Nissan GT-R-Modelle erinnert. So ein kostenloses Auto ist wichtig, denn die schnellsten Autos in GTA Online kosten eine Menge Geld.

Um das Auto zu sichern, öffnet ihr im Spiel das Handy, klickt auf Internet und wählt dann Reisen und Transport. Beim Händler „Legendary Motorsport“ findet ihr den Annis Elegy RH8.

Weitere günstige Fortbewegungsmittel aus GTA Online findet ihr hier:

Grundlegende Käufe für euren Erfolg – Auto und Hubschrauber

Was ist das wichtige Fahrzeug? Wenn ihr euch die besten Anfänger-Autos von GTA Online angesehen habt, dann wird euch dabei der gepanzerte Kuruma ins Auge gefallen sein. Der Wagen hat „schusssichere“ Scheiben und hält eine Menge Schaden aus. Das sollte eins eurer ersten Ziele in GTA Online sein.

Der große Vorteil des Kurumas ist es, dass ihr damit Missionen wie „Ein Job für einen Titan“ locker alleine meistern könnt. Aufträge für mehrere Spieler werden zum Solo-Abenteuer. Das erleichtert euch das Geldverdienen unheimlich. Ihr werdet den Kuruma im Laufe eurer Karriere immer wieder nutzen.

Tipp: Wenn ihr den Fleeca-Heist als Anführer erfolgreich abgeschlossen habt, winkt ein Rabatt von mehr als 100.000 GTA-Dollar auf den gepanzerten Kuruma.

Gibt’s auch in pink! Der Kuruma ist beliebt

Was ist der Hubschrauber? Solltet ihr durch Geldgeschenke oder andere Aktivitäten schon über eine Million Dollar verdient haben, dann führt die nächste Shopping-Tour zu Warstock Cache & Carry (über das Handy > Internet > Reisen und Transport aufrufbar). Denn der Buzzard-Kampfheli ist schon ein Muss in GTA Online.

Das gute Teil kostet euch zwar 1.750.000 GTA-Dollar, ist aber klein, schnell und wendig. Dazu ist der Flugapparat mit dicken Wummen wie Maschinengewehren und Raketen ausgestattet. Für Missionen oder zum schnellen Reisen absolut empfehlenswert.

Mit diesem Kampfhubschrauber seid ihr schnell unterwegs und ballert Feinde in der Luft und am Boden ab

Spieler töten mich immer wieder – Wie hört das auf?

In den Sessions von GTA Online herrscht oft eine raue Umgangsform. Spieler griefen – sie töten andere immer und immer wieder. Nach dem Spawn dauert es nur wenige Sekunden, bis sie euch töten. Vorausgesetzt, ihr habt eine besonders nervige Lobby erwischt.

Hier gibt es gleich drei Maßnahmen, die euer Leben erleichtern können, wenn andere Spieler euch im Free-Roam nerven.

Passiv-Modus: Öffnet das Interaktionsmenü und scrollt ganz nach unten. Der Passivmodus lässt sich da aktivieren, schränkt aber auch euren Freiraum ein – Waffen zücken oder andere Spieler töten könnt ihr dann nicht mehr

Öffnet das Interaktionsmenü und scrollt ganz nach unten. Der Passivmodus lässt sich da aktivieren, schränkt aber auch euren Freiraum ein – Waffen zücken oder andere Spieler töten könnt ihr dann nicht mehr Kickt den Spieler: Wählt im Pausenmenü „Online“, dann „Spieler“ und sucht in der Liste den Spieler aus, der euch nervt. Klickt ihn an und wählt dann die Rauswurf-Option. Wenn genug Leute mitmachen, fliegt der Spieler aus der Session

Wählt im Pausenmenü „Online“, dann „Spieler“ und sucht in der Liste den Spieler aus, der euch nervt. Klickt ihn an und wählt dann die Rauswurf-Option. Wenn genug Leute mitmachen, fliegt der Spieler aus der Session Neue Session suchen: Wenn alles nichts hilft, könnte eine neue Session die richtige Lösung für euch sein. Klickt auf „Online“ und dann „Neue Session finden“, um einer anderen Session beizutreten. Dann seid ihr zumindest diesen einen nervigen Spieler los

Wo kann man Geld sparen?

Gerade am Anfang eurer Online-Karriere solltet ihr nicht gleich alles kaufen, was euch in die Finger rutscht. Achtet darauf, dass ihr Dinge kauft, die ihr a) wirklich wollt oder b) als Grundlage für späteres Geldverdienen benötigt.

Sparen könnt ihr anfangs bei:

Waffen – Ihr benötigt nicht alle möglichen Arten von Pistolen oder Schrotflinten – Nehmt eine, mit der ihr umgehen könnt

– Ihr benötigt nicht alle möglichen Arten von Pistolen oder Schrotflinten – Nehmt eine, mit der ihr umgehen könnt Lackierungen – Egal ob bei Waffen oder Fahrzeugen. Eine andere Farbe lässt sich immer noch später nachrüsten und interessiert in erster Linie nur euch selbst

– Egal ob bei Waffen oder Fahrzeugen. Eine andere Farbe lässt sich immer noch später nachrüsten und interessiert in erster Linie nur euch selbst Auto-Tuning – Klar sieht eine Unterbodenbeleuchtung an eurem Wagen cool aus. Schneller wird er dadurch aber nicht. Spart beim Tuning Geld und rüstet erstmal nur auf, was euch schneller macht, mehr Panzerung bietet oder eure Reifen schusssicher macht

– Klar sieht eine Unterbodenbeleuchtung an eurem Wagen cool aus. Schneller wird er dadurch aber nicht. Spart beim Tuning Geld und rüstet erstmal nur auf, was euch schneller macht, mehr Panzerung bietet oder eure Reifen schusssicher macht Immobilien – Kauft ihr euch ein Luxusapartment, um dort Heists zu starten? Gut! Aber dafür müsst ihr nicht das teuerste nehmen. Achtet beim Immobilienkauf darauf, dass ihr eine gute Lage in der Stadt erwischt.

Getunte Autos wie der Krieger sehen gut aus – Sind aber auch echt teuer – Umgerechnet kostet der Krieger 35 €

Macht das hier täglich

Spielt ihr jetzt regelmäßig GTA Online? Gut, dann greift auch noch die Ziele ab, die täglich erscheinen.

Tagesziele: Diese wechseln ein Mal am Tag zwischen 6 und 7 Uhr deutscher Zeit. Das sind immer drei Ziele, die je nach Charakter unterschiedlich ausfallen. Schließt ihr alle 3 Ziele ab, sind das 30.000 GTA$ und 3.000 RP für euch. Zieht ihr das eine Woche lang durch, erhaltet ihr dafür einen Bonus von 150.000 GTA-Dollar. Wer einen Monat lang jeden Tag seine Tagesziele absolviert, erhält einen Bonus von 750.000 GTA-Dollar.

Im Casino locken großartige Preise – Nehmt auch einmal täglich den Besucherbonus von 1.000 Chips am Schalter mit

Das Glücksrad: Im Casino von GTA Online findet ihr ein Glücksrad. Daran kann jeder Spieler alle 24 Stunden ein Mal drehen. Und zwar kostenlos. Als Gewinne winken Geld, RP, Autos, Kleidung, Rabatte und mehr. Weil das kostenlos ist, habt ihr nichts zu verlieren – Jeder Dreh bietet die Chance auf großartige Gewinne.

Schatzsuchen bringen schnell viel Geld und Waffen

Schnelles Geld erhaltet ihr in GTA Online bei Schatzsuchen. Und die rüsten euch sogar mit coolen Outfits oder Waffen aus.

Die Suchen laufen so ab, dass ihr entweder ein paar verstreuten Hinweisen folgt und am Ende mit einer Waffen-Challenge viel Geld verdienen könnt. Oder, dass ihr einfach verschiedene Orte auf der Weltkarte abgrast und dort Gegenstände einsammelt.

Habt ihr noch weitere Tipps für Anfänger? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare.