So erhöht ihr den Wert: Wenn ihr euren Schleichen-Wert erhöhen wollt, könnt ihr das, indem ihr Leute im Schleich-Modus aus nächste Nähe ausschaltet (Takedowns). Oder einfach, in dem ihr im Schleichmodus geht.

In diesem Artikel wollen wir euch zeigen, was “Schleichen” bringt und wie ihr das leveln könnt.

Was ist das für ein Wert? In GTA Online könnt ihr die Werte eurer Charaktere steigern. Gleich zu eurem Einstieg in die Online-Welt könnt ihr ein paar Punkte verteilen. Spielt ihr weiter, verbessert ihr die Stats. Die wichtigsten Stats sind:

Wir zeigen euch, wie ihr euer Schleichen in GTA Online verbessert. Die Fähigkeit könnt ihr leveln und steigert damit bestimmte Boni, die euch in der Online-Welt helfen.

