Seid ihr schon Besitzer einer Yacht in GTA Online? Dann schreibt uns doch gern eure Erfahrungen hier auf MeinMMO in die Kommentare. Tauscht euch mit allen Spielern darüber aus, was eine Yacht bieten müsste, damit sie sich mehr lohnt. Bessere Fahrzeuge? Müsste man damit fahren können?

Wer reich werden will, sollte lieber hier reinsehen: 13 Wege, um in GTA Online 2021 schnell viel Geld zu verdienen.

Kauft ihr also die teure Aquarius für 8 Millionen GTA-Dollar und dazu die teuersten Erweiterungen, kostet euch das 10 Millionen GTA-Dollar. Wer das ganze mit Echtgeld kaufen will, wird da mal eben 100 € los.

Das kosten Yachten: Wer sich so eine Yacht kaufen will, muss bei Docktease mindesten 6 Millionen GTA-Dollar auf den Tisch legen. Und das ist noch das günstigste Modell:

Habt ihr in euren Sessions bei GTA Online schon Spieler auf ihren Yachten gesehen? Dann fragt ihr euch vielleicht, ob sich diese Investition bei den Preisen für euch lohnt. Wir zeigen euch, was der Kauf bringt.

