Glücksrad in GTA Online: So gewinnt ihr angeblich immer das Auto

Spieler von GTA 5 Online wollen das genaue Timing fürs Glücksrad herausgefunden haben, um immer das Auto (Podium) zu gewinnen. Ohne Glitch. Wir zeigen euch die Theorie.

Um was geht es? Seit das Casino in GTA 5 Online im Sommer 2019 eröffnete, sind Spieler scharf auf das Glücksrad, das man dort findet. Denn täglich kann man einmal daran drehen – und das auch noch kostenlos. Zu den Gewinnen gehören Geld, RP, Discounts, Kleidung und auch ein mysteriöser Preis, der von Zigaretten bis seltensten Autos alles bieten kann.

Begehrt ist aber der Auto-Preis auf dem Glücksrad. Denn wenn das Rad auf diesem Feld landet, erhält der glückliche Spieler das Auto oder Fahrzeug, das sich auf dem Podium dreht. Das können die schnellsten Supersportwagen oder coole Bikes sein.

Groß ist die Freude, wenn man auf dem richtigen Feld landet – Der dicke Autogewinn

Ist das alles Zufall? Eigentlich sollte der Dreh vom Zufall abhängen. Doch einige Spieler der Online-Community sind überzeugt davon, dass es ein bestimmtes Timing gibt, das den Auto-Gewinn sichert. Und das haben wir ausprobiert.

Glücksrad-Trick in GTA Online? Ohne Glitch das Auto gewinnen

Wie lautet der Plan? Zusammengefasst lautet die Theorie einiger Spieler, dass es nicht an der Kraft liegt, wie stark ihr das Glücksrad dreht, sondern sich alles ums Timing dreht. Genauer gesagt, die Zeit, die vergeht, nachdem in der oberen linken Ecke das „Drücke S, um das Glücksrad zu drehen“ erscheint.

Und hier gibt es zwei Varianten, die funktionieren sollen. Eine der verbreitetsten Varianten ist die 4-Sekunden-Regel.

4,1 Sekunden Timing beim Glückrad – Wie geht das?

Das müsst ihr beachten:

Es muss ein „frisches“ Glücksrad sein Das erkennt ihr daran, dass das Kleidungssymbol oben steht und das Auto zwei Plätze weiter links liegt



Ihr könnt den Dreh in einer Session „Nur für eingeladene Spieler“ machen – So stellt ihr auch sicher, dass es ein neues Glücksrad ist, das noch niemand drehte

Die Steuerung variiert je nach Plattform. Wir spielen am PC und nennen deshalb die Tastatur-Buttons. Auf dem Controller müsst ihr das drücken, was euch das Spiel anzeigt – die Taktik bleibt aber gleich.

Nehmt euch eine Stoppuhr zur Hand! Das geht auch mit einer Handy-App.

Geht zum Glücksrad

Bestätigt mit „E“, dass ihr am Glücksrad teilnehmen wollt

Bestätigt die nächste Meldung mit den Gewinnchancen mit Enter

Wartet, bis oben links die Aufforderung „Drücke S, um das Glücksrad zu drehen“ erscheint (das passiert kurz nachdem euer Charakter die Hand ans Rad gelegt hat)

Startet direkt, wenn die Aufforderung erscheint, die Stoppuhr

Bei genau 4,10 Sekunden sollt ihr jetzt einmal schnell und kurz „S“ drücken, um das Rad zu drehen (beziehungsweise den Analog-Stick einmal schnell von oben nach unten drehen)

Sollte alles geklappt haben, landet das Glücksrad jetzt auf dem Auto-Symbol und ihr gewinnt das Podiumsfahrzeug. So zumindest die Theorie einiger Spieler.

Die Podiumsfahrzeuge locken Spieler ans Glücksrad – So gewinnt man Supersportwagen völlig kostenlos in GTA Online

Die 2,6-Sekunden-Möglichkeit

Eine Alternative zur 4-Sekunden-Regel sind die 2,6 Sekunden. Dieses Timing fanden Reddit-Nutzer als Sweet-Spot heraus.

Befolgt also die obere Anleitung wie bei den 4,1 Sekunden, drückt aber jetzt schon nach 2,5 bis 2,6 Sekunden nach der Dreh-Aufforderung die Taste „S“ (beziehungsweise dreht den Analog-Stick einmal von oben nach unten).

Angeblich sollen beide Timings dazu führen, das Auto zu gewinnen.

Das sagen Spieler dazu: Die Meinungen zum Trick sind geteilt. Die einen sagen: Das ist purer Zufall, die Sekunden spielen keine Rolle. Andere sagen, dass sie mit den 4,1 Sekunden oder auch den 2,5-2,6 Sekunden das Auto gewannen.

Spieler snorevette sagt: „Es hat nie funktioniert. Es gibt einen Grund, warum nur in etwa 1 von 20 Versuchen ‚das richtige Timing‘ erwischt.“

Ich habe das ausprobiert – Klappt es?

Unser Autor Patrick Freese hat sich die Methode angeschaut.

Mit über 600 Stunden Spielzeit auf meiner GTA-Online-Uhr und meiner Rolle hier bei MeinMMO als GTA-Experte, habe ich mich schon mit vielen Tricks und verrückten Taktiken in Los Santos auseinandergesetzt.



Den Trick mit den 4,1 oder 2,6 Sekunden habe ich über Wochen ausprobiert. Da man, ohne zu schummeln, am Tag nur einmal das Glücksrad drehen kann, ist das Testen langwierig.

Ich kann bestätigen, dass beide Taktiken bei mir funktionierten – aber nicht zuverlässig.

Es dauerte bestimmt 10 Drehs, bis ich „das richtige Timing“ herausfand, und nach etwa 2,6 Sekunden das Glücksrad drehte und mein Auto gewann. Selbst mit der 4,1-Sekunden-Regel hat es bei mir geklappt – nach 5 bis 6 versuchen. Bei den Fehlversuchen lag ich meist nur 1-3 Felder neben dem Auto-Gewinn. Das spricht dafür, dass an diesen Timings etwas dran sein muss.



Ich werde das jetzt Woche für Woche ausprobieren und schauen, ob ich das zuverlässig reproduzieren kann. Unklar ist noch, ob das einfach viel Übung benötigt – weil man da vielleicht auf die Zehntelsekunde genau drehen muss – oder wirklich einfach nur der pure Zufall ist, der da mitspielt, und man einfach irgendwann mal gewinnen muss.

Treffe das falsche Symbol – Was mache ich falsch?

Der Reddit-Nutzer MeowtainMan hat sich mit der Glücksrad-Methode genauer auseinandergesetzt und erklärt, wie das funktioniert.

Er sagt:

Wenn ihr beim Dreh „nach“ dem Auto landet, dann dreht ihr zu früh

Wenn ihr beim Dreh „vor“ dem Auto landet, dann dreht ihr zu spät

Das hänge damit zusammen, dass die Geschwindigkeit des Drehs abnimmt, je später man dreht. Drückt man „S“ gleich nach der Aufforderung, dreht man das Rad am schnellsten. Warten man mehrere Sekunden ab, dreht sich das Rad dann deutlich langsamer.

Schreibt uns doch eure Erfahrungen mit diesen Methoden in die Kommentare. Habt ihr damit Erfolg?

Wer im Casino mit den Podiumsfahrzeugen kein Glück hat, der sollte sich die Autos auf die gewöhnliche Methode besorgen – Kauft sie einfach. Wir zeigen euch, wie ihr das Konto schnell füllt: