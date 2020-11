Wie viel Geld bringt welcher Heist in GTA Online? Wir zeigen euch alle Raubüberfälle und wo ihr am meisten Geld verdienen könnt.

Was sind Heists? In GTA Online sind Heists eine Gruppen-Aktivität. In der Regel werden dabei 2 bis 4 Spieler benötigt, um sie überhaupt starten zu können. Der neue Cayo Perico Heist bricht diese Regel aber. Zum ersten Mal könnt ihr einen Heist komplett alleine spielen.

Heists sind eine PvE-Aktivität. Die sind meist in verschiedene Akte oder Stufen aufgeteilt. Von Vorbereitung, über kleinere Missionen bis hin zum großen Finale. Das Finale zahlt Spieler dann mit einer beträchtlichen Summe an GTA-Dollar aus. Da geht es um Millionen, die dann auf einen Schlag in die Taschen der Spieler verteilt werden.

In dieser Übersicht wollen wir euch jeden Heist kurz vorstellen und zeigen, wie viel Geld ihr dort verdienen könnt. So wisst ihr schnell, welche sich besonders lohnen, wenn ihr in GTA Online reich werden wollt.

Die Standard-Heists

Lester ist euer Ansprechpartner, wenn es um Heists bei GTA Online geht

Die folgenden fünf Heists kamen zuerst in die Online-Welt von GTA 5. Für den Fleeca Job braucht ihr nur zwei Spieler. Die anderen vier Überfälle spielt ihr mit jeweils vier Spielern. Die Standard-Heists gibt es in den Schwierigkeitsstufen Leicht, Mittel (normal) und Schwer.

Spätere Heists haben wenn, dann nur noch zwei Schwierigkeitsstufen und verzichten auf „leicht“.

The Fleeca Job – 143.750 $

Hier sollt ihr ein Schließfach aufbohren

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 11.500 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 2.

Was passiert da? Bei diesem Raubüberfall sollt ihr die Fleeca-Bank überfallen. Das ist eine kleine Filiale. Während der Fahrt hackt der Beifahrer die Sicherheitsvorkehrungen der Bank. Beim Job angekommen hält ein Spieler die Geiseln in Schach und bedroht sie mit seiner Waffe oder Schüssen. Der andere Spieler knackt mit dem Bohrer das Schließfach und entwendet die Beute.

Anschließend steigen beide Spieler mit dem Diebesgut ins Auto, durchbrechen ein paar Straßensperren und werden dann von einem Helikopter abgeholt. Der ist mit einem riesigen Magneten ausgestattet, um den Fluchtwagen von der Straße zu heben.

Schwierigkeit Auszahlung Leicht 57.500 $ Mittel 115.000 $ Schwer 143.750 $

The Prison Break – 500.000 $

Ein Gefängnis-Bus ist ein wichtiger Teil für den Ausbruch

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 40.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 4.

Was passiert da? Der Prison-Break besteht aus vier Setup-Missionen und einem Finale. Lester stellt euch dabei Agent-14 vor. Der will von euch, dass ihr jemandem beim Ausbruch aus dem Gefängnis helft und ihn anschließend in Sicherheit bringt.

Bei den Setup-Missionen müsst ihr Fahrzeuge klauen und Personen ausschalten, die für die Story eine wichtige Rolle spielen. Außerdem beschafft ihr euch den Transport-Plan des Gefängnisses.

Im Finale dreht sich alles um den Ausbruch. Ist das erledigt, bringt ihr die Person zu einem Flughafen. Habt ihr den Checkpoint in der Luft erreicht, springt eure Crew mit Fallschirmen aus dem Flugzeug.

Schwierigkeit Auszahlung Leicht 200.000 $ Mittel 400.000 $ Schwer 500.000 $

The Humane Labs Raid – 675.000 $

Mit Nachtsichtgeräten bekämpft ihr Gegner im Dunkeln

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 54.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 4.

Was passiert da? Den Überfall auf Humane Labs organisiert auch wieder Agent-14 für euch, den ihr beim Prison Break schon kennenlernen durftet. Er besteht aus fünf Setup-Missionen und einem Finale.

Diesmal sollt ihr das „Humane Labs and Research“-Quartier überfallen und Hinweise auf Bio-Waffen finden. In den Setup-Missionen klaut ihr die Schlüssel-Codes, Insurgent-Fahrzeuge und einen Valkyrie-Kampf-Helikopter. Außerdem sollt ihr das EMP (Elektromagnetic Pulse Device) stehlen und abliefern.

Im Finale erwartet euch dann Action. Die vier Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt. Eins übernimmt die Arbeit auf dem Boden und bricht ins Gebäude ein. Das andere Team unterstützt den Bodentrupp aus der Luft und ballert von dort Angreifer weg.

Schwierigkeit Auszahlung Leicht 270.000 $ Mittel 540.000 $ Schwer 675.000 $

Series A Funding – 505.000 $

Was sich wohl in diesen Müllsäcken versteckt?

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 40.400 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 4.

Was passiert da? Im Heist „Series A Funding“ gibt es ein Wiedersehen mit Trevor, den ihr schon aus der Story von GTA 5 kennt. Der hat einen Drogendeal ausgehandelt. Doch ihm fehlt dafür etwas – die Drogen. Dieser Raubüberfall läuft anders als die übrigen, denn das Finale ist nicht der große Diebstahl.

Der Heist besteht aus fünf Setup-Missionen in denen ihr jeweils verschiedene Drogen klaut. Im Finale sollt ihr die gestohlenen Drogen dann zu Trevor bringen. Auf dem Weg dahin begegnet ihr den Gangs, denen ihr den Stoff geklaut habt. Die sind darüber gar nicht glücklich und versuchen mit Waffengewalt ihr Zeug zurückzubekommen.

Schafft ihr das und bringt die Drogen zu Trevor, gibt’s am Ende noch eine Überraschung in der Geschichte.

Schwierigkeit Auszahlung Leicht 202.000 $ Mittel 404.000 $ Schwer 505.000 $

The Pacific Standard – 1.250.000 $

Hereinspaziert – In dieser Bank gibt es viel zu holen

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 100.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 4.

Was passiert da? Beim Pacific-Standard-Raubüberfall erwarten euch wieder fünf Setup-Missionen und ein Finale. Zwar müsst ihr hier eine fette Summe an Vorbereitungskosten zahlen, doch hier geht es auch um einiges. Ihr sollt die Hauptfiliale der Pacific-Standard-Bank in Downtown überfallen.

In den Setup-Missionen klaut ihr Fahrzeuge, darunter auch eure Flucht-Motorräder. Außerdem bereitet ihr euch für einen wichtigen Hack vor. Denn im Finale müsst ihr die Bank stürmen und in eure Gewalt bringen. Um die Beute zu stehlen, muss der Hack angewendet werden.

Steckt euch die Taschen so voll, wie es nur geht. Dann geht’s aus der Bank raus und zu den Flucht-Motorrädern. Ihr könnt aber auch andere Fahrzeuge nehmen. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd, die durch einen Canyon auf die See führt.

Schwierigkeit Auszahlung Leicht 500.000 $ Mittel 1.000.000 $ Schwer 1.250.000 $

Die Doomsday Heists

Dieser Raubüberfall ist in drei verschiedene Akte aufgeteilt, die euch auszahlen. Das sind quasi drei kleine Heists. Um die Heists zu starten, müsst ihr ein CEO, VIP oder einem Motorrad-Club angehören. Denn ihr benötigt für die Heists eine Basis. In so einer Basis gibt es einen Planungsraum für den Doomsday-Heist.

The Data Breaches – 812.500 $

Packt euch viel Munition ein – hier wird geballert

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 65.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 2 bis 4.

Was passiert da? Nach sieben Vorbereitungsmissionen müsst ihr mit eurer Crew in diesem Finale zu einer IAA Basis und dort die Merryweather-Agenten umlegen.

Habt ihr das geschafft, kämpft ihr euch zu einem Waffenraum vor. Von dort aus könnt ihr Türme kontrollieren und damit schwerbewaffnete Merryweather-Agenten umlegen.

Nachdem alles umgelegt wurde, ist die Mission abgeschlossen.

Schwierigkeit Auszahlung Mittel 650.000 $ Schwer 812.500 $

The Bogdan Problem – 1.187.500 $

Schwimmt mit eurem Strombergs zum U-Boot

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 95.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 2 bis 4.

Was passiert da? Beim Bogdan-Problem erwarten euch neun Vorbereitungsmissionen und dann das Finale. Zunächst holt ihr euch wichtige Daten und Fahrzeuge.

Die Crew wird im Finale in Boden- und Luft-Teams eingeteilt. Die am Boden sind eigentlich im Wasser, mit den Stromberg-Fahrzeugen. Das Wasser-Team versucht einen Zugang zum U-Boot zu finden und muss anschließend eine Kontaktperson aus dem Inneren finden, um ihm Informationen zum Feind zu entwenden.

Das Team in der Luft sitzt in einer schwerbewaffneten Avenger und wehrt damit Gegner ab. Unter anderem greifen diese mit Kampf-Helikoptern an.

Schafft die Crew im Wasser, den „Feind“ zu finden, startet die Selbstzerstörung des U-Boots. Die Crew muss entkommen, bevor es explodiert. Ab dann müsst ihr Gegner wegballern und in der Luft entkommen.

Schwierigkeit Auszahlung Mittel 950.000 $ Schwer 1.187.500 $

The Doomsday Scenario – 1.500.000 $

Ihr fliegt mit den coolen Jetpacks

Was kostet das? Die Vorbereitungskosten liegen bei 120.000 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 2 bis 4.

Was passiert da? Dieser Akt ist erzählerisch das große Finale des Doomsday Heists. Zusammen mit eurer Crew entscheidet ihr euch erst für eins der beiden bereitgestellten Fahrzeuge. Ein Barrage-ATV mit Maschinengewehren und Granatwerfern oder ein TM-02-Khanjali-Panzer. Der TM-02 gehört zu den 5 Fahrzeugen in GTA Online, die jeder besitzen sollte.

Mit einem der Fahrzeuge düst ihr dann zur Geheimbasis im Moint Chiliad und müsst dort einige Gegner bekämpfen. Dabei zerstört ihr auch Versorgungskisten.

Eure Crew muss dann Terminals hacken, um einen Raketenstart zu verhindern. Die soll ganz Los Santos zerstören. Ist das geschafft, sollt ihr Avon Hertz umlegen, der mit einem Jetpack entkommen will. Mit eurer Crew und Jetpacks verfolgt ihr ihn und müsst euch dabei gegen Kampf-Helis wehren. Die ultimative Aufgabe besteht darin, Avon und das Programm Clifford auszuschalten.

Schwierigkeit Auszahlung Mittel 1.200.000 $ Schwer 1.500.000 $

Der Casino Heist – 3 Szenarien – Bis zu 3.619.000 $

Euer Ziel: Das Diamond Casino & Resort

Beim Casino-Heist müsst ihr zunächst als Vorbereitung das Casino ausspähen. Je nachdem, welche Beute ihr da findet, wirkt sich das auf die Bezahlung für euch und eure Crew aus.

Abgesehen von Events, die Diamanten öfter spawnen lassen, gibt es keine Möglichkeit zu beeinflussen, welche Beute euch erwartet. Das können Bargeld, Kunstwerke, Gold oder Diamanten sein.

Jedes Mal geht es darum, dass Casino auszurauben. Anhand eurer Taktik ändert sich die Vorgehensweise dabei immer etwas. Letztlich sollt ihr aber einen Weg in das Casino finden, die Beute aus dem Tresor-Raum klauen und dann mit euren Fluchtwagen einen Käufer aufsuchen, der euch die geklaute Ware dann abkauft.

Beute Schwierigkeit Bezahlung Bargeld Normal 2.115.000 $ Bargeld Schwer 2.356.500 $ Kunstwerke Normal 2.350.000 $ Kunstwerke Schwer 2.585.000 $ Gold Normal 2.585.000 $ Gold Schwer 2.843.500 $ Diamanten Normal 3.290.000 $ Diamanten Schwer 3.619.000 $

The Diamond Casino Heist – Riesenschwindel

Huch, Sie sind gar keine echten Polizisten?

Was passiert da? In dieser Form des Casino-Heists verkleidet ihr euch mit eurer Crew, um ganz „legal“ Zugang zum Casino zu erhalten. Das geht als Kammerjäger, Hausmeister, Polizei oder Yung Ancestor.

Im Tresorraum müsst ihr Sicherheitstüren Hacken und die Schließkassetten mit Bohrern aufbohren.

Für einen einfacheren Ausweg könnt ihr dann weitere Verkleidungen nutzen, die im Waschraum zu finden sind. Das könnten Feuerwehr-Uniformen, Swat-Ausstattungen oder High-Roller-Outfits sein. Fallt ihr irgendwo auf, müsst ihr euch den Weg nach draußen und zu den Fluchtfahrzeugen freischießen. Habt ihr das geschafft und seid die Cops los, könnt ihr zum Käufer fahren und den Heist abschließen.

The Diamond Casino Heist – Still & Leise

Mit Nano-Drohnen könnt ihr Wachen ausschalten

Was passiert da? Bei dieser Herangehensweise sollt ihr unentdeckt den Tresorraum erreichen. Ihr habt eine Stun-Gun, um Kameras und Metalldetektoren kurzzeitig auszuschalten oder Wachen auszuknipsen.

Wer die EMP-Mission vorher abschließt, kann das Teil nutzen, um eine Minute lang den Strom im Casino lahmzulegen. Dadurch fallen Licht, Kameras und Detektoren aus. Außerdem haben Wachleute eine verringerte Sichtweite, um euch aufzuspüren.

Beim Tresorraum angekommen müsst ihr diesen aufbohren und plündern und euch anschließend durch das Gebäude nach draußen schleichen. Doch kurze Zeit nach Verlassen des Tresorraums geht der Alarm los.

Draußen müsst ihr dann der Polizei entkommen und wie gewohnt mit euren Fluchtwagen abhauen, um dann schließlich sicher den Käufer der gestohlenen Beute aufzusuchen.

The Diamond Casino Heist – Aggressiv

Warum leise sein, wenn es auch Explosionen geben kann?

Was passiert da? Die aggressive Herangehensweise verlangt von euch alle Waffen-Skills ab. Hier dreht sich von Anfang alles drum, euch den Weg zum Tresor freizuballern und mit roher Waffengewalt auch wieder zu flüchten.

Als Vorbereitungsmission könnt ihr euch fettere Rüstung freispielen. Habt ihr diese angelegt, bewegt ihr euch zwar langsamer, könnt aber auch mehr Schaden als gewöhnlich einstecken.

Den Tresorraum bohrt ihr diesmal nicht auf, sondern sprengt euch den Weg frei. Drinnen müsst ihr außerdem nicht hacken, sondern könnt Termit-Ladungen einsetzen, um die Sicherheitstüren zu öffnen.

Nach dem Plündern müsst ihr gegen viele weitere Polizisten und Swat-Einheiten kämpfen.

Danach gehts dann wie gewohnt zu den Fluchtwagen, mit denen ihr dann den Käufer aufsucht.

In unserem Guide zum Casino-Heist in GTA Online erfahrt ihr alles, was ihr zu diesem Raubüberfall wissen müsst.