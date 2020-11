Spieler kombinierten hier: Zusammen mit den Angeboten auf Boote könnte Rockstar hier wohl eine Insel als neue Location andeuten wollen. Am gleichen Tag folgten erste Bilder des neuen Heists in einem kurzen Teaser-Video . Und auch hier drängte sich wieder eine Insel auf.

Eine Woche drauf, am 19. November, erschienen neue Hinweise. Diesmal spülten Leichen an den Strand von Vespucci Beach. Die waren bis auf die Unterwäsche ausgezogen und blutverschmiert .

Am 12. November sah man im Spiel dann plötzlich Umbau-Arbeiten am Casino . Die Spieler waren verwirrt: Rockstar versprach doch eine neue Location. Aber das Casino ist nicht neu.

Bedenkt, dass das noch nicht alle Informationen sind, die ihr zum neuen Heist und der Map-Erweiterung in GTA Online bekommt. Noch vor dem Release will Rockstar Games euch mit weiteren Infos versorgen und neue Details vorstellt.

Wann ist Release von Cayo Perico? Am 15. Dezember 2020 ist es so weit und ihr könnt den Heist und die Map-Erweiterung spielen.

Für alle Heist-Fans ist das aber sicherlich eine gute Nachricht, denn so kombiniert man den oft gewünschten Solo-Content mit den beliebten und lukrativen Heists in der Online-Welt.

Was ist passiert? Heute, am 20. November 2020, stellte Rockstar Games offiziell den neuen Heist vor, der GTA Online ab Dezember bereichern soll.

