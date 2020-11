In GTA Online gibt’s jetzt neue Hinweise zum größten Update – Leichen

Neue Teaser für das größte Update aus GTA Online findet ihr jetzt im Spiel. Screenshots zeigen blutige Leichen. Könnten die mit der neuen Location zu tun haben?

Um was geht es? Seit heute, dem 19. Dezember, finden Spieler in GTA Online neue Inhalte. Am Strand von Vespucci Beach werden jetzt Leichen angespült. Und die sehen schlimm zugerichtet aus.

Einige glauben, dass das nun mit der neuen Location zu tun hat, die Rockstar im nächsten Update bringen will.

Die Entwickler erklärten, dass das nächste Update für GTA Online das größte wird, das das Spiel je gesehen hat. Klar, dass hier die Diskussionen in der Community sofort ausbrechen, sobald sich etwas am Spiel tut.

Leichen an den Stränden von GTA Online

Was wurde gefunden? Lauft ihr jetzt an den Vespucci Beach in GTA Online, dann findet ihr da mit „Glück“ die Leichen. Wie Dataminer TezFunz2 auf Twitter erklärt, sind das Events, die zu bestimmten Zeiten stattfinden. Ihr müsst also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um sie zu sehen. Außerdem sollt ihr sie entlang des gesamten Strandes bis hin zum Los Santos International Airport finden.

Wie das im Spiel aussieht konnten wir euch mit einem Screenshot festhalten.

Die Leiche mit dem blutigen Kopf

Hier sieht man einen leblosen Körper, der fast komplett ausgezogen wurde. Nur die Unterhose, zwei Socken und ein zwei Schuhe findet man von der Kleidung noch am Körper.

Auffällig ist auch, dass ein Teil des Kopfes stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da kann man wohl ins Innere schauen.

Wenige Schritte entfernt von dieser Leiche fanden wir außerdem einen kleinen Koffer. Mit dem konnten wir nicht interagieren und ihn auch nicht aufsprengen.

Hier seht ihr den Koffer in der Nähe der Leiche

Neue Location? Rockstar kündigte mit dem größten Update aller Zeiten auch eine neue Location an. Gut möglich, dass die Leichen damit zusammenhängen. Das vermutet auch die Community. Die schreiben auf reddit:

„Hmmm alle Boote und die Yacht diese Woche im Angebot. Ja, ich glaube wir kriegen ne Insel. Ist aber nur Spekulation, Leute“

„Angespült von einer anderen Location? Hoffen wir, dass es eine gute neue Map ist, die hier angedeutet wird“

„Der Körper muss von irgendwo außerhalb von Los Santos kommen. Bestätigt das jetzt wirklich, dass wir eine neue Location bekommen?“

Manche vermuten auch, dass die Leiche von einem Boot kommt und die neue Location möglicherweise mit Booten erreicht werden kann.

Was glaubt ihr, mit was diese Funde zu tun haben? Erst letzte Woche begann GTA Online mit einem Umbau im Spiel am Casino.