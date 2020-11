Nach dem Update in GTA Online, das wieder eine neue Bonus-Woche einleitet, bemerken Spieler, dass sich was im Spiel tut. Es wird wieder am Casino gebaut. Ist das der Start für das größte Update, das Rockstar versprochen hatte?

Was ist jetzt anders in GTA Online? Heute, am 12. November, wurde eine neue Bonus-Woche in GTA Online mit einem kleinen Update aufgespielt. Doch anstatt nur die neuen Rabatte und Boni zu entdecken, fanden Spieler heraus, dass jetzt am Diamond Casino gebaut wird.

Der Dataminer Tez2 zeigte dazu Bilder und eine Nachricht von „Tom Connors“, der auf den Umbau des Casinos hinweist. Das Ganze teilte er auf Twitter:

Im hinteren Bereich des Casinos stehen jetzt Baumaterialien und ein Eingang wurde gesichert und mit Warnschildern ausgestattet. Die Bauarbeiten scheinen also schon in vollem Gange zu sein oder stehen kurz vor dem Start.

Der Start für das größte Update?

Was ist das für ein Update? Gemeinsam mit der Ankündigung zum Sommer-Update hatte Rockstar angekündigt, dass im Jahr 2020 noch das größte Update aller Zeiten aufgespielt werden soll.

Obwohl Rockstar noch keinen festen Termin für den DLC angegeben hat, scheint ein baldiger Release wahrscheinlich. Das Jahr 2020 endet schon in 2 Monaten und daher bleibt nicht mehr viel Zeit für die Veröffentlichung.

Was sie aber schon zum größten Update verraten haben: Es wird eine komplett neue Location geben, die auch mit einem neuen Heist verbunden sein wird. Die Heists sollen sogar in einer neuen Form kommen, die sich Rockstar ausgedacht hat.

Die letzte Location, die in GTA Online eingefügt wurde, war das Diamond Casino

Was sagt die Community dazu?

Das sagen Spieler zu den Bauarbeiten: Nach dieser Entdeckung scheinen Spieler neugierig zu sein, was da dahintersteckt. Immerhin warten wir alle gespannt auf das größte Update aller Zeiten, das Rockstar versprochen hat.

Doch einige Spieler sind skeptisch, denn warum wird am Casino gebaut, wenn es doch hieß, dass es eine komplett neue Location mit Heist für das DLC geben soll? So sagen sie auf Twitter unter dem Beitrag von Tez2:

„Oh nein, sie erweitern das Casino. Das wird die ganze ’neue Location‘.“

„Sie (Rockstar) haben gesagt, dass es eine komplett neue Location geben wird, doch sollten sie nur das Casino erweitern, wird es eines der kleinsten Updates.“

„Bitte sagt mir nicht, dass ihr größtes Update nicht einfach eine Erweiterung des Casinos wird.“

„Sollte es sich wirklich herausstellen, dass es nur ein weiteres Casino-DLC wird, denkt daran, dass sie (Rockstar) selbst die Erwartungen hochgestellt haben mit ‚größtem Update.'“

Spieler scheinen also große Erwartungen an das nächste DLC zu haben, nachdem Rockstar es selbst mit „größtem Update aller Zeiten“ angekündigt hat. Es könnte auch sein, dass einfach nur Vorbereitungen getroffen werden und danach noch größere Änderungen bemerkbar werden.

Wir werden wohl noch warten müssen und schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. MeinMMO-Autor Patrick Freese wird ebenfalls warten, bis das nächste große Update verfügbar wird, bis dahin hat er sich von GTA Online verabschiedet.